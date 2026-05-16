Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ठेकेदारांचे ‘पेमेंट’ थांबवा, निकृष्ट कामावर गडकरींचा संताप; वारी सुखाची की होणार कष्टदायक?

लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धा, परंपरा आणि भावनेशी जोडलेल्या संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाच्या कामावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Updated On: May 16, 2026 | 11:15 AM
ठेकेदारांचे ‘पेमेंट’ थांबवा, निकृष्ट कामावर गडकरींचा संताप; वारी सुखाची की होणार कष्टदायक?

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

पुणे/आकाश ढुमेपाटील : लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धा, परंपरा आणि भावनेशी जोडलेल्या संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाच्या कामावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मार्गावरील प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे काम, उखडलेले डांबरीकरण, खचलेले रस्ते आणि अपूर्ण कामे दिसून आल्यानंतर त्यांनी संबंधित ठेकेदारांचे देयक तत्काळ रोखण्याचे आदेश दिले.

 

“विकासाच्या नावाखाली वारकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ सहन केला जाणार नाही, अशा कठोर शब्दांत गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले. प्रशासनाकडून पुणे-पंढरपूर, तुकाराम महाराज पालखी मार्गावरील सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे निदर्शनास आले.

संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग (NH-965G) हा वारकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. मात्र पाहणीदरम्यान रस्ते खचणे, डांबरीकरणाचे थर उखडणे, निचऱ्याची अपुरी व्यवस्था, तसेच नियोजित मानकांनुसार काम न झाल्याचे प्रकार उघड झाले. काही ठिकाणी पदचारी मार्गाचे काम अपूर्ण असून वारकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा सुविधाही अद्याप पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत.

कामाच्या गुणवत्तेबाबत नेहमीच कठोर भूमिका घेणाऱ्या गडकरी यांनी यावेळीही कोणतीही तडजोड न करता थेट कारवाईचे संकेत दिले. “काम दर्जेदार नसेल तर एक रुपयाचेही पेमेंट करू नका. आवश्यक असेल तर अशा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका,” असे निर्देश त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) अधिकाऱ्यांना दिले.

आषाढी वारी अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपली असताना, वारकऱ्यांसाठी राखीव पदचारी मार्ग, पुलांची कामे आणि काही सेवा रस्त्यांचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. सुमारे ४४१६ कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात झालेली दिरंगाई आणि गुणवत्तेतील त्रुटींमुळे ‘वारी सुखाची की कष्टदायक?’ असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. गडकरी यांच्या या दौऱ्यामुळे प्रशासकीय अनागोंदी आणि कामकाजातील हलगर्जीपणावर पुन्हा एकदा बोट ठेवले गेले आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाकडून मांडले जात असले, तरी प्रत्यक्ष स्थिती पाहता ते वेळेत पूर्ण होणार का, याबाबत नागरिकांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे.

अनेक ठिकाणी कामे रखडलेली

दरम्यान, पालखी महामार्गाच्या अनेक टप्प्यांवर अद्याप मोठ्या प्रमाणात काम बाकी असल्याचेही स्पष्ट झाले. काही ठिकाणी सेवा रस्ते अपूर्ण आहेत, तर काही भागात सुरक्षाभिंतीची कामे रखडलेली आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे अपेक्षित असताना, त्यामध्ये अपेक्षित गती दिसून आली नसल्याची चर्चाही सुरू आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

व्यक्तिगत भेटीगाठींमध्ये पाहणीचा वेळ खर्च

पालखी महामार्ग पाहणीसाठी राखीव असलेल्या वेळेत स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठींमुळे काही प्रमाणात व्यत्यय आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. पाहणी दौऱ्यादरम्यान अनेक ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्त्यांची गर्दी झाल्याने प्रत्यक्ष निरीक्षणासाठीचा वेळ कमी पडल्याची चर्चा प्रशासनात होती. या दौऱ्यात राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार राहुल कुल यांच्यासह प्रवीण माने आणि प्रदीप गारटकर यांनी गडकरी यांच्यासोबत एकाच वाहनातून प्रवास केला.

Web Title: Nitin gadkari expressed displeasure over the work on sant tukaram maharaj palkhi highway

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 11:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ
2

Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
3

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
4

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM