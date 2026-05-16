PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

Modi Netherlands Visit: पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्समध्ये दाखल झाले आहेत. ते डच पंतप्रधान रॉब झेटन यांची भेट घेणार आहेत. भारत-नेदरलँड्स राजनैतिक आणि व्यापारी संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत करणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 11:07 AM
Modi In Netherlands : मोदींचा युरोपमध्ये महाधमाका! युएईनंतर आता नेदरलँड्समध्ये दाखल; अब्जावधी डॉलर्सच्या करारांचा पाऊस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • युरोप दौऱ्याचा श्रीगणेशा
  • हाय-व्होल्टेज बैठकांचे सत्र
  • व्यापार, शिक्षण अन् तंत्रज्ञानावर भर

PM Modi Netherlands Visit May 2026 : जागतिक पातळीवर भारताचा दबदबा सातत्याने वाढत असल्याचे आणखी एक मोठे उदाहरण समोर आले आहे. आपल्या पाच देशांच्या वादळी परदेश दौऱ्याचा पुढचा टप्पा म्हणून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवारी संध्याकाळी नेदरलँड्सची राजधानी एम्सटरडॅम येथे दाखल झाले. आखाती देशात म्हणजेच युएईमध्ये ऊर्जा सुरक्षेचा मोठा मास्टरस्ट्रोक मारल्यानंतर, मोदी आता युरोपच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यामुळे भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील राजनैतिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंधांमध्ये एका सुवर्ण अध्यायाची सुरुवात होत आहे. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक सहकार्य नव्या उंचीवर नेणे हा या भेटीचा मुख्य अजेंडा आहे.

पंतप्रधान रॉब झेटन आणि राजघराण्यासोबत महा-बैठक

नेदरलँड्समध्ये पंतप्रधान मोदींचे जंगी स्वागत करण्यात आले. या दौऱ्यात राजकीय आणि राजनैतिक बैठकांचे अत्यंत व्यस्त वेळापत्रक आहे. शनिवारी पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्सचे पंतप्रधान रॉब झेटन यांच्यासोबत एक अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय शिखर चर्चा करणार आहेत. या चर्चेत प्रामुख्याने जागतिक पुरवठा साखळी, हरित ऊर्जा आणि आर्थिक सहकार्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय, मोदी नेदरलँड्सचे राजे विलेम-अलेक्झांडर आणि राणी मॅक्सिमा यांचीही राजवाड्यात विशेष भेट घेणार आहेत. या उच्चस्तरीय बैठकांमुळे दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारीला एक नवी धार मिळणार आहे.

२७.८ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आणि गुंतवणुकीचा महाप्लॅन

गेल्या काही वर्षांत भारत आणि नेदरलँड्सचे व्यापारी संबंध कमालीचे मजबूत झाले आहेत. नेदरलँड्स हा भारताचा जागतिक स्तरावर ११ वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. विशेष म्हणजे, परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) बाबतीत नेदरलँड्सचा भारतात चौथा क्रमांक लागतो. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील एकूण वस्तूंचा व्यापार २७.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या दौऱ्यात मोदी नेदरलँड्समधील आघाडीच्या डच कंपन्यांच्या सीईओ आणि प्रमुख उद्योगपतींशी संवाद साधतील, ज्यामुळे भारतात अब्जावधी रुपयांची नवीन गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

भारतीय विद्यार्थ्यांचे नशीब चमकणार; उच्च शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाला गती

हा दौरा केवळ उद्योजकांसाठीच नाही, तर भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुणांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या नेदरलँड्समधील नामांकित विद्यापीठांमध्ये सुमारे ३,५०० भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. भारत आणि नेदरलँड्स आधीच विज्ञान, नवोन्मेष (Innovation) आणि सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर एकत्र काम करत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात शिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी नवीन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली जाईल. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी युरोपमध्ये शिक्षण आणि रोजगाराच्या अभूतपूर्व संधी निर्माण होतील.

३ लाख भारतीयांना संबोधित करणार पंतप्रधान

नेदरलँड्समध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांचा खूप मोठा आणि प्रतिष्ठित समुदाय राहतो. संपूर्ण युरोपमध्ये सर्वात मोठा भारतीय समुदाय नेदरलँड्समध्येच स्थायिक आहे, ज्यांची संख्या सुमारे ३,००,००० च्या घरात आहे. यामध्ये ९०,००० अनिवासी भारतीय (NRI) आणि २,००,००० हून अधिक सुरिनामियन भारतीयांचा समावेश आहे. आपल्या या व्यस्त दौऱ्यातून वेळ काढून पंतप्रधान मोदी या विशाल भारतीय समुदायाला संबोधित करणार आहेत. या कार्यक्रमामुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ युरोपच्या भूमीवर पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पंतप्रधान मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे, परकीय गुंतवणूक भारतात आणणे आणि तंत्रज्ञान-शिक्षणात सहकार्य मजबूत करणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.

  • Que: परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत नेदरलँड्सचा भारतात कितवा क्रमांक आहे?

    Ans: भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) करणाऱ्या देशांच्या यादीत नेदरलँड्स चौथ्या क्रमांकावर आहे.

  • Que: सध्या नेदरलँड्समध्ये किती भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत?

    Ans: सध्या नेदरलँड्समधील विविध प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये सुमारे ३,५०० भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत.

Published On: May 16, 2026 | 11:07 AM

