अखेर Android 17 वरून पडदा उठला! लवकरच बदलणार यूजर्सचा अनुभव… धाकड फीचर्स ठरणार गेमचेंजर

Android 17 Updates: अँड्रॉईड यूजर्सचा अनुभव लवकरच बदलणार आहे. कारण अँड्रॉईड 17 मधील फीचर्स यूजर्ससाठी गेमचेंजर ठरणार आहेत. यामध्ये पॉज पॉईंट, स्क्रीन रिअ‍ॅक्शन इत्यादी फीचर्सचा समावेश असणार आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 12:18 PM
  • Android 17 मध्ये AI आणि स्मार्ट विजेट्ससारखे नवीन फीचर्स मिळणार आहेत.
  • नवीन सिक्योरिटी अपडेट्समुळे मोबाईल अधिक सुरक्षित होणार आहे.
  • क्विक शेअर फीचरमुळे अँड्रॉईड – आयफोन फाईल शेअरिंग सोपे होणार आहे.
Android 17 Top Features: अखेर बऱ्याच प्रतिक्षेनंतर टेक कंपनी गुगलने अँड्रॉईड 17 बाबत अपडेट्स शेअर केले आहेत. अँड्रॉईड 17 मध्ये कंपनी नवीन फीचर्सचा समावेश करणार आहे, ज्यामुळे यूजर्सचा अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक स्मार्ट होणार आहे. अँड्रॉईड स्मार्टफोन यूजर्सना नवीन एआय पावर्ड टूल्स, सिक्योरिटी अपग्रेड्स, क्रिएटर्ससाठी अपडेट्स आणि प्रोडक्टिविटी फीचर्स मिळणार आहेत. या फीचर्सच्या मदतीने यूजर्सचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, अँड्रॉईड 17 अपडेट्स सर्वात आधी गूगल पिक्सेल आणि सॅमसंग गॅलेक्सी फोनसाठी रोलआऊट केले जाणार आहेत. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कंपनी याच वर्षी इतर अँड्राईड स्मार्टफोनसाठी देखील नवीन अपडेट रोलआऊट करणार आहे. यूजर्सना अँड्रॉईड 17 मध्ये कोणते नवीन फीचर्स वापरण्याची संधी मिळणार आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.

अँड्रॉईड 17 मध्ये यूजर्सना मिळणार हे फीचर्स

ईमोजीचे नवीन डिझाईन

अँड्रॉईड 17 मध्ये 4 हजारहून अधिक इमोजी रिडिजाइन करण्यात आले आहेत. गूगलने नवीन ईमोजीमध्ये 3D लुक जोडला असून डेप्थ देखील समाविष्ट केली आहे. हे नवीन ईमोजी कंपनी सर्वात आधी पिक्सेल स्मार्टफोन्ससाठी रोलआऊट करणार आहे.  (फोटो सौजन्य – YouTube)

पॉज पॉईंट

डिजिटल वेलबीइंगसाठी कंपनी पॉज पॉईंट नावाचे एक नवीन फीचर घेऊन आली आहे. यामध्ये यूजर्स ॲप्सना विचलित करणारे ॲप्स म्हणून चिन्हांकित करू शकतात. यानंतर संबंधित ॲप्स ओपन करताना यूजर्सना 10 सेकंदाचा पॉज टाइमर दाखवला जाणार आहे. यासोबतच हे फीचर यूजर्सना ब्रीदिंग एक्सरसाइज आणि प्रोडक्टिव ॲप्स वापरण्याचा सल्ला देखील देणार आहे.

स्क्रीन रिअ‍ॅक्शन

अँड्रॉईड 17 मध्ये कंटेट क्रिएटरसाठी खास स्क्रीन रिअ‍ॅक्शन फीचर जोडले जाणार आहे. या फीचरच्या मदतीने यूजर त्यांचा सेल्फी कॅमेरा आणि स्मार्टफोन स्क्रीन एकाच वेळी रेकॉर्ड करू शकणार आहेत. हे फीचर रिअ‍ॅक्शन व्हिडीओ, ट्यूटोरियल आणि कमेंट्रीवाल्या व्हिडीओसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.

एआय जनरेटेड विजेट्स

नवीन अपडेटमध्ये ‘क्रिएट माई विजेट’ चा पर्याय देखील मिळणार आहे. ज्याच्या मदतीने यूजर कस्टम होमस्क्रीन विजेट क्रिएट करू शकणार आहेत. यासोबतच गूगल जेमिनी-पावर्ड ऑटोमेशन फीचर देखील विस्तारित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यानंतर तुम्ही एआयच्या मदतीने सामान ऑर्डर करू शकता आणि तिकीट बुक करण्यासारखी काम करू शकणार आहात.

क्विक शेयर अँड एयरड्रॉप सपोर्ट

नव्या अपडेटसोबतच गूगलने शाओमी, ऑनर, वनप्लस, वीवो आणि ओप्पो इत्यादीसाठी क्विक शेयर सपोर्ट विस्तारित केला आहे. आता अँड्रॉईड यूजर्सना एक क्यूआर कोड जनरेट करण्याचा पर्याय मिळणार आहे, जो स्कॅन करून आयफोन यूजर्स फाईल रिसीव्ह करू शकतात. या फीचरमुळे आयफोनवरून अँड्रॉईडवर शिफ्ट होणं आणखी सोपं होणार आहे.

नवीन सिक्योरिटी फीचर्स

अँड्रॉईड 17 मध्ये एआय स्कॅम डिटेक्शन, मालवेयर स्कॅनिंग, रिमोट बायोएमेट्रिक लॉकिंग आणि मजबूत एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन सारखे फीचर्स ऑफर केले जाणार आहेत. या फीचर्समुळे तुमचा मोबाईल अधिक सुरक्षित होणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: Android 17 सर्वात आधी कोणत्या फोनमध्ये येणार?

    Ans: सर्वात आधी Google Pixel आणि Samsung Galaxy फोनमध्ये अपडेट मिळणार आहे.

  • Que: Android 17 मध्ये AI फीचर्स मिळणार का?

    Ans: होय, Android 17 मध्ये Gemini AI आधारित अनेक स्मार्ट फीचर्स मिळणार आहेत.

  • Que: Android 17 मध्ये नवीन सिक्योरिटी फीचर्स कोणते आहेत?

    Ans: एआय स्कॅम डिटेक्शन, मालवेअर स्कॅनिंग आणि अँटी थेफ्ट प्रोटेक्शन आहे.

Published On: May 13, 2026 | 12:18 PM

