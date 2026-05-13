अखेर Android 17 वरून पडदा उठला! लवकरच बदलणार यूजर्सचा अनुभव... धाकड फीचर्स ठरणार गेमचेंजर

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स
अँड्रॉईड 17 मध्ये 4 हजारहून अधिक इमोजी रिडिजाइन करण्यात आले आहेत. गूगलने नवीन ईमोजीमध्ये 3D लुक जोडला असून डेप्थ देखील समाविष्ट केली आहे. हे नवीन ईमोजी कंपनी सर्वात आधी पिक्सेल स्मार्टफोन्ससाठी रोलआऊट करणार आहे.
डिजिटल वेलबीइंगसाठी कंपनी पॉज पॉईंट नावाचे एक नवीन फीचर घेऊन आली आहे. यामध्ये यूजर्स ॲप्सना विचलित करणारे ॲप्स म्हणून चिन्हांकित करू शकतात. यानंतर संबंधित ॲप्स ओपन करताना यूजर्सना 10 सेकंदाचा पॉज टाइमर दाखवला जाणार आहे. यासोबतच हे फीचर यूजर्सना ब्रीदिंग एक्सरसाइज आणि प्रोडक्टिव ॲप्स वापरण्याचा सल्ला देखील देणार आहे.
अँड्रॉईड 17 मध्ये कंटेट क्रिएटरसाठी खास स्क्रीन रिअॅक्शन फीचर जोडले जाणार आहे. या फीचरच्या मदतीने यूजर त्यांचा सेल्फी कॅमेरा आणि स्मार्टफोन स्क्रीन एकाच वेळी रेकॉर्ड करू शकणार आहेत. हे फीचर रिअॅक्शन व्हिडीओ, ट्यूटोरियल आणि कमेंट्रीवाल्या व्हिडीओसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
नवीन अपडेटमध्ये ‘क्रिएट माई विजेट’ चा पर्याय देखील मिळणार आहे. ज्याच्या मदतीने यूजर कस्टम होमस्क्रीन विजेट क्रिएट करू शकणार आहेत. यासोबतच गूगल जेमिनी-पावर्ड ऑटोमेशन फीचर देखील विस्तारित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यानंतर तुम्ही एआयच्या मदतीने सामान ऑर्डर करू शकता आणि तिकीट बुक करण्यासारखी काम करू शकणार आहात.
नव्या अपडेटसोबतच गूगलने शाओमी, ऑनर, वनप्लस, वीवो आणि ओप्पो इत्यादीसाठी क्विक शेयर सपोर्ट विस्तारित केला आहे. आता अँड्रॉईड यूजर्सना एक क्यूआर कोड जनरेट करण्याचा पर्याय मिळणार आहे, जो स्कॅन करून आयफोन यूजर्स फाईल रिसीव्ह करू शकतात. या फीचरमुळे आयफोनवरून अँड्रॉईडवर शिफ्ट होणं आणखी सोपं होणार आहे.
अँड्रॉईड 17 मध्ये एआय स्कॅम डिटेक्शन, मालवेयर स्कॅनिंग, रिमोट बायोएमेट्रिक लॉकिंग आणि मजबूत एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन सारखे फीचर्स ऑफर केले जाणार आहेत. या फीचर्समुळे तुमचा मोबाईल अधिक सुरक्षित होणार आहे.
Ans: सर्वात आधी Google Pixel आणि Samsung Galaxy फोनमध्ये अपडेट मिळणार आहे.
Ans: होय, Android 17 मध्ये Gemini AI आधारित अनेक स्मार्ट फीचर्स मिळणार आहेत.
Ans: एआय स्कॅम डिटेक्शन, मालवेअर स्कॅनिंग आणि अँटी थेफ्ट प्रोटेक्शन आहे.