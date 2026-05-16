Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत
दररोज ब्लड प्रेशर तपासत राहा
कोणतीही समस्या वेळेत ओळखली तर त्यावर लवकर उपचार घेता येतात ज्यामुळे धोका आणखी वाढत नाही. ब्लड प्रेशर नेहमीच बदलत असते त्यामुळे दररोज न चुकता आपल्या शरीराचे ब्लड प्रेशर चेक करत राहा. जर पुरेशी झोप आणि आराम करुनही ब्लड प्रेशर वाढत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करु नका आणि वेळीच डाॅक्टरांचा सल्ला घ्या.
वजनावर लक्ष ठेवा
वाढते वजन अनेक समस्यांना आमंत्रण देत असते. हाय ब्लड प्रेशर देखील यामधील एक समस्या आहे जी वाढत्या वजनामुळे अधिकाधिक वाढू शकते. यामुळेच जर तुम्ही जर या समस्येने ग्रासले असाल तर सुरुवातील आपल्या वजनावर लक्ष द्या आणि ते नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. हेल्दी डाएट आणि व्यायाम केल्याने वजन कमी करता येते.
हेल्दी पदार्थ
हाय ब्लड प्रेशरचा त्रास असणाऱ्या रुग्णांनी आपल्या आहारात आरोग्यदायी पदार्थांचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी अशा पदार्थांचा समावेश करा जे इंन्सुलिन बॅलेन्स ठेवण्यास मदत करतात जसे की, हिरव्या पालेभाज्या, कडधान्ये, शेंगा, कमी साखरेयुक्त फळे आणि मासे. योग्य आहार ब्लड प्रेशरला कंट्रोलमध्ये ठेवण्यास मदत करतो.
जास्त मीठ टाळा
तज्ञांच्या मते, आहारात कधीही मीठाचे अतिसेवन नसावे. चिप्स, चिवडा या पदार्थांमध्ये मीठाचे प्रमाण अधिक असते ज्यामुळे त्यांचे कमी सेवन करा. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, एका व्यक्तीने दिवसाला ६ ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ खाऊ नये. यामुळे शरीरात पाणी साठून राहते ज्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो.
मद्यापान आणि धूम्रपान
तुम्हाला मद्यापान आणि धूम्रपानाची सवय असेल तर आजपासूनच ती बंद करा. ही सवय फक्त रक्तदाबच वाढवत नाही तर आरोग्यासाठी घातक देखील ठरते. यामुळे तुम्ही तुमच्या मृत्यूला अधिक जवळ करत असता. या दोन सवयींना टाळल्यास हळूहळू तुमचे ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत होईल.
तणाव कमी घ्या
कामाच्या जागी तणावाचे वातावरण अधिक असते. पण या तणावाला नेहमी आपल्या आयुष्याचा भाग करु नका. याचा परिणाम बीपीवर होत असतो. तणाव कमी करण्यासाठी तुम्ही मेडिटेशन आणि रिलॅक्सिंगचे काही योगा करु शकता. तज्ञांच्या मते, तणाव कमी केल्याने ब्लड प्रेशर कमी करण्यास मदत होते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.