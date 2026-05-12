Google Down: सर्च इंजिन अचानक झाले डाऊन, स्क्रीनवर दिसला ‘सर्वर एरर’ मेसेज

आला रे आला! WhatsApp चा नवीन सब्सक्रिप्शन प्लॅन आला… iPhone यूजर्सना मिळणार एक्स्ट्रा फीचर्स, अनुभव होणार दमदार
Downdetector वर सुमारे 57 टक्के तक्रारींमध्ये सांगितलं होतं की, यूजर्सना सर्च करण्यामध्ये अडचण येत आहे. तर 28 टक्के यूजर्सनी सांगितलं होतं की, त्यांना कंटेट लोड करण्यामध्ये समस्या येत आहेत. तर सुमारे 11 टक्के यूजर्सनी इतर वेबसाईटसंबंधित समस्या येत असल्याचे सांगिचलं होतं. सर्च इंजिन गुगल झाल्याने अनेकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर मिम्स शेअर तक्रार करण्यास सुरुवात केली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
खरं तर अनेक यूजर्स सकाळपासून रात्रीपासून अनेक वेगवेगळ्या कामांसाठी गुगलचा वापर करत असतात. माहिती शोधण्यासाठी, प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी, वेबसाईट किंवा फोटो पाहण्यासाठी गुगलचा वापर करत असतात. मात्र गुगल अचानक डाऊन झाल्याने यूजर्सना अनेक समस्यांचा सामना करत होते. यामुळे अनेकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि Downdetector वर तक्रार करण्यास सुरुवात केली होती.
करोडो iPhone यूजर्ससाठी खुशखबर! iOS च्या नव्या अपडेटने बदलणार अनुभव, RCS Chats सह मिळणार हे खास फीचर्स
Me after Google server is down pic.twitter.com/MCXjecUQEo — ℜ𝔲𝔡𝔯𝔞 (@Invincible39) May 12, 2026
Everyone after Google server is down pic.twitter.com/zNHRkiss8n — ℜ𝔲𝔡𝔯𝔞 (@Invincible39) May 12, 2026
Google pehli baar down hota dekha hai.. kuch bada hi kaand ho raha hai. 🤧🤣 — A (@nogupshups) May 12, 2026
Google is down real bad for my data. — Wᴀʟʟꜰʟᴏᴡᴇʀ 🥀 (@autom8nerd) May 12, 2026
Google server down!
Workplaces right now… pic.twitter.com/K4Gjnc1Tif — God’s NPC (@reetiy_) May 12, 2026
गुगल अॅक्सेस करताना येणाऱ्या काही समस्यांचा स्क्रीनशॉट यूजर्सनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. रिक्वेस्ट प्रोसेस करत असताना सर्व्हरमध्ये अंतर्गत त्रुटी आल्याचे दिसते. सुरुवातीच्या व्यत्ययानंतर डाउनडिटेक्टरवर नोंदवलेल्या तक्रारींच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे, यावरून असे सूचित होते की ही सर्च कंपनी पुन्हा कार्यरत झाली आहे.
एका यूजरने म्हटलं आहे की, मला विश्वास बसत नाही की गुगल खरंच डाऊन झाला आहे. तर दुसरा यूजर म्हणाला आहे की, गुगल शेवटचा कधी डाऊन झाला होता. मला आठवत देखील नाही.