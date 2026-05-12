Google Down: सर्च इंजिन अचानक झाले डाऊन, स्क्रीनवर दिसला ‘सर्वर एरर’ मेसेज

सर्च इंजिन Google आज अचानक काही काळासाठी डाऊन झाले होते. यामुळे भारतातील हजारो यूजर्सना सर्चिंग आणि कंटेंट लोडिंगमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. यूजर्स सोशल मीडियावर मिम्स शेअर करत तक्रार केली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 01:49 PM
  • गुगल डाउन झाल्यानंतर Downdetector वर 3,300 हून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.
  • अनेक यूजर्सना सर्च आणि कंटेट लोडिंगमध्ये समस्या येत होत्या.
  • गुगल डाऊन झाल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर मीम्स आणि तक्रारींचा पाऊस पडला.
सर्च इंजिन Google आज भारतातील हजारो अचानक डाऊन झाले होते. सर्च इंजिन डाऊन झाल्याने यूजर्सना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. तसेच गुगलवर माहिती सर्च केल्यानंतर स्क्रीनवर एरर मेसेज दिसत होता. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक यूजर्सनी तक्रार केली होती की, त्यांना सर्च इंजिन अ‍ॅक्सेस करण्यात अडचणी येत होत्या. आउटेज ट्रॅकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector वर देखील भारतीय वेळेनुसार, सकाळी 10:23 वाजल्यापासून 3,300 हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.

यूजर्सनी Downdetector वर केल्या तक्रारी

Downdetector वर सुमारे 57 टक्के तक्रारींमध्ये सांगितलं होतं की, यूजर्सना सर्च करण्यामध्ये अडचण येत आहे. तर 28 टक्के यूजर्सनी सांगितलं होतं की, त्यांना कंटेट लोड करण्यामध्ये समस्या येत आहेत. तर सुमारे 11 टक्के यूजर्सनी इतर वेबसाईटसंबंधित समस्या येत असल्याचे सांगिचलं होतं. सर्च इंजिन गुगल झाल्याने अनेकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर मिम्स शेअर तक्रार करण्यास सुरुवात केली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

गुगल डाऊन झाल्याने यूजर्स वैतागले

खरं तर अनेक यूजर्स सकाळपासून रात्रीपासून अनेक वेगवेगळ्या कामांसाठी गुगलचा वापर करत असतात. माहिती शोधण्यासाठी, प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी, वेबसाईट किंवा फोटो पाहण्यासाठी गुगलचा वापर करत असतात. मात्र गुगल अचानक डाऊन झाल्याने यूजर्सना अनेक समस्यांचा सामना करत होते. यामुळे अनेकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि Downdetector वर तक्रार करण्यास सुरुवात केली होती.

गुगल अ‍ॅक्सेस करताना येणाऱ्या काही समस्यांचा स्क्रीनशॉट यूजर्सनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. रिक्वेस्ट प्रोसेस करत असताना सर्व्हरमध्ये अंतर्गत त्रुटी आल्याचे दिसते. सुरुवातीच्या व्यत्ययानंतर डाउनडिटेक्टरवर नोंदवलेल्या तक्रारींच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे, यावरून असे सूचित होते की ही सर्च कंपनी पुन्हा कार्यरत झाली आहे.

यूजर्स काय म्हणाले?

एका यूजरने म्हटलं आहे की, मला विश्वास बसत नाही की गुगल खरंच डाऊन झाला आहे. तर दुसरा यूजर म्हणाला आहे की, गुगल शेवटचा कधी डाऊन झाला होता. मला आठवत देखील नाही.

Published On: May 12, 2026 | 01:38 PM

