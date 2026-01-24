Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Itadori Royale! प्लेयर्सना मिळणार पारांग स्किन, लूट बॉक्स आणि बरंच काही

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 24 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये Itadori Royale नावाचा एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना गेमिंग रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागेल.

Updated On: Jan 24, 2026 | 08:59 AM
  • गेममध्ये अनेक ईव्हेंट लाईव्ह
  • गेमिंग रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार
  • इव्हेंटमध्ये सर्वात पहिले स्पिन फ्री
फ्री फायर मॅक्समध्ये OB52 अपडेट जारी झाल्यानंतर अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. गेममधील ग्राफीक्स आणि गेमप्लेमध्ये सुधारणा झाली आहे. याशिवाय या नव्या अपडेटसोबतच गेममध्ये अनेक ईव्हेंट देखील लाईव्ह झाले आहेत. यातीलच एक ईव्हेंट म्हणजे Itadori Royale. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना प्रीमियम फिस्ट (पंच) क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा एक अ‍ॅक्शन ईफेक्ट आहे. जेव्हा ते अ‍ॅक्टिव्ह होईल, तेव्हा तुमच्या कॅरेक्टरच्या हातात फ्लेम दिसतील. ज्याद्वारे, किल केल्यानंतर स्पेशल अनाउंसमेंट होती. याशिवाय, ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्स पारांग स्किन, लूट बॉक्स, पॅराशूट-पेट स्किन आणि वेपन लूट क्रेट सारखे गेमिंग आयटम्स देखील क्लेम करू शकणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

फ्री फायर मॅक्स Itadori Royale

फ्री फायर मॅक्सचा Itadori Royale अलीकडेच गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना डायव्हर्जंट फिस्ट अ‍ॅक्शन फिस्ट, परांग-तोझामा आणि लूट बॉक्स-कॅथी ग्रँड प्राइजच्या रुपात जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच स्कायबोर्ड, पॅराशूट, पेट आणि व्हीकल स्किन, वेपन लूट क्रेट, टीम बूस्टर आणि सुपर लॅग पॉकेट सारखे आयटम्स देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हे गेमिंग रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे.

इव्हेंटमध्ये मिळणार हे ग्रँड प्राईझ

  • फिस्ट डायव्हर्जंट फिस्ट
  • पारांग तोजा मा
  • लूट बॉक्स-कॅथी

इव्हेंटमधील इतर रिवॉर्ड्स

  • स्कायबोर्ड – रायट अकॅडमी
  • बॅकपॅक – व्हॅम्पायर
  • बॅट – विंटर बॅशर
  • बॅकपॅक – वॉरियर्स स्पिरिट
  • पॅराशूट – बर्निंग लिली
  • ग्रेनेड – अर्थशेकर
  • पेट स्किन – सनशाईन शिबा
  • मॉन्स्टर ट्रक – सेबरटूथ
  • स्टर्लिंग फ्युचरनॅटिक वेपन लूट क्रेट
  • वॉटर बलून वेपन लूट क्रेट
  • अर्बन रेंजर वेपन लूट क्रेट
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • टीम बूस्टर
  • एनहॅन्स हॅमर
  • सुपर लेग पॉकेट

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार?

फ्री फायर मॅक्सच्या या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्स या लेखात दिलेले रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात. या इव्हेंटमध्ये सर्वात पहिले स्पिन फ्री आहे. याचा अर्थ असा आहे की पहिल्यांदा स्पिन केल्यानंतर तुम्हाला रिवॉर्ड्स मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळू शकते. यानंतर स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत. 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 33 डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत.

रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स?

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्टोअर सेक्शनवर वर जा.
  • इथे तुम्हाला वरच्या बाजूला Itadori Royale इव्हेंट दिसेल त्यावर क्लिक करा.
  • आता तुमच्या स्क्रीनवर ईव्हेंट ओपन होईल.
  • आता समोर दिसणाऱ्या स्पिन बटनवर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला रिवॉर्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FF9MJ31CXKRG
  • ​FFW2Y7NQFV9S
  • ​FFICMCPSBN9CU
  • ​FFMCF8XLVNKC
  • ​FFMC2SJLKXSB
  • ​FFPLUFBVSLOT
  • ​MCPW3D28VZD6
  • ​ZZZ76NT3PDSH
  • ​V427K98RUCHZ
  • ​J3ZKQ57Z2P2P
  • ​3IBBMSL7AK8G
  • ​B3G7A22TWDR7X
  • ​4ST1ZTBE2RP9
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​EYH2W3XK8UPG
  • ​FF7MUY4ME6SC
  • ​U8S47JGJH5MG
  • ​VNY3MQWNKEGU
  • ​ZZATXB24QES8
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FJ6AT3ZREM45
  • ​FFN9Y6XY4Z89
  • ​MN3XK4TY9EP1
  • ​FFIC33NTEUKA
  • ​HFNSJ6W74Z48
  • ​TFX9J3Z2RP64
  • ​WD2ATK3ZEA55
  • ​D6F8G1L3M7R9XKY
  • ​Y9X5K1H4C6P2W3TN

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Jan 24, 2026 | 08:59 AM

