Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Realme Neo 8 हा स्मार्टफोन 12GB+256GB स्टोरेज, 16GB+256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, आणि 16GB + 1TB या रॅम आणि स्टोरेज ऑप्शनमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,399 म्हणजेच सुमारे 33,000 रुपये, 16GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,699 म्हणजेच सुमारे 35,000 रुपये, 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,899 म्हणजेच सुमारे 38,000 रुपये, 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,199 म्हणजेच सुमारे 41,000 रुपये आणि 16GB + 1TB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,699 म्हणजेच सुमारे 48,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे डिव्हाईस चीनमध्ये साइबर पर्पल, मेक ग्रे आणि ओरिजिन व्हाइट रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
डुअल सिम (नॅनो+नॅनो) Realme Neo 8 अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड Realme UI 7.0 वर चालतो आणि यामध्ये 6.78-इंच फुल-HD+ (1,272×2,772 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले दिला आहे, ज्यामध्ये 165Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 360Hz टच सैंपलिंग रेट आहे. सॅमसंगच्या M14 मटीरियलने तयार करण्यात आलेल्या या डिस्प्लेमध्ये 3,800 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस देण्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 5 चिपसेट आहे, ज्याला 16GB पर्यंत LPDDR5x रॅम आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेजसोबत जोडण्यात आले आहे.
कंपनीने नुकत्याच लाँच केलेल्या या हँडसेटमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. ज्यामध्ये OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा वाइड-अँगल कॅमेरा, 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे. Realme Neo 8 मध्ये ऑथेंटिकेशनसाठी अल्ट्रासॉनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसरस आहे. यामध्ये स्क्रॅच आणि पडल्यानंतर वाचवण्यासाठी क्रिस्टल आर्मर ग्लास आहे. यामध्ये चांगल्या सिग्नल लोकेशन ऑप्टिमाइजेशनसाठी स्काई सिग्नल चिप S1 आहे. Realme चं असं म्हणणं आहे की, हँडसेटला तीन मोठे अँड्रॉईड वर्जन अपडेट आणि चार वर्षांसाठी सिक्योरिटी अपडेट मिळणार आहे.
Realme Neo 8 च्या कनेक्टिविटी ऑप्शनमध्ये ब्लूटूथ 6.0, 5G, बेईडौ, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट आणि वायफाय 7 समाविष्ट आहे. यामध्ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप आणि इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल सारखे सेंसर आहेत. यामध्ये IP66+IP68+IP69 रेटेड बिल्ड आहे आणि हे डुअल स्टीरियो स्पीकरने सुसज्ज आहे. Realme Neo 8 मध्ये 8,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॅटरी बाइपास चार्जिंगला सपोर्ट करते. याची जाडी 8.30mm आहे आणि वजन 215 ग्रॅम आहे.
Ans: Realme हा चीनमधील स्मार्टफोन ब्रँड आहे. सुरुवातीला तो Oppo चा सब-ब्रँड होता, आता स्वतंत्र ब्रँड आहे.
Ans: होय. Realme चे अनेक स्मार्टफोन्स Make in India अंतर्गत भारतातच तयार होतात.
Ans: Realme फोनमध्ये Realme UI (Android आधारित) ऑपरेटिंग सिस्टिम असते.