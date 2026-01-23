Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Realme Neo 8 Launched In China Smartphone Is Equipped With 8000mah Battery And 80w Fast Charging Support Tech News Marathi

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Realme Smartphone Launched: कंपनीने लाँच केलेल्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि ट्रिपल रियर कॅमेरा यूनिट आहे. याचा मुख्य सेंसर 50-मेगापिक्सेलचा आहे. तसेच यामध्ये IP66+IP68+IP69 रेटिंग आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 11:09 AM
Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
  • लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरी
  • Realme Neo 8 स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 5 चिपसेटने सुसज्ज
  • कंपनीने लाँच केलेल्या या हँडसेटमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप
चीनमध्ये गुरुवारी Realme Neo 8 हा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. Oppo च्या उपकंपनीने लाँच केलेला हा लेटेस्ट Neo सीरीज स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. हा स्मार्टफोन मिड रेंज किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे. Realme च्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरीसह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे. Realme Neo 8 स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 5 चिपसेटने सुसज्ज आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 16GB पर्यंत रॅम आणि 1TB पर्यंत ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आले आहे.

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख

Realme Neo 8 ची किंमत आणि उपलब्धता

Realme Neo 8 हा स्मार्टफोन 12GB+256GB स्टोरेज, 16GB+256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, आणि 16GB + 1TB या रॅम आणि स्टोरेज ऑप्शनमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,399 म्हणजेच सुमारे 33,000 रुपये, 16GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,699 म्हणजेच सुमारे 35,000 रुपये, 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,899 म्हणजेच सुमारे 38,000 रुपये, 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,199 म्हणजेच सुमारे 41,000 रुपये आणि 16GB + 1TB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,699 म्हणजेच सुमारे 48,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे डिव्हाईस चीनमध्ये साइबर पर्पल, मेक ग्रे आणि ओरिजिन व्हाइट रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

Realme Neo 8 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डुअल सिम (नॅनो+नॅनो) Realme Neo 8 अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड Realme UI 7.0 वर चालतो आणि यामध्ये 6.78-इंच फुल-HD+ (1,272×2,772 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले दिला आहे, ज्यामध्ये 165Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 360Hz टच सैंपलिंग रेट आहे. सॅमसंगच्या M14 मटीरियलने तयार करण्यात आलेल्या या डिस्प्लेमध्ये 3,800 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस देण्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 5 चिपसेट आहे, ज्याला 16GB पर्यंत LPDDR5x रॅम आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेजसोबत जोडण्यात आले आहे.

कंपनीने नुकत्याच लाँच केलेल्या या हँडसेटमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. ज्यामध्ये OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा वाइड-अँगल कॅमेरा, 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे. Realme Neo 8 मध्ये ऑथेंटिकेशनसाठी अल्ट्रासॉनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसरस आहे. यामध्ये स्क्रॅच आणि पडल्यानंतर वाचवण्यासाठी क्रिस्टल आर्मर ग्लास आहे. यामध्ये चांगल्या सिग्नल लोकेशन ऑप्टिमाइजेशनसाठी स्काई सिग्नल चिप S1 आहे. Realme चं असं म्हणणं आहे की, हँडसेटला तीन मोठे अँड्रॉईड वर्जन अपडेट आणि चार वर्षांसाठी सिक्योरिटी अपडेट मिळणार आहे.

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Realme Neo 8 च्या कनेक्टिविटी ऑप्शनमध्ये ब्लूटूथ 6.0, 5G, बेईडौ, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट आणि वायफाय 7 समाविष्ट आहे. यामध्ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप आणि इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल सारखे सेंसर आहेत. यामध्ये IP66+IP68+IP69 रेटेड बिल्ड आहे आणि हे डुअल स्टीरियो स्पीकरने सुसज्ज आहे. Realme Neo 8 मध्ये 8,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॅटरी बाइपास चार्जिंगला सपोर्ट करते. याची जाडी 8.30mm आहे आणि वजन 215 ग्रॅम आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Realme हा कोणत्या देशाचा ब्रँड आहे?

    Ans: Realme हा चीनमधील स्मार्टफोन ब्रँड आहे. सुरुवातीला तो Oppo चा सब-ब्रँड होता, आता स्वतंत्र ब्रँड आहे.

  • Que: Realme फोन भारतात बनतात का?

    Ans: होय. Realme चे अनेक स्मार्टफोन्स Make in India अंतर्गत भारतातच तयार होतात.

  • Que: Realme फोनमध्ये कोणता OS असतो?

    Ans: Realme फोनमध्ये Realme UI (Android आधारित) ऑपरेटिंग सिस्टिम असते.

Web Title: Realme neo 8 launched in china smartphone is equipped with 8000mah battery and 80w fast charging support tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 11:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
3

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
4

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

Jan 23, 2026 | 11:09 AM
Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Jan 23, 2026 | 11:09 AM
Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट

Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट

Jan 23, 2026 | 11:01 AM
आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

Jan 23, 2026 | 10:55 AM
Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

Jan 23, 2026 | 10:54 AM
Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

Jan 23, 2026 | 10:48 AM
Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review

Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review

Jan 23, 2026 | 10:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM