Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Fit India Walk A Thon Samsung Amazing Offer For Users Company Is Giving 10 Thousand Rupees Amazon Gift Card Just Do This Work Tech News Marathi

Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार ‘हे’ काम

Fit India Walk-a-thon 2026: सॅमसंग हेल्थ अ‍ॅपवर स्टेप-काउंट चॅलेंज सरु करण्यात आलं आहे. या चॅलेंजमध्ये प्लेअर्सना 30 दिवसांत 2 लाख पाऊल चालण्याचे टार्गेट पूर्ण करावे लागणार आहे. यानंतर Amazon गिफ्ट कार्ड फ्री मिळणार आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 10:04 AM
Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार 'हे' काम

Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार 'हे' काम

Follow Us:
Follow Us:
  • फक्त एक स्टेप आणि मिळवा 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड
  • Samsung घेऊन आलाय यूजर्ससाठी खास ऑफर
  • सॅमसंग इंडिया सुरु करणार नवीन चॅलेंज
टेक कंपनी सॅमसंग यूजर्ससाठी एक चांगली संधी घेऊन आली आहे. कंपनी त्यांच्या यूजर्सना 10,000 रुपयांचे अ‍ॅमेझॉन गिफ्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे. पण यासाठी यूजर्सना एक महत्त्वाचं काम करावं लागणार आहे. दक्षिण कोरियाई कंपनीने फिट इंडिया वॉकेथन (Fit India Walk-a-thon) 2026 ची घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सॅमसंगच्या हेल्थ अ‍ॅपवर एक स्टेप-काउंट चॅलेंज समाविष्ट आहे. हे चॅलेंज लोकांना स्वस्थ आणि हेल्थी राहण्यासाठी प्रेरणा देते. लोकांमध्ये आरोग्याविषयक जागरुकता पसरविण्यासाठी हे कँपेन सुरु करण्यात आले आहे.

Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Itadori Royale! प्लेयर्सना मिळणार पारांग स्किन, लूट बॉक्स आणि बरंच काही

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त टेक कंपनी सॅमसंग इंडिया हे नवीन चॅलेंज सुरु करणार आहे. या कँपेनमध्ये सहभागी होणाऱ्या तीन लकी विजेत्यांना 10 हजार रुपयांचे अ‍ॅमेझॉन गिफ्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे. या कँपेनमध्ये सहभागी होण्यासाठी यूजर्सना आधी काही स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत. ही सर्व प्रोसेस सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – X)

कँपेनमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

सॅमसंगच्या या कँपेनमध्ये सहभागी होण्यासाठी यूजर्सना त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये सर्वात आधी सॅमसंग हेल्थ अ‍ॅप डाउनलोड करावा लागणार आहे. या अ‍ॅपमध्ये रजिस्ट्रेशनची संपूर्ण प्रोसेस मेंशन करण्यात आली आहे. ही प्रोसेस पूर्ण केल्यानंतर यूजर्स या कँपेनमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत. हे कँपेन 26 जानेवारी 2026 ते 24 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये यूजर्सना 30 दिवसांत एकूण 2 लाख पाऊले चालावी लागणार आहेत. यूजर्स सॅमसंग हेल्थ अ‍ॅपद्वारे स्टेप काउंट्स ट्रॅक करू शकणार आहेत.

iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

टेक कंपनी सॅमसंगने या कँपेनसाठी रजिस्ट्रेशन सुरु केले आहे. तीन विजेत्यांशिवाय इतर 1,000 लकी सहभागी झालेल्या विजेत्यांना 500 रुपयांचे अ‍ॅमेझॉन गिफ्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे. यूजर्स सॅमसंग हेल्थ अ‍ॅपद्वारे त्यांची रँकींग डेली बेसिसवर ट्रॅक करू शकणार आहेत. फिट इंडिया मोहिमेचा उद्देश लोकांना अधिक शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय होण्यास प्रोत्साहित करणे आहे जेणेकरून ते एक निरोगी दिनचर्या स्थापित करू शकतील. दररोज हजारो पावले चालल्याने त्यांच्या शारीरिक हालचाली सुधारतील. या कँपेनमध्ये यूजर्सना 2 लाख पाऊलांचे टार्गेट पूर्ण झाल्यानंतर लकी ड्रॉमध्ये सहभगी होण्याची संधी मिळणार आहे. चॅलेंज पूर्ण केल्यानंतर तीन लकी विजेत्यांना 10 हजार रुपयांचे अ‍ॅमेझॉन गिफ्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे आणि 1,000 लकी सहभागी झालेल्या विजेत्यांना 500 रुपयांचे अ‍ॅमेझॉन गिफ्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे.

Web Title: Fit india walk a thon samsung amazing offer for users company is giving 10 thousand rupees amazon gift card just do this work tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 10:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Itadori Royale! प्लेयर्सना मिळणार पारांग स्किन, लूट बॉक्स आणि बरंच काही
1

Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Itadori Royale! प्लेयर्सना मिळणार पारांग स्किन, लूट बॉक्स आणि बरंच काही

OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…
2

OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

Free Fire Max: अनलिमिटेड VOID इमोट क्लेम करण्याची हीच सुवर्णसंधी! नव्या इव्हेंटमध्ये जिंका हे रिवॉर्ड्स
3

Free Fire Max: अनलिमिटेड VOID इमोट क्लेम करण्याची हीच सुवर्णसंधी! नव्या इव्हेंटमध्ये जिंका हे रिवॉर्ड्स

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
4

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार ‘हे’ काम

Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार ‘हे’ काम

Jan 24, 2026 | 10:04 AM
T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशने पत्ता कट होण्याच्या मार्गावर! स्कॉटलंडचे नाव आज अंतिम होण्याची शक्यता, वाचा संपूर्ण प्रकरण

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशने पत्ता कट होण्याच्या मार्गावर! स्कॉटलंडचे नाव आज अंतिम होण्याची शक्यता, वाचा संपूर्ण प्रकरण

Jan 24, 2026 | 10:03 AM
Skanda Sashti 2026: जानेवारी महिन्यातील पहिले स्कंद षष्ठी व्रत कधी आहे? कशी करावी पूजा जाणून घ्या

Skanda Sashti 2026: जानेवारी महिन्यातील पहिले स्कंद षष्ठी व्रत कधी आहे? कशी करावी पूजा जाणून घ्या

Jan 24, 2026 | 10:00 AM
BMC Mayoral Election: मुंबईच्या महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर; महायुतीमधील ‘हॉटेल डिप्लोमसी’

BMC Mayoral Election: मुंबईच्या महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर; महायुतीमधील ‘हॉटेल डिप्लोमसी’

Jan 24, 2026 | 09:52 AM
International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा

Jan 24, 2026 | 09:48 AM
बिर्याणीच काय हैदराबादी हरियाली चिकन देखील आहे लाजवाब! एकदा खाल तर बोटंच चाटाल; विकेंड स्पेशल आजच नोट करा रेसिपी

बिर्याणीच काय हैदराबादी हरियाली चिकन देखील आहे लाजवाब! एकदा खाल तर बोटंच चाटाल; विकेंड स्पेशल आजच नोट करा रेसिपी

Jan 24, 2026 | 09:44 AM
पार्लरच्या पैशाची होईल बचत! ‘या’ पदार्थांपासून घरीच तयार करा बर्फाचे तुकडे, आठवडाभरात चेहऱ्यावर येईल कोरियन ग्लास स्किन ग्लो

पार्लरच्या पैशाची होईल बचत! ‘या’ पदार्थांपासून घरीच तयार करा बर्फाचे तुकडे, आठवडाभरात चेहऱ्यावर येईल कोरियन ग्लास स्किन ग्लो

Jan 24, 2026 | 09:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM