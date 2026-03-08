Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Samsung Increase These 6 Budget Smartphones Price Upto 3 Thousand Know In Details Tech News Marathi

Samsung चा मोठा निर्णय! ‘या’ 6 बजेट स्मार्टफोनच्या किंमतीत 3,000 रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसला धक्का

सॅमसंगने त्यांच्या 6 स्वस्त स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 6 स्वस्त स्मार्टफोनच्या किंमती सुमारे 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. कंपनीने जाहिर केलेल्या नवीन किंमती जाणून घेऊया.

Updated On: Mar 08, 2026 | 12:01 PM
Samsung चा मोठा निर्णय! ‘या’ 6 बजेट स्मार्टफोनच्या किंमतीत 3,000 रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसला धक्का

Samsung चा मोठा निर्णय! ‘या’ 6 बजेट स्मार्टफोनच्या किंमतीत 3,000 रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसला धक्का

Follow Us:
Follow Us:
  • स्वस्त स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवल्या
  • गॅलेक्सी M36 आणि गॅलेक्सी F36 स्मार्टफोनच्या किंमतीत 1,500 रुपयांपर्यंत वाढ
  • टिप्स्टर अभिषेक यादवने पोस्ट शेअर करत दिली माहिती
टेक कंपनी सॅमसंगने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने त्यांच्या 6 बजेट स्मार्टफोनच्या किंमतीत वाढ केली आहे. रिपोर्टनुसार, दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी सॅमसंगने गॅलेक्सी A, गॅलेक्सी M आणि गॅलेक्सी F सीरीजच्या स्वस्त स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने सांगितलं आहे की, या स्मार्टफोनच्या किंमती 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत. विवो आणि ओप्पोने यापूर्वी त्यांच्या काही फोनच्या किमती वाढवल्या आहेत. ओप्पोने ए6 प्रो, ए6एक्स आणि रेनो 15 सीच्या किमती त्यांच्या लाँच किमतींपेक्षा 2,500 रुपयांपर्यंत वाढवल्या आहेत. यानंतर आता सॅमसंगने त्यांच्या स्वस्त स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतात सुरु झाली Tecno Pop X ची विक्री! 9 हजारांहून कमी आहे किंमत, 120Hz डिस्प्ले आणि 5,000mAh बॅटरीने सुसज्ज

सॅमसंगच्या या 6 स्मार्टफोनच्या किंमती वाढल्या

सॅमसंगने गेल्यावर्षी लाँच केलेल्या गॅलेक्सी M36 आणि गॅलेक्सी F36 स्मार्टफोनच्या किंमतीत 1,500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, गॅलेक्सी M17 आणि Galaxy F17 ची किंमत 1,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, गॅलेक्सी A17 च्या किंमतीत 3 हजार रुपयांची आणि गॅलेक्सी A06 च्या किंमतीत 1,500 रुपयांची वाढ केली आहे. टिप्स्टर अभिषेक यादवने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर याबाबत माहिती देत पोस्ट शेअर केली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोनच्या नवीन किंमती जाणून घेऊया

सॅमसंग गॅलेक्सी M36 5G चे 8GB + 128GB व्हेरिअंट 21,499 रुपयांत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता या व्हेरिअंटची किंमत 500 रुपयांनी वाढली असून नवीन किंमत स्मार्टफोन 21,999 रुपये झाली आहे. स्मार्टफोनच्या 8GB + 256GB या व्हेरिअंटची लाँच किंमत 24,499 रुपये होती. मात्र आता ही किंमत 1,500 रुपयांनी वाढली असून नवीन किंमत 25,999 रुपये झाली आहे.

सॅमसंग गॅलेक्सी F36 5G च्या 8GB +128GB व्हेरिअंटची लाँच किंमत 21,499 रुपये आहे. मात्र आता ही किंमत 500 रुपयांनी वाढली असून स्मार्टफोन 21,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. तर 8GB + 256GB व्हेरिअंटची लाँच किंमत 24,999 रुपये होती. मात्र आता ही किंमत 1,500 रुपयांनी वाढली असून नवीन किंमत 25,999 रुपये झाली आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी A06 5G स्मार्टफोनच्या 6GB + 128GB व्हेरिअंटची लाँच किंमत 15,499 रुपये होती. मात्र कंपनीने ही किंमत 500 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून नवीन किंमत 15,999 रुपये झाली आहे.

सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G चे 6GB + 128GB व्हेरिअंट आता 15,999 रुपयांऐवजी 16,499 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. ही किंमत 500 रुपयांनी वाढली आहे. तर 8GB + 128GB ची किंमत देखील 1 हजार रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे आता हा व्हेरिअंट 17,499 रुपयांऐवजी 18,499 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G चे 4GB + 128GB व्हेरिअंट 16,499 रुपयांत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता या व्हेरिअंटची किंमत 500 रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे आता हे स्मार्टफोन व्हेरिअंट 16,999 रुपयांत खरेदी केले जाऊ शकते. 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 1,000 रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे आता हे व्हेरिअंट 17,999 रुपयांऐवजी 18,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. 8GB + 128GB व्हेरिअंट 19,999 रुपयांत लाँच करण्यात आले होताे. मात्र आता ही किंमत 1 हजार रुपयांनी वाढली असून डिव्हाईस 20,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G स्मार्टफोनचे 6GB + 128GB व्हेरिअंंट 18,999 रुपयांत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता या व्हेरिअंटची किंमत 1,500 रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे हे व्हेरिअंट आता 20,499 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. 8GB + 128GB व्हेरिअंंट 20,499 रुपयांत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता या व्हेरिअंटची किंमत 2,000 रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे हे व्हेरिअंट आता 22,499 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. 8GB + 256GB व्हेरिअंंट 23,499 रुपयांत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता या व्हेरिअंटची किंमत 3,000 रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे हे व्हेरिअंट आता 26,499 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

Web Title: Samsung increase these 6 budget smartphones price upto 3 thousand know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 12:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात सुरु झाली Tecno Pop X ची विक्री! 9 हजारांहून कमी आहे किंमत, 120Hz डिस्प्ले आणि 5,000mAh बॅटरीने सुसज्ज
1

भारतात सुरु झाली Tecno Pop X ची विक्री! 9 हजारांहून कमी आहे किंमत, 120Hz डिस्प्ले आणि 5,000mAh बॅटरीने सुसज्ज

OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट
2

OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

Flipkart वर सुरु झाला Big Saving Days Sale! मोबाईल, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंवर 75% पर्यंत डिस्काऊंट, ऑफर मिस करू नका
3

Flipkart वर सुरु झाला Big Saving Days Sale! मोबाईल, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंवर 75% पर्यंत डिस्काऊंट, ऑफर मिस करू नका

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज
4

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Samsung चा मोठा निर्णय! ‘या’ 6 बजेट स्मार्टफोनच्या किंमतीत 3,000 रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसला धक्का

Samsung चा मोठा निर्णय! ‘या’ 6 बजेट स्मार्टफोनच्या किंमतीत 3,000 रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसला धक्का

Mar 08, 2026 | 12:01 PM
Noida International Airport: नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळाला एअरोड्रम परवाना; लवकरच सुरू होणार उड्डाणे

Noida International Airport: नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळाला एअरोड्रम परवाना; लवकरच सुरू होणार उड्डाणे

Mar 08, 2026 | 11:48 AM
महाराष्ट्राचे ५० बिबटे होणार अंबानींचे पाहुणे! वनताराला पाठवून मानव-प्राणी संघर्षाला आळा घालण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न

महाराष्ट्राचे ५० बिबटे होणार अंबानींचे पाहुणे! वनताराला पाठवून मानव-प्राणी संघर्षाला आळा घालण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न

Mar 08, 2026 | 11:45 AM
अविमुक्तेश्वरानंद विरुद्ध केस करणाऱ्या आशुतोष ब्रह्मचारींवर प्राणघातक हल्ला; हत्येचा प्रयत्न

अविमुक्तेश्वरानंद विरुद्ध केस करणाऱ्या आशुतोष ब्रह्मचारींवर प्राणघातक हल्ला; हत्येचा प्रयत्न

Mar 08, 2026 | 11:15 AM
Quinton de Kock चा राग अनावर! विश्वचषक फायनलपूर्वी आयसीसीवर केली टीका, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर प्रकरण

Quinton de Kock चा राग अनावर! विश्वचषक फायनलपूर्वी आयसीसीवर केली टीका, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर प्रकरण

Mar 08, 2026 | 11:12 AM
US Iran War : ‘आम्ही जगाच्या शांततेसाठी महान कार्य करतोय’ ; इराण युद्धावर ट्रम्प यांचे खळबळजनक विधान, तेलाच्या किंमतीवरही भाष्य

US Iran War : ‘आम्ही जगाच्या शांततेसाठी महान कार्य करतोय’ ; इराण युद्धावर ट्रम्प यांचे खळबळजनक विधान, तेलाच्या किंमतीवरही भाष्य

Mar 08, 2026 | 11:12 AM
हृदयविकाराच्या उपचारांमध्येही लिंगभेद? सायन रुग्णालयाच्या आकडेवारीत पुरुष रुग्णांचे वर्चस्व; महिलांमध्ये लक्षणे दुर्लक्षित

हृदयविकाराच्या उपचारांमध्येही लिंगभेद? सायन रुग्णालयाच्या आकडेवारीत पुरुष रुग्णांचे वर्चस्व; महिलांमध्ये लक्षणे दुर्लक्षित

Mar 08, 2026 | 11:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM