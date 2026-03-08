Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Jio Finance App 2026: एकाच ॲपमध्ये पेमेंट, गुंतवणूक आणि विमा सर्व काही.. सविस्तर जाणून घ्या जिओ'फायनान्स' ॲप

रायझिंग भारत समिट २०२६ मध्ये, रिलायन्सने त्यांचे अत्याधुनिक जिओफायनान्स ॲप लाँच केले, ज्यामुळे डिजिटल बँकिंग लँडस्केपमध्ये क्रांती घडली. यामुळे ग्राहकांना आर्थिक व्यवहार करण्यात सुलभता येणार आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 11:26 AM
Jio Finance App 2026: एकाच ॲपमध्ये पेमेंट, गुंतवणूक आणि विमा सर्व काही.. सविस्तर जाणून घ्या जिओ'फायनान्स' ॲप

Jio Finance App 2026: एकाच ॲपमध्ये पेमेंट, गुंतवणूक आणि विमा सर्व काही.. सविस्तर जाणून घ्या जिओ'फायनान्स' ॲप

  • ‘रायझिंग भारत समिट’मध्ये रिलायन्सचा धमाका
  • जिओफायनान्स ॲपने डिजिटल फायनान्सला चालना
  • व्यवहारांवर मिळणार ‘जिओपॉइंट्स’चे बक्षीस
 

Jio Finance App 2026: रायझिंग भारत समिट २०२६ मध्ये, रिलायन्सने त्यांचे अत्याधुनिक जिओफायनान्स ॲप लाँच केले, ज्यामुळे डिजिटल बँकिंग लँडस्केपमध्ये क्रांती घडली. इंटेलिजेंट फायनान्स, बिल्ट फॉर इंडिया या थीमवर आधारित, हे ॲप प्रत्येक नागरिकासाठी आर्थिक व्यवस्थापन सोपे, सुलभ आणि स्मार्ट बनवण्यासाठी डिझाइन केले आहे. ते केवळ पेमेंट गेटवे म्हणूनच नाही तर वैयक्तिक आर्थिक सल्लागार म्हणजेच एआय पार्टनर म्हणून देखील काम करते.

जिओफायनान्स ॲपची मुख्य ताकद म्हणजे त्याचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) तंत्रज्ञान आहे. ते वापरकर्त्यांच्या खर्च करण्याच्या सवयींचे विश्लेषण करते आणि स्मार्ट गुंतवणूक, बचत आणि बजेट व्यवस्थापनासाठी वैयक्तिकृत शिफारसी प्रदान करते. आर्थिक बचत आणि आर्थिक व्यवहार यांच्यामध्ये समतोल राखण्यासाठी विविध योजना करते. बँकिंग सेवांसह, त्यात डिजिटल पेमेंट, विमा आणि गुंतवणूक पर्याय देखील समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते. ज्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांच्या पैशांची बचत करता येईल.

या लाँचसह, कंपनीने जिओपॉइंट्स इकोसिस्टम देखील सादर केले. वापरकर्ते ॲपद्वारे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक क्रियाकलाप आणि व्यवहारासाठी जिओ पॉइंट्स मिळवू शकतील. म्हणजेच जिओपॉइंट्स हे प्रत्येक व्यवहारासाठी बक्षिसे म्हणून देण्यात येतील. हे पॉइंट्स खरेदी, जेवण आणि प्रवास यासारख्या अनुभवांसाठी सहजपणे रिडीम केले जाऊ शकतात. हे पाऊल बँकिंग अनुभव केवळ सुरक्षितच नाही तर वापरकर्त्यांसाठी आनंददायी देखील बनवते.

जियो फायनान्सचे उद्दिष्ट तंत्रज्ञान आणि ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोन एकत्रित करून भारतीयांमध्ये आर्थिक आत्मविश्वास निर्माण करणे आहे. जर तुम्हाला या स्मार्ट आर्थिक प्रवासाचा भाग व्हायचे असेल, तर तुम्ही https://bharat.jiofinance.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ली अॅक्सेससाठी साइन अप करू शकता. जिओचे हे पाऊल ‘डिजिटल इंडिया’ ते ‘फायनान्शियल इंडिया’ पर्यंत जाण्याचा एक मोठा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात नवीने चालना मिळेल. आणि येत्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक व्यवहार करणं अधिक सुलभ आणि जलद होईल.

Published On: Mar 08, 2026 | 10:16 AM

