Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

प्रियकर होता बेपत्ता
समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुंब्रामध्ये राहणारा अरबाज मकसूद अली खान ३ एप्रिल २०२६ पासून बेपत्ता होता. दादरमध्ये कामासाठी जात आहे असे सांगून तो घरातून निघाला होता पण त्या रात्री तो घरी परतलाच नाही. बरीच चाैकशी केल्यानंतरही जेव्हा कुटुंबाला त्याची माहिती मिळाली नाही तेव्हा त्यांनी पोलिस ठाण्यात त्याची बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल केली. प्रकऱणात खरा ट्विस्ट तेव्हा आला जेव्हा पोलिसांनी शोधकार्याला सुरुवात केली. पोलिसांनी अरबाजचे मोबाईलक काॅल डिटेल्स आणि लोकोशन ट्रेस करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या तपासात हे उघड झाले की, त्याचे शेवटचे लोकेशन वर्सोवाच्या एका ठिकाणी आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याची प्रेयसी मेहजबीन शेख देखील त्याच परिसरात आढळली.
प्रेयसी मेहजबीनवर संशयाच्या जोरावर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतलं. सुरुवातीला ती पोलिसांची दिशाभूल करु पाहत होती पण पोलिसांनी सक्तीने चाैकशी करताच तिने सर्व सत्य उघड केले ज्यात धक्कादायक खुलासे झाले. चाैकशीदरम्यान मेहजबीनने आपला गुन्हा कबूल करत सांगितले की, पती हसन आणि भाऊ तारिक शेख यांनी अरबाजकडून पैसे उकळण्याचा आणि त्याची हत्या करण्याचा कट रचला होता.
आपला मास्टरप्लॅन उघड करत तिने सांगितले की, त्यांनी अरबाजला बहाणा करुन वर्सोवा इथे बोलावून घेतले. त्यांनी त्याच्याकडे पैशांची मागणी केली पण जेव्हा अरबाजने हे पैसे देण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांनी त्याचे हात बांधून, प्लास्टिकाच्या पाईपने त्याला बेदम मारहाण केली ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. हत्येनंतर, आरोपींनी एका हिरव्या ड्रमात त्याचा मृतदेह भरुन मुब्रा येथील एका निर्जन नाल्यात त्याला फेकून टाकले.
दरम्यान पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून प्रेयसी मेहजबीन शेख आणि तिचा भाऊ तारिक शेख यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. महिलेचा पती हसन आणि त्यांचा अन्य साथी मुजम्मल पठान फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी सर्व आरोपींविरुद्ध खून, गुन्हेगारी कट आणि पुरावा नष्ट करणे यासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. मुंब्रा पोलिसांच्या पथकाने अवघ्या काही दिवसांतच ही मर्डर मिस्ट्री सोडवली ज्यामुळे आरोपींना लवकर पकडता आले.