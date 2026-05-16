Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक
शाहरुख खानला अलीकडेच एका काळ्या रंगाच्या Cadillac Escalade मध्ये स्पॉट करण्यात आले आहे. या गाडीची किंमत सुमारे 5 करोड रुपये असल्याचे सांगितलं जात आहे. इंस्टाग्रामवर याचे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. (फोटो सौजन्य – cadillac)
कॅडिलॅक एस्केलेड एक भव्य एसयूव्ही आहे, ज्याची लांबी 5.3 मीटरहून जास्त आहे. या गाडीची रुंदी आणि उंची 2 मीटरपेक्षा जास्त आहे आणि याचा व्हीलबेस 3,071 एनएम आहे. या एसयूव्हीचा आकार बॉक्ससारखा आहे. गाडीच्या पुढील भागात उभ्या रेषेत असलेले एलईडी डीआरएल, आडवे एलईडी हेडलाइट्स आणि एक मोठी ग्रिल आहे. बाजूला, यात मोठी 22-इंची चाके आणि काळ्या रंगाच्या खिडक्या आहेत. गाडीच्या मागील बाजूला एक छोटा रूफ स्पॉइलर, उभ्या रेषेत असलेले एलईडी टेललाइट्स आणि एक मोठी विंडस्क्रीन पाहायला मिळणार आहे.
कॅडिलॅक एस्केलेड अनेक आधुनिक फीचर्सने सुसज्ज आहे. या गाडीच्या डॅशबोर्डवर 55-इंच विशाल OLED स्क्रीन देण्यात आली आहे, जी डॅशबोर्डवर संपूर्णपणे पसरलेली आहे. या स्क्रीनमध्ये पूर्णपणे डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आणि इंफोटेनमेंट सिस्टिम समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये अँड्रॉईड ऑटो आणि अॅपल कारप्लेची सुविधा दिली आहे. याशिवाय, या एसयूव्हिमध्ये 38 स्पीकर्सवाला ऑडियो सिस्टिम देण्यात आली आहे, जी 360-डिग्री साउंड आणि डॉल्बी अॅटमॉसला सपोर्ट करतो.
गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात
कॅडिलॅक एस्केलेडमध्ये इंजिनचे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. एक 6.2 लीटर V8 इंजिन, एक 3-लीटर ड्यूरामॅक्स टर्बो डीजल इंजिन आणि हाय-परफॉर्मंस V8 इंजिन यांचा समावेश आहे. याचे स्टँडर्ड V8 इंजिन 420hp ची पावर आणि 623nm चे टॉर्क जनरेट करते. हाय-परफॉर्मन्स V8 इंजिन तब्बल 682 एचपी शक्ती देते.