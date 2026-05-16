Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Shah Rukh Khans New Luxury Cadillac Escalade What Is The Price And Features Auto News Marathi

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Cadillac Escalade: शाह रुख खान पुन्हा एकदा त्यांच्या आलिशान लाइफस्टाइलमुळे चर्चेत आले आहेत. किंग खानने तब्बल 5 कोटी रुपयांची अमेरिकन लक्झरी SUV खरेदी केली असून, व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

Updated On: May 16, 2026 | 09:12 AM
Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Follow Us:
Follow Us:
  • शाहरुख खानने सुमारे 5 कोटी रुपये किंमतीची कॅडिलॅक एस्केलेड लक्झरी SUV खरेदी केली आहे.
  • या SUV मध्ये 55-इंच OLED डिस्प्ले, 38 स्पीकर्स ऑडिओ सिस्टम आणि अँड्रॉइड ऑटो-ऍपल कारप्ले सारखे प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत.
  • कॅडिलॅक एस्केलेडमध्ये 420HP ते 682HP पर्यंत पॉवर जनरेट करणारे दमदार V8 इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत.
शाहरुख खान हा जगातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्यांपैकी एक आहे. त्यांची एकूण संपत्ती 1.4 बिलियन डॉलरहून अधिक आहे. किंग खान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाहरुख खानकडे रोल्स रॉइस कलिनान, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी आणि बुगाटी वेरॉन सारख्या अनेक आलिशान गाड्या आहेत. आता यामध्ये आणखी एका आलिशान गाडीचा समावेश झाला आहे. किंग खानने करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade गाडी खरेदी केली आहे. या गाडीचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. किंग खानने खरेदी केलेल्या करोडो रुपयांच्या नव्या गाडीचे फीचर्स जाणून घेऊया.

TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक

शाहरुख खानची नवीन आलिशान गाडी

शाहरुख खानला अलीकडेच एका काळ्या रंगाच्या Cadillac Escalade मध्ये स्पॉट करण्यात आले आहे. या गाडीची किंमत सुमारे 5 करोड रुपये असल्याचे सांगितलं जात आहे. इंस्टाग्रामवर याचे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. (फोटो सौजन्य – cadillac) 

गाडीचा आकार आणि डिझाईन

कॅडिलॅक एस्केलेड एक भव्य एसयूव्ही आहे, ज्याची लांबी 5.3 मीटरहून जास्त आहे. या गाडीची रुंदी आणि उंची 2 मीटरपेक्षा जास्त आहे आणि याचा व्हीलबेस 3,071 एनएम आहे. या एसयूव्हीचा आकार बॉक्ससारखा आहे. गाडीच्या पुढील भागात उभ्या रेषेत असलेले एलईडी डीआरएल, आडवे एलईडी हेडलाइट्स आणि एक मोठी ग्रिल आहे. बाजूला, यात मोठी 22-इंची चाके आणि काळ्या रंगाच्या खिडक्या आहेत. गाडीच्या मागील बाजूला एक छोटा रूफ स्पॉइलर, उभ्या रेषेत असलेले एलईडी टेललाइट्स आणि एक मोठी विंडस्क्रीन पाहायला मिळणार आहे.

काय आहेत गाडीचे फीचर्स?

कॅडिलॅक एस्केलेड अनेक आधुनिक फीचर्सने सुसज्ज आहे. या गाडीच्या डॅशबोर्डवर 55-इंच विशाल OLED स्क्रीन देण्यात आली आहे, जी डॅशबोर्डवर संपूर्णपणे पसरलेली आहे. या स्क्रीनमध्ये पूर्णपणे डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आणि इंफोटेनमेंट सिस्टिम समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये अँड्रॉईड ऑटो आणि अ‍ॅपल कारप्लेची सुविधा दिली आहे. याशिवाय, या एसयूव्हिमध्ये 38 स्पीकर्सवाला ऑडियो सिस्टिम देण्यात आली आहे, जी 360-डिग्री साउंड आणि डॉल्बी अ‍ॅटमॉसला सपोर्ट करतो.

गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात

कॅडिलॅक एस्केलेडचे इंजिन

कॅडिलॅक एस्केलेडमध्ये इंजिनचे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. एक 6.2 लीटर V8 इंजिन, एक 3-लीटर ड्यूरामॅक्स टर्बो डीजल इंजिन आणि हाय-परफॉर्मंस V8 इंजिन यांचा समावेश आहे. याचे स्टँडर्ड V8 इंजिन 420hp ची पावर आणि 623nm चे टॉर्क जनरेट करते. हाय-परफॉर्मन्स V8 इंजिन तब्बल 682 एचपी शक्ती देते.

Web Title: Shah rukh khans new luxury cadillac escalade what is the price and features auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 09:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित
1

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
2

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ
3

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector
4

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM