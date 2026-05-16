Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरू ग्रहाला ज्ञान, भाग्य, नीतिमत्ता आणि प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. त्याला देवांचा गुरू म्हणूनही ओळखले जाते, जो जीवनात शुभता आणि प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करतो. असे मानले जाते की जेव्हा गुरू ग्रह आपली स्थिती बदलतो, तेव्हा त्याचा सर्व राशींवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रभाव पडतो. यावेळी १८ जून रोजी रात्री ९:३२ वाजता, गुरु शनिच्या प्रभावाखाली पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि ही स्थिती १९ ऑगस्टपर्यंत राहील. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात काही राशींच्या जीवनात मोठे बदल घडू शकतात, ज्यात आर्थिक प्रगती, यश आणि नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. गुरू ग्रहांच्या बदलामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
गुरूचे हे संक्रमण कर्क राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ परिणाम घेऊन येण्याची शक्यता आहे. या काळात आर्थिक लाभाचे प्रबळ संकेत आहेत आणि तुम्हाला नवीन मालमत्ता किंवा मौल्यवान वस्तू खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते. कौटुंबिक संबंध दृढ होतील आणि परस्पर सामंजस्य वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीचा फायदा होऊ शकतो. तसेच समाजात त्यांचा आदर आणि प्रतिष्ठाही वाढू शकते.
करिअरच्या दृष्टीने कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात आणि सहकाऱ्यांमध्ये आदर वाढेल. कौटुंबिक जीवन शांतता आणि आनंदाने भरलेले राहील. नवीन नोकरी, व्यवसाय किंवा करिअर सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. दीर्घकाळापासून रखडलेल्या योजनांना पुढे नेण्याची संधी देखील मिळू शकते.
धनु राशीच्या लोकांसाठी गुरूचे हे संक्रमण प्रगती आणि यशाचे नवीन मार्ग खुले करू शकते. व्यवसायात नफा आणि आर्थिक बळकटी मिळण्याचे संकेत आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी हा काळ अनुकूल असू शकतो. प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंध जुळण्याची शक्यता आहे, जे भविष्यात फायदेशीर ठरू शकते. कौटुंबिक जीवनही आनंदाने भरलेले राहील.
मीन राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण खूप फायदेशीर राहणार आहे. व्यवसायाच्या संधी आणि नफा मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना सकारात्मक बातमी मिळू शकते. कला, सर्जनशीलता आणि संस्कृती क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विशेष ओळख आणि यश मिळू शकते. तुमच्या आत्मविश्वासामध्ये वाढ होणार आहे. या काळात तुमच्या आरोग्यात देखील सुधारणा होईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जून महिन्यात गुरू ग्रह आपले मार्गक्रमण बदलणार असून त्याचा प्रभाव विविध राशींवर पडणार आहे, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.
Ans: गुरू ग्रहाला ज्ञान, धन, विवाह, करिअर आणि भाग्याचा कारक ग्रह मानले जाते.
Ans: गुरुच्या मार्गक्रमाणामुळे कर्क, कन्या, धनु आणि मीन राशींच्या फायदा होणार