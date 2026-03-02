Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Lemon Pickle Recipe: तेलाचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा रसाळ लिंबाचं लोणचं, कधीच विसणार नाही चव

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकालाच लोणचं हवं असते. विविध प्रकारची लोणचं आणून खाल्ली जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लिंबाचे लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 11:00 AM
जेवणाच्या ताटात जर लोणचं असेल तर चार घास जास्त जातात. त्यामुळे जेवताना काहींना लिंबाचं किंवा कैरीचे लोणचं लागत. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं लोणचं खायला खूप जास्त आवडते. आंबट चवीच्या लोणच्यासोबत भाकरी, चपाती किंवा डाळभात सोबत सुद्धा खाल्ला जातो. लोणचं बनवण्यासाठी विविध मसाल्यांचा वापर केला जातो. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यात आधी घरामध्ये लोणचं, पापड बनवले जायचे. लोणचं बनवताना तेल आणि मसाल्यांचा वापर करून लोणचं बनवले जाते. पण आज आम्ही तुम्हला तेलाचा वापर न करता लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने लोणचं वर्षभर व्यवस्थित टिकून राहते आणि चव सुद्धा अतिशय सुंदर लागते. कोणत्याही वेगळ्या पद्धतीचा वापर न करता अतिशय साध्या पद्धतीने बनवलेले लोणचं चवीला अतिशय सुंदर लागते. पारंपरिक पदार्थाची चव अतिशय सुंदरच लागते. चाल तर जाणून घेऊया तेलाचा वापर न करता लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Holi 2026: होळी स्पेशल पारंपरिक थंडाई रेसिपी! शरीराला थंडावा देणारे सुगंधी पौष्टिक पेय आता घरीच बनवा

साहित्य:

  • लिंबू
  • साखर
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • काश्मिरी लाल तिखट
Recipe : बोरिंग जेवणाला क्षणात मजेदार करा, झटपट घरी बनवा गव्हाचे पिठाचे पापड

कृती:

  • लिंबाचे लोणचं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लिंबू स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर कॉटनच्या कपड्याने लिंबू कोरडे करून घ्या.
  • कोरडे झाल्यानंतर सुरीच्या सहाय्याने लिंबाचे चार तुकडे करा. लिंबाच्या जास्त बारीक फोडी करू नये.
  • लिंबू कापून झाल्यानंतर त्यातील बिया हलक्या हाताने काढून घ्या. कुकरच्या भांड्यात बारीक केलेले लिंबाचे तुकडे वाफवून घ्या.
  • शिजवलेली लिंब पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या. त्यानंतर त्यातील रस गाळून काढा.
  • एका बाऊलमध्ये लिंबाचा रस, साखर, मीठ, लाल तिखट आणि काश्मिरी लाल तिखट एकजीव करून काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • त्यानंतर तयार केलेले मिश्रण कढईमध्ये ओतून घट्ट होईपर्यंत शिजवून घ्या. शिजवलेलं लोणचं थंड करून काचेच्या बरणीमध्ये भरा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले लिंबाचे लोणचं.

Published On: Mar 02, 2026 | 11:00 AM

