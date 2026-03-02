Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ajit Pawar Death : VSR च्या मालकांची विमानामध्ये डुलकी; जय पवारांनी शेअर केला धक्कादायक व्हिडिओ

जय पवार यांनी धक्कादायक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये VSR कंपनीचे मालक हे विमान सुरु असताना को पायलट सीटवर बसून झोपा काढत असल्याची धक्कादायक बाब त्यांनी समोर आणली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 11:01 AM
जय पवार यांनी VSR कंपनीचे मालक रोहित सिंह पायलटच्या जागेवर बसून झोपले असल्याची व्हिडिओ शेअर केली (फोटो- सोशल मीडिया)

  • जय पवार यांची VSR कंपनीबाबत धक्कादायक पोस्ट
  • VSR कंपनीचे मालकांच्या विमानामध्ये बसून झोपा
  • जय पवारांनी रोष व्यक्त करत केली विनंती
Ajit Pawar Death : मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी निधन झाले. अजित पवारांच्या अपघाती निधनामुळे (Ajit Pawar Plane Crash) हेलिकॉप्टर आणि विमानाची सुरक्षा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अजित पवारांच्या निधनाला एक महिना पूर्ण झाला असून यानंतर जय पवार यांनी धक्कादायक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये VSR कंपनीचे मालक हे विमान सुरु असताना को पायलट सीटवर बसून झोपा काढत असल्याची धक्कादायक बाब त्यांनी समोर आणली आहे.

अजित पवार यांचा अपघात हा VSR कंपनीच्या विमानामध्ये झाला. या विमानावर DGCA ने अहवाल सादर झाल्यानंतर कारवाई देखील केली आहे. यामुळे कंपनीच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, जय पवार यांनी VSR कंपनीचे मालक रोहित सिंह हे पायलटच्या जागेवर बसून झोपा काढत असल्याची बाब समोर आणली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील जय पवार यांनी केली आहे. याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ शेअर केली आहे.

हे देखील वाचा : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडील ज्येष्ठ वृत्तपत्र वितरक सुधाकर श्रोत्री यांचं निधन

जय पवार यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये विमान हवेमध्ये असताना पायलटच्या जागेवर बसून कंपनीचे मालक झोपले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. व्हीएसआर कंपनीचा मालक रोहित सिंह हा मुख्य पायलटच्या सीटवर बसलेला दिसत आहे. तसेच विमान सुरु असताना तो झोपलेला दिसत आहे. या गंभीर निष्काळजीपणावर जय पवार यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे.

जय पवार यांनी लिहिले आहे की, माझ्या वडिलांना आपण गमावले… ही वेदना आयुष्यभर साथ देणार आहे. या व्हिडिओमध्ये VSR चे मालक रोहित सिंह मुख्य पायलटच्या सीटवर उड्डाणादरम्यान झोपलेले दिसत आहेत. आकाशात असताना असा निष्काळजीपणा असू शकत नाही. हे अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे.

हे देखील वाचा : जावळीत सभापतिपदाच्या खुर्चीसाठी ‘ओढाताण’ सुरूच; मतदारांनी नेत्यांच्या डोळ्यात घातले ‘अंजन’

मी DGCA ला ठामपणे मागणी करतो — या प्रकरणात तात्काळ कठोर कारवाई व्हावी. संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत VSR ची सर्व विमाने तात्काळ ग्राउंड करण्यात यावीत आणि रोहित सिंह यांना त्वरित अटक करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. ही एका मुलाची आर्त हाक आहे… माझ्या वडिलांसाठी आणि प्रत्येक प्रवाशाच्या सुरक्षिततेसाठी, अशी मागणी जय पवार यांनी केली आहे.

 

 

Published On: Mar 02, 2026 | 10:55 AM

