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नविटास प्लॅनेटची जागतिक झेप! तब्बल २० दशलक्ष डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय कंत्राट प्राप्त 

Updated On: Jul 19, 2026 | 07:05 PM IST
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सारांश

नविटास सोलरच्या 'नविटास प्लॅनेट' या ईपीसी शाखेला झांबियामध्ये ५४ मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे २० दशलक्ष डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय कंत्राट मिळाले आहे. या प्रकल्पामुळे वार्षिक ४२,५७० टन कार्बन उत्सर्जन कमी होणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीसह कंपनीच्या जागतिक विस्ताराला मोठी चालना मिळणार आहे.

नविटास प्लॅनेटची जागतिक झेप! तब्बल २० दशलक्ष डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय कंत्राट प्राप्त 
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विस्तार

नविटास सोलरने आज जाहीर केले की, त्यांची समर्पित इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) शाखा नविटास प्लॅनेटला झांबियाच्या सेरेन्जे प्रोव्हिन्‍समध्ये ५४ मेगावॅटचा युटिलिटी-स्केल सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित करण्यासाठी २० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कंत्राट मिळाले आहे. हा प्रोजेक्ट नविटास सोलरच्या जागतिक विस्तार धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि आफ्रिकेच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात कंपनीची उपस्थिती दृढ करतो.

या ईपीसी कंत्राटांतर्गत, नविटास प्लॅनेट सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट, कन्स्ट्रक्शन आणि कमिशनिंग (कार्यान्वित करणे) यांसह सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतची संपूर्ण प्रोजेक्ट अंमलबजावणी स्वतः करेल. या प्रोजेक्टमध्ये नविटास सोलरचे उच्च कार्यक्षमतेचे बायफेशिअल टॉपकॉन मॉड्यूल्स आणि आघाडीच्या जागतिक उत्पादकांकडून मिळवलेले इतर मुख्य घटक वापरले जातील. हा प्रोजेक्ट साधारणतः सात ते आठ महिन्यांच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीत पूर्ण होऊन कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.

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नविटास सोलरचे संचालक सुनय शाह म्हणाले, “हा प्रोजेक्ट नविटास प्लॅनेटच्या आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि भारतात अक्षय ऊर्जा कौशल्याची वाढती जागतिक मागणी निदर्शनास आणतो. झांबिया आपले ऊर्जा स्रोत सक्रियपणे वैविध्यपूर्ण करत आहे, ज्यामुळे युटिलिटी-स्केल सौर ऊर्जा विकासासाठी उत्तम संधी निर्माण होत आहेत. या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आम्ही आफ्रिकेच्या शाश्वत ऊर्जा भविष्यात योगदान देणारे दीर्घकालीन सहयोग निर्माण करत विश्वासार्ह, उच्च दर्जाच्या स्वच्छ ऊर्जा पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यासाठी उत्सुक आहोत.”

अक्षय ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करण्यापलीकडे या प्रोजेक्टमुळे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर वार्षिक जवळपास ४२,५७० टन कार्बन उत्सर्जन कमी करत स्वच्छ वीज निर्मिती करेल, अशी अपेक्षा आहे. बांधकाम आणि संबंधित प्रोजेक्टच्या कामांदरम्यान यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ज्यायोगे स्थानिक आर्थिक विकासाला आणि कौशल्य निर्मितीला चालना मिळेल.

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हा प्रोजेक्ट पॅरिस करारांतर्गत झांबियाच्या नॅशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्युशन्सला (एनडीसी) अधिक पाठबळ देतो, ज्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत ग्रीनहाऊस गॅस (हरितगृह वायू) उत्सर्जनात ४७ टक्‍के घट करण्याचे आहे. नविटास प्लॅनेटचा आफ्रिकेतील हा पहिला युटिलिटी-स्केल ईपीसी प्रोजेक्ट असल्याने ही घडामोड संपूर्ण खंडात कंपनीच्या दीर्घकालीन विकास धोरणासाठी प्रबळ पाया तयार करते, जिथे विश्वासार्ह, परवडणाऱ्या आणि शाश्वत ऊर्जा पायाभूत सुविधांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

Web Title: Navitas solar international expansion africa

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Published On: Jul 19, 2026 | 07:05 PM

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