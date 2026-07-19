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IND vs ENG Live: तिसऱ्या वनडे सामन्याआधी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी बांधली काळी पट्टी, मौनही पाळले; नेमकं कारण काय?

Updated On: Jul 19, 2026 | 07:04 PM IST
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सारांश

IND ENG Players Wearing Black bands During Match: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी हातावर काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या. यासोबतच एक मिनिटांचे मौनही बाळगले होते.

IND vs ENG Live: तिसऱ्या वनडे सामन्याआधी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी बांधली काळी पट्टी, मौनही पाळले; नेमकं कारण काय?
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विस्तार
  • भारत-इंग्लंडचे खेळाडू काळी पट्टी बांधून का उतरले?
  • खेळाडू आणि प्रेक्षकांनी श्रद्धांजली वाहिली
  • भारताने तिसऱ्या सामन्यासाठी संघात केले तीन बदल
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेचा तिसरा आणि अंतिम सामना लॉर्ड्सवर खेळला जात आहे. जो संघ हा सामना जिंकेल, तो मालिकाही जिंकेल. सामन्याआधी या दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी हातावर काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या. वेस्ट इंडिजचे महान क्रिकेटपटू सर गार्फिल्ड सोबर्स यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी हातावर काळ्या पट्ट्या बांधल्या. सामना सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी एक मिनिटाचे मौनही पाळले.

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खेळाडू आणि प्रेक्षकांनी वाहिली श्रद्धांजली

वेस्ट इंडिज क्रिकेटचे महान खेळाडू सर गार्फिल्ड सोबर्स यांचे १७ जुलै रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी बीसीयने सोशल मीडीयावर एक पोस्ट शेअर केली. पोस्टमध्ये लिहिले की, ‘शुक्रवारी सर गार्फिल्ड सोबर्स यांचे दुखद निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी टीम इंडियाने हातावर काळ्या पट्ट्या बांधल्या आहेत.’ क्रिकेटची मक्का म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सच्या मैदानावर सामना सुरू होण्यापूर्वी एक मिनिटाचे मौन पाळण्यात आले. यावेळी दोन्ही संघांचे खेळाडू आणि मैदानावर उपस्थित असलेले प्रेक्षक एकत्र उभे राहून त्या महान क्रिकेटपटूला श्रद्धांजली वाहताना दिसले. यापूर्वी, भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगने पारंपरिक घंटा वाजवून खेळाला सुरुवात केली.

भारताने तिसऱ्या सामन्यासाठी संघात केले तीन बदल

वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह डाव्या गुडघ्याला सूज आल्यामुळे या महत्त्वपूर्ण सामन्यातून बाहेर झाला आहे. बीसीसीआयने माहिती दिली की, कार्डिफमध्ये खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना जसप्रीत बुमराहच्या डाव्या गुडघ्याला दुखापत झाली. नाणेफेकीपूर्वी बुमराहची फिटनेस टेस्ट घेण्यात आली, परंतु तो ती पास होऊ शकला नाही. त्यामुळे बुमराहला या सामन्यात विश्रांती देण्यात आली आहे.

दोन्ही संघांचे प्लेइंग ११

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लंड: बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), सॅम करन, विल जॅक्स, गस ऍटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.

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Web Title: Ind vs eng 3rd odi players wear black bands garfield sobers tribute

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Published On: Jul 19, 2026 | 07:04 PM

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