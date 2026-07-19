रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Two Men Arrested Within 24 Hours After Fleeing The Scene Of A Pistol Shooting Swift And Bold Action By The Local Crime Branch

Karad Crime: पिस्तुलातून गोळीबार करून फरार झालेल्या दोघांना 24 तासांत बेड्या; स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई

Updated On: Jul 19, 2026 | 07:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

कराड तालुक्यातील पेरले येथे पैशांच्या वादातून तरुणावर गोळीबार करणाऱ्या दोन सराईत गुंडांना सातारा एलसीबी आणि उंब्रज पोलिसांनी २४ तासांत अहिल्यानगर येथून अटक केली आहे.

पिस्तुलातून गोळीबार करून फरार झालेल्या दोघांना 24 तासांत बेड्या

पिस्तुलातून गोळीबार करून फरार झालेल्या दोघांना 24 तासांत बेड्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पिस्तुलातून गोळीबार करून फरार झालेल्या दोघांना 24 तासांत बेड्या
  • स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई
  • वाचा सविस्तर बातमी!
उंब्रज, दि. 19: कराड तालुक्यातील पेरले गावच्या हद्दीत इंदोली पुलाजवळ पिस्तुलातून गोळीबार करून एका तरुणाला गंभीर जखमी करणाऱ्या पोलीस अभिलेखावरील दोन आरोपींना स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी) आणि उंब्रज पोलिसांनी अवघ्या 24 तासांच्या आत अहिल्यानगर येथून अटक करत धडाकेबाज कारवाई केली.

शुक्रवारी (दि. 17) रात्री साडेअकराच्या सुमारास पैशाच्या व्यवहाराचा वाद मिटविण्याच्या बहाण्याने संतोष शंकर घोलप (वय 37, रा. कालगाव) यांना पेरले गावच्या हद्दीतील इंदोली पुलाजवळ बोलावण्यात आले. तेथे आरोपी सोमनाथ रमेश चव्हाण (रा. कालगाव) व त्याचा साथीदार योगेश सुदाम दीक्षित (रा. मसूर) यांनी फिर्यादीला शिवीगाळ व धमकावून सोमनाथ चव्हाण याने फॉर्च्युनरमधून पिस्तूल काढत जीवे मारण्याच्या उद्देशाने सलग दोन गोळ्या झाडल्या. गोळ्या चुकविण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या फिर्यादीच्या दोन्ही पायांना लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले.
या प्रकरणी उंब्रज पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे आणि अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी आरोपींना तातडीने जेरबंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रकांत पुजारी यांच्या अधिपत्याखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली.

16 घरफोड्यांचा पोलिसांनी लावला छडा, दोन सराईत चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या; तब्बल लाखोंचे दागिने जप्त

तपासादरम्यान तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपी अहिल्यानगर येथे पळून गेल्याचे निष्पन्न झाले. तपास पथकाने तत्काळ अहिल्यानगर गाठून कायनेटीक चौक परिसरातील साई सूर्य हॉटेल येथे सापळा रचला. तेथे लपून बसलेल्या दोन्ही आरोपींना शिताफीने ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी उंब्रज पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करून फरार झालेल्या पोलीस अभिलेखावरील आरोपींना अवघ्या 24 तासांत गजाआड करण्यात आल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या जलद आणि अचूक तपासाचे कौतुक होत आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे व अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके, सहायक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार, पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रकांत पुजारी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखा व उंब्रज पोलीस ठाण्याच्या अधिकारी व अंमलदारांच्या संयुक्त पथकाने केली. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल संबंधित पथकाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केले.

सासवड पोलिसांची मोठी कारवाई, गाई अन् म्हशी चोरणाऱ्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; तब्बल…

Web Title: Two men arrested within 24 hours after fleeing the scene of a pistol shooting swift and bold action by the local crime branch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 07:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

16 घरफोड्यांचा पोलिसांनी लावला छडा, दोन सराईत चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या; तब्बल लाखोंचे दागिने जप्त
1

16 घरफोड्यांचा पोलिसांनी लावला छडा, दोन सराईत चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या; तब्बल लाखोंचे दागिने जप्त

मुळशीतील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय?
2

मुळशीतील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय?

CM कार्यालयातून बोलतोय, पठाणची तक्रार तातडीने नोंदवून घ्या, तोतया व्हीआयपीचा बनाव फसला
3

CM कार्यालयातून बोलतोय, पठाणची तक्रार तातडीने नोंदवून घ्या, तोतया व्हीआयपीचा बनाव फसला

खबरदार! कोर्टरूममध्ये रील्स काढणे पडेल महागात; बार कौन्सिलची नवी आचारसंहिता जारी
4

खबरदार! कोर्टरूममध्ये रील्स काढणे पडेल महागात; बार कौन्सिलची नवी आचारसंहिता जारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karad Crime: पिस्तुलातून गोळीबार करून फरार झालेल्या दोघांना 24 तासांत बेड्या; स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई

Karad Crime: पिस्तुलातून गोळीबार करून फरार झालेल्या दोघांना 24 तासांत बेड्या; स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई

Jul 19, 2026 | 07:04 PM
Ibrahim Traore: ‘देशात शरिया कायदा नाही..’ बुर्किना फासोच्या तरुण राष्ट्रपतींची मोठी घोषणा; सौदीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना इशारा

Ibrahim Traore: ‘देशात शरिया कायदा नाही..’ बुर्किना फासोच्या तरुण राष्ट्रपतींची मोठी घोषणा; सौदीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना इशारा

Jul 19, 2026 | 06:57 PM
‘मी अंधभक्त नाही, देशभक्त आहे’; अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उद्धव ठाकरेंचा भाजपला थेट इशारा

‘मी अंधभक्त नाही, देशभक्त आहे’; अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उद्धव ठाकरेंचा भाजपला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 06:50 PM
एखादा माणूस बिना अन्न-पाण्याचे किती दिवस जगू शकतो? सर्वात जास्त दिवस उपवास करण्याचे वर्ल्ड रेकोर्ड कोणाकडे आहे?

एखादा माणूस बिना अन्न-पाण्याचे किती दिवस जगू शकतो? सर्वात जास्त दिवस उपवास करण्याचे वर्ल्ड रेकोर्ड कोणाकडे आहे?

Jul 19, 2026 | 06:49 PM
RussiaUkraine: रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा हल्ला ! १ जणाचा मृत्यू

RussiaUkraine: रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा हल्ला ! १ जणाचा मृत्यू

Jul 19, 2026 | 06:45 PM
Aaditya Thackeray: ‘आम्हाला कापले तरी भाजपसमोर…’, आदित्य ठाकरेंचे मुंबईत जाहीर आंदोलन; थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी

Aaditya Thackeray: ‘आम्हाला कापले तरी भाजपसमोर…’, आदित्य ठाकरेंचे मुंबईत जाहीर आंदोलन; थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी

Jul 19, 2026 | 06:44 PM
Maharashtra News: ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ आषाढी वारीतील ३.८३ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा

Maharashtra News: ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ आषाढी वारीतील ३.८३ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा

Jul 19, 2026 | 06:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा