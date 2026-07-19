Karad Crime: पिस्तुलातून गोळीबार करून फरार झालेल्या दोघांना 24 तासांत बेड्या; स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई

शुक्रवारी (दि. 17) रात्री साडेअकराच्या सुमारास पैशाच्या व्यवहाराचा वाद मिटविण्याच्या बहाण्याने संतोष शंकर घोलप (वय 37, रा. कालगाव) यांना पेरले गावच्या हद्दीतील इंदोली पुलाजवळ बोलावण्यात आले. तेथे आरोपी सोमनाथ रमेश चव्हाण (रा. कालगाव) व त्याचा साथीदार योगेश सुदाम दीक्षित (रा. मसूर) यांनी फिर्यादीला शिवीगाळ व धमकावून सोमनाथ चव्हाण याने फॉर्च्युनरमधून पिस्तूल काढत जीवे मारण्याच्या उद्देशाने सलग दोन गोळ्या झाडल्या. गोळ्या चुकविण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या फिर्यादीच्या दोन्ही पायांना लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले.
या प्रकरणी उंब्रज पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे आणि अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी आरोपींना तातडीने जेरबंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रकांत पुजारी यांच्या अधिपत्याखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली.
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तपासादरम्यान तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपी अहिल्यानगर येथे पळून गेल्याचे निष्पन्न झाले. तपास पथकाने तत्काळ अहिल्यानगर गाठून कायनेटीक चौक परिसरातील साई सूर्य हॉटेल येथे सापळा रचला. तेथे लपून बसलेल्या दोन्ही आरोपींना शिताफीने ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी उंब्रज पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.
जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करून फरार झालेल्या पोलीस अभिलेखावरील आरोपींना अवघ्या 24 तासांत गजाआड करण्यात आल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या जलद आणि अचूक तपासाचे कौतुक होत आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे व अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके, सहायक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार, पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रकांत पुजारी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखा व उंब्रज पोलीस ठाण्याच्या अधिकारी व अंमलदारांच्या संयुक्त पथकाने केली. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल संबंधित पथकाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केले.
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