RussiaUkraine: रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा हल्ला ! १ जणाचा मृत्यू

सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर युक्रेनने हळूहळू युरोप आणि पाश्चात्त्य देशांशी जवळीक वाढवली. पुढे युक्रेनने NATO आणि युरोपियन युनियनसोबत सहकार्य वाढवले. यामुळे रशियाची चिंता वाढली. रशियाचे म्हणणे आहे की, जर युक्रेन NATOचा सदस्य झाला, तर NATOचे लष्करी अस्तित्व रशियाच्या सीमेजवळ येईल आणि त्यामुळे त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामागे हे एक महत्त्वाचे कारण होते. त्याचबरोबर काही विश्लेषकांच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना माजी सोव्हिएत संघातील काही प्रदेशांवर पुन्हा रशियाचा प्रभाव वाढवायचा आहे. मात्र, रशिया या विश्लेषणाशी सहमत नाही आणि आपल्या कारवायांसाठी वेगळी कारणे देतो.
यूक्रेनच्या इमर्जन्सी सर्विसने सांगितले आहे की, रविवारी रशियाच्या हल्ल्यांमुळे कीवच्या वेगवेगळ्या भागांत मोठी हानी झाली आहे.आवासी इमारती, कार्यालये, औद्योगिक स्थळे, एक वसतिगृह आणि गाड्यांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. यूक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्रेई सिबिहा यांनी या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्याला यूक्रेनच्या राजधानीवर झालेला क्रूर दहशतवादी हल्ला असे म्हटले आहे. त्यांनी रशियाविरुद्ध कडक प्रत्युत्तर देण्याची धमकी देखील दिली. त्यांनी X वर एक पोस्टमध्ये लिहिले, “हा दहशतवाद संपवण्यासाठी आपल्याला मॉस्कोवर प्रचंड दबाव टाकण्याची गरज आहे.”अमेरिका इराण युद्धात व्यस्त असल्यामुळे रशियाने युक्रेनवरचे हल्ले पुन्हा सुरु केले असावे . याच्यात तथ्य असल्यास जगाला पुन्हा तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाटू लागली आहे .असे तज्ञांचे म्हणणे आहे .
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रशियाचा उद्देश यूक्रेनला अशी जखम देण्याचा होता, ज्यातून ती दीर्घकाळ सावरू शकणार नाही . खरं तर, गेल्या काही आठवड्यांत यूक्रेनने रशियाच्या आतपर्यंत हल्ले केले आहेत. यामध्ये विशेषतः ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या हल्ल्यांमुळे रशियामध्ये ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे.रविवारी यूक्रेनच्या हवाई दलाने सांगितले की, रात्रीभरात रशियाने डागलेल्या 41 क्षेपणास्त्रांपैकी 18 क्षेपणास्त्रे त्यांनी पाडली. मात्र, त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त रशियन क्षेपणास्त्रे त्यांच्या लक्ष्यांवर आदळली.त्यामुळे जाणून घेऊया की, रविवारी यूक्रेनवर हल्ला करण्यासाठी रशियाने कोणत्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केला
इस्कंदर-एम मिसाइल
किंझल मिसाइल
ओरेशनिक मिसाइल
टोचका-यू मिसाइल