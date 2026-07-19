Ibrahim Traore: ‘देशात शरिया कायदा नाही..’ बुर्किना फासोच्या तरुण राष्ट्रपतींची मोठी घोषणा; सौदीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना इशारा

आफ्रिका खंडातील महत्त्वाचा देश असलेल्या बुर्किना फासोमधून (Burkina Faso) सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला हादरवून सोडणारी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. बुर्किना फासोचे तरुण आणि आक्रमक राष्ट्राध्यक्ष, कॅप्टन इब्राहिम त्राओरे (Captain Ibrahim Traore) यांनी देशाच्या इस्लामीकरणासंदर्भात आणि शरिया कायद्याबाबत (Sharia Law) एक अत्यंत मोठे आणि धाडसी विधान केले आहे. सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या त्यांच्या एका वक्तव्याने संपूर्ण इस्लामिक जगतात खळबळ उडवून दिली आहे. राष्ट्राध्यक्ष त्राओरे यांनी स्पष्ट शब्दांत चेतावणी दिली आहे की, ते आपल्या देशात कधीही शरिया कायदा लागू होऊ देणार नाहीत.
कॅप्टन इब्राहिम त्राओरे यांनी केवळ अंतर्गत कायद्यावरच भाष्य केले नाही, तर शरियाचा अभ्यास करण्यासाठी सौदी अरेबियाला गेलेल्या देशातील विद्यार्थ्यांनाही कडक इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, “जर तुम्ही आधुनिक तांत्रिक शिक्षण आणि कौशल्ये मिळवण्याऐवजी केवळ शरिया कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी सौदी अरेबियाला जात असाल, तर तिथेच राहा. तुम्हाला बुर्किना फासोमध्ये परत येण्याची अजिबात गरज नाही, कारण तुम्हाला येथे पुन्हा प्रवेश दिला जाणार नाही.” राष्ट्राध्यक्षांच्या या विधानामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक सलोखा, राष्ट्रउभारणी आणि अतिरेकीपणाचा मुकाबला या विषयांवर नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IMFReport: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दाखवला आरसा; शुल्कामुळे अमेरिकेत निकृष्ट वस्तूंचा पूर
या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर आपले मत मांडताना राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम त्राओरे यांनी स्वतःच्या धार्मिक ओळखीचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, “मी स्वतः एक मुस्लिम आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की देशावर एकच कायदा लादला जाईल. बुर्किना फासोमधील प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धर्माचे आणि परंपरेचे पालन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.” बुर्किना फासो हा देश बऱ्याच काळापासून इस्लामिक दहशतवादी संघटनांच्या हिंसाचाराचा बळी ठरला आहे. या दहशतवादी संघटनांना देशाची लोकशाही व्यवस्था मोडीत काढून तिथे शरिया कायदा लागू करायचा आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्राओरे यांनी घेतलेली ही भूमिका कट्टरतावाद्यांना मोठा सुरुंग लावणारी ठरली आहे.
कॅप्टन इब्राहिम त्राओरे हे सध्या जगातील सर्वात तरुण राष्ट्राध्यक्षांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. १४ मार्च १९८८ रोजी जन्माला आलेल्या त्राओरे यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या एका लष्करी उठावानंतर (Military Coup) बुर्किना फासोची सत्ता आपल्या हातात घेतली होती. त्यावेळी त्यांचे वय अवघे ३५ वर्षे होते. सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी देशाला भ्रष्टाचार, परकीय प्रभाव (विशेषतः फ्रान्सचा प्रभाव) आणि जिहादी हिंसाचारापासून मुक्त करण्याचे वचन दिले होते. ते स्वतःला एक कट्टर पॅन-आफ्रिकनवादी, राष्ट्रवादी आणि साम्राज्यवादविरोधी नेते मानतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी
बुर्किना फासोची एकूण लोकसंख्या अंदाजे २.२ कोटी (२२ दशलक्ष) आहे. २०१९ च्या अधिकृत जनगणनेनुसार, या देशात मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण तब्बल ६३.८ टक्के इतके मोठे आहे. येथील बहुतांश मुस्लिम हे सुन्नी समुदायाचे असून ते मलिकी परंपरा आणि सुफी विचारसरणीचे पालन करतात. याशिवाय देशात २६.३ टक्के ख्रिश्चन आणि ९ टक्के लोक पारंपारिक आफ्रिकन धर्मांचे पालन करतात. एवढी मोठी मुस्लिम बहुसंख्या असूनही बुर्किना फासोचे संविधान पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष (Secular) आहे आणि ते सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य देते.
त्राओरे यांच्या राजवटीत बुर्किना फासोने पाश्चात्य देशांशी, विशेषतः फ्रान्सशी असलेले संबंध तोडून रशियाशी जवळीक साधली आहे. त्यांनी ‘अल-साहेल स्टेट्स अलायन्स’ मजबूत करण्यावर भर दिला असून देशाची सुरक्षा आणि स्थानिक परंपरांच्या आधारावर न्यायव्यवस्था मजबूत करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा परिस्थितीत, सौदी अरेबिया आणि कतार सारख्या देशांमधून येणाऱ्या धार्मिक प्रभावाला आणि निधीला (Foreign Funding) आळा घालण्यासाठी त्राओरे यांनी घेतलेला हा पवित्रा आफ्रिकेच्या भविष्यातील राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो.