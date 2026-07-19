‘मी अंधभक्त नाही, देशभक्त आहे’; अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उद्धव ठाकरेंचा भाजपला थेट इशारा

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या अभिजीत दिपके यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला आता राजकीय पाठिंबा वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आयोजित सभेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनाला जाहीर समर्थन देत केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. त्यांनी हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता देशभर नेण्याचे आवाहन केले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणानंतर अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनाची धुरा सांभाळली असून विद्यार्थ्यांच्या आणि देशाच्या भवितव्यासाठी सुरू असलेल्या या लढ्याला व्यापक लोकसमर्थन मिळणे आवश्यक आहे. त्यांनी आपणही लवकरच दिल्लीला जाणार असल्याचे सांगितले.
सभेत बोलताना ठाकरे यांनी नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने लोकशाही आंदोलन उभारण्याचे आवाहन केले. “जिथे जिथे शक्य असेल तिथे सभा घ्या, मशाल मोर्चे काढा, मानवी साखळी उभारा किंवा मेणबत्ती मोर्चे काढा. या देशाचा आवाज दाबला जाणार नाही, हे सत्ताधाऱ्यांना दाखवून द्या,” असे ते म्हणाले.
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यावेळी त्यांनी “मी अंधभक्त नाही, मी देशभक्त आहे” हा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचेही आवाहन केले. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची आठवण करून देत त्यांनी देशभर नव्या जनआंदोलनाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, लोकशाहीतील प्रश्नांवर नागरिकांनी शांतपणे पण ठाम भूमिका घेतली पाहिजे.
ठाकरे यांनी पुढे सांगितले की, “ही केवळ एका व्यक्तीची लढाई नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी, लोकशाही मूल्यांशी आणि नागरिकांच्या अधिकारांशी संबंधित व्यापक प्रश्न आहे. त्यामुळे देशभरातील नागरिकांनी या विषयावर जागरूक राहून लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडावी.”
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या सभेला आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत तसेच ठाकरे गटातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेदरम्यान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. आगामी काळात या आंदोलनाला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक चर्चेत येण्याची चिन्हे आहेत.