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न दिसणारा धोका ओळखून कार स्वतःच थांबणार! पाहा कशी असेल भविष्यातील स्मार्ट हायटेक ड्रायव्हिंग!

Updated On: Jul 14, 2026 | 02:33 PM IST
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सारांश

भविष्यातील 'V2X' तंत्रज्ञानामुळे गाड्या आणि स्मार्ट रस्ते एकमेकांशी संवाद साधू शकतील, ज्यामुळे अपघात होण्यापूर्वीच ऑटो-ब्रेक लागणे शक्य होईल. ५जी आणि AI च्या मदतीने येणारे हे तंत्रज्ञान मानवी चुका टाळून भविष्यातील प्रवास १००% सुरक्षित आणि सुलभ करेल.

न दिसणारा धोका ओळखून कार स्वतःच थांबणार! पाहा कशी असेल भविष्यातील स्मार्ट हायटेक ड्रायव्हिंग!

फोटो सौजन्य - एआय AI

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विस्तार

वाहनांची वाढती संख्या आणि रस्ते अपघात ही आजकालची जागतिक समस्या बनत चालली आहे. पण भविष्यातील ऑटोमोबाईल क्षेत्र यावर एक क्रांतिकारी उपाय शोधात आहे, ज्याला V2X (Vehicle-to-Everything) म्हणजेच ‘वाहन ते सर्वकाही’ तंत्रज्ञान म्हणतात. हे तंत्रज्ञान आपल्या रस्त्यांना ‘स्मार्ट रस्ते’ आणि गाड्यांना एकमेकांशी बोलणारे ‘सुपर कॉम्प्युटर्स’ बनवणार आहे.

V2X तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश गाड्यांना त्यांच्या आजूबाजूच्या जगाशी जोडणे हा आहे. यामध्ये मुख्यत्वे या घटकांचा समावेश होतो,

  • V2V (Vehicle-to-Vehicle): याद्वारे दोन गाड्या एकमेकांशी थेट संवाद साधतील.
  • V2I (Vehicle-to-Infrastructure): यामध्ये गाडी रस्त्यावरील ट्रॅफिक सिग्नल, स्मार्ट पोल आणि टोल नाक्यांशी जोडली जाईल.
  • V2P (Vehicle-to-Pedestrian): याद्वारे रस्त्यावरून चालणाऱ्या पादचाऱ्यांच्या स्मार्टफोनशी गाडी कनेक्ट असेल.
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अपघात होण्यापूर्वीच लागणार ब्रेक!

समजा, तुम्ही एका अंधाऱ्या वळणावर आहात आणि समोरून येणारी गाडी तुम्हाला दिसत नाहीये. अशा वेळी V2X मुळे दोन्ही गाड्या एकमेकांना स्वतःचा वेग आणि दिशा याबद्दल काही मिलीसेकंदात माहिती पाठवतील. जर समोरच्या गाडीने अचानक ब्रेक दाबला, तर तुमच्या गाडीला मानवी डोळ्यांना दिसण्यापूर्वीच धोक्याचा इशारा मिळेल.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जर चालकाने वेळेत प्रतिसाद दिला नाही, तर गाडीची Auto-Braking सिस्टीम स्वतःहून ब्रेक लावेल. यामुळे दोन गाड्यांची समोरासमोर होणारी धडक पूर्णपणे टाळता येईल.

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स्मार्ट रस्ते आणि वाहतूक नियंत्रण

भविष्यातील स्मार्ट रस्ते या तंत्रज्ञानाचा कणा असतील. रस्त्यांमध्ये बसवलेले सेन्सर्स खराब हवामान, खड्डे किंवा पुढे असणाऱ्या ट्रॅफिक जॅमची माहिती थेट तुमच्या कारच्या स्क्रीनवर पाठवतील. ट्रॅफिक सिग्नल गाड्यांच्या संख्येनुसार स्वतःचा वेळ बदलतील, ज्यामुळे विनाकारण थांबण्याची गरज पडणार नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर

V2X तंत्रज्ञान म्हणजे गाड्यांना मिळालेले एक सहावे ज्ञानेंद्रिय असेल, जी मानवी चुकांना मागे टाकून प्रवास १००% सुरक्षित करेल.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील हे भविष्य केवळ एक स्वप्न नसून, 5G आणि एआय AI च्या मदतीने ते लवकरच प्रत्यक्षात येत आहे. भविष्यातील प्रवास हा केवळ वेगाचा नसेल, तर तो सुरक्षिततेचा आणि अचूक संवादाचा असेल.

Web Title: Hightech smart driving of future auto news marathi

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Published On: Jul 14, 2026 | 02:33 PM

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