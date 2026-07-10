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आता झाडांशिवाय मिळणार ऑक्सिजन! भारतात आले पहिले मोबाईल Liquid Tree SALT, काय आहे नवीन टेक्नोलॉजी? वाचा सविस्तर

Updated On: Jul 10, 2026 | 01:48 PM IST
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सारांश

Mobile Liquid Tree SALT technology: वाढते वायू प्रदूषण आणि कमी होत जाणारी हरितक्षेत्रे यामुळे शहरांमध्ये स्वच्छ हवेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. यावर उपाय म्हणून भारतीय शास्त्रज्ञांनी स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री हे देशातील पहिले मोबाईल लिक्विड ट्री विकसित केले आहे.

आता झाडांशिवाय मिळणार ऑक्सीजन! भारतात आले पहिले मोबाईल Liquid Tree SALT, काय आहे नवीन टेक्नोलॉजी? वाचा सविस्तर

आता झाडांशिवाय मिळणार ऑक्सीजन! भारतात आले पहिले मोबाईल Liquid Tree SALT, काय आहे नवीन टेक्नोलॉजी? वाचा सविस्तर

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विस्तार
  • भारतातील शास्त्रज्ञांनी स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री (SALT) नावाचे देशातील पहिले मोबाईल लिक्विड ट्री विकसित केले आहे.
  • हे तंत्रज्ञान मायक्रोअल्गीच्या मदतीने कार्बन डायऑक्साइड शोषून प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे ऑक्सिजन सोडण्याचे काम करते.
  • झाडे लावणे शक्य नसलेल्या शहरी आणि प्रदूषित भागांसाठी हे तंत्रज्ञान पूरक उपाय म्हणून विकसित करण्यात आले आहे.
वायू प्रदूषण सध्याच्या काळात देशातील सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. विशेषत: शहरांमध्ये वायू प्रदूषणमुळे अनेक लोकं आजारी पडत आहेत. वायू प्रदूषणाचा परिणाम लहान मुलांवर देखील होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणाचा विचार करता आता वैज्ञानिकांनी असे एक तंत्रज्ञान तयार केले आहे, ज्याच्या मदतीने आता लोकांना जास्त ऑक्सिजन मिळू शकते. खरं तर प्रत्येक ठिकाणी झाडं लावणं शक्य नाही. यामुळेच वैज्ञानिकांनी एक मोबाईल लिक्विड झाड तयार केले आहे. हे तंत्रज्ञान काय आहे आणि याची मदत कशी होणार आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.

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देशातील पहिले लिक्विड ट्री

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सीएसआईआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्चच्या शास्त्रज्ञांनी भारताचे पहिले मोबाईल लिक्विड ट्री तयार केले आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाचे नाव स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री (SALT) असे आहे. याचा उद्देश मोठी शहरं आणि जास्त प्रदूषण असलेल्या परिसरातील हवेची गुणवत्ता अधिक चांगली करणं, असा आहे.  (फोटो सौजन्य: X) 

प्रदूषण कमी करण्यासाठी कशी मदत होणार?

स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री (SALT) चे काम करण्याची पद्धत झाडांशी खूप मिळतेजुळते आहे. असं सांगितलं जातं आहे की, जेव्हा प्रदूषित हवा सिस्टिमच्या संपर्कात येते, तेव्हा त्यामधील कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्मशैवाल (माइक्रोएल्गी) द्वारे शोषला जातो. यानंतर फोटोसिंथेसिस प्रोसेसद्वारे ऑक्सिजन हवेत सोडला जातो. एवढंच नाही तर, या सिस्टिमची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजेच, हे तंत्रज्ञान केवळ सूर्याच्या प्रकाशावर आधारित आहे. तसेच, गरज पडल्यास हे तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल लाईटवर देखील अगदी सहज काम करू शकते.

कसे काम करते हे तंत्रज्ञान?

SALT म्हणजेच स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री एक छोटे आणि पोर्टेबल एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टिम आहे. ज्यामध्ये पाण्यासोबत खूप छोट्या माइक्रोएल्गीचा वापर केला जातो. हे तंत्रज्ञान फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसची एका बंद सिस्टिममध्ये प्रतिकृती तयार करते. हा प्रकल्प झारखंडमधील धनबाद येथील सीएसआयआर-सीआयएमएफआर कॅम्पसमध्ये आणि मध्य प्रदेशातील सिंगरौली येथील नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड कॅम्पसमध्ये आधीच स्थापित करण्यात आला आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे याची गतिशीलता, म्हणजेच याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजपणे हलवता येते.

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शास्त्रज्ञांचं काय मत आहे?

शास्त्रज्ञांचं असं मत आहे की, या तंत्रज्ञानाचा उद्देश असा आहे की, अशा ठिकाणी या तंत्रज्ञानाचा वापर करणं जिथे पूर्णपणे झाडं लावणं अशक्य आहे. पण जिथे झाडं लावणं शक्य आहे किंवा आधीपासूनच ज्या ठिकाणी झाडे लावलेली आहेत, अशा ठिकाणी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकत नाही. हे तंत्रज्ञान केवळ एक पर्याय म्हणून विकसित करण्यात आले नाही, खऱ्या झाडांची जागा घेण्यासाठी नाही.

Web Title: What is mobile liquid tree salt technology in which oxygen get without trees

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Published On: Jul 10, 2026 | 01:43 PM

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