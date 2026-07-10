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Potato Cheese Balls: संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी परफेक्ट! बनवा क्रिस्पी पोटॅटो चीज बॉल्स; नोट करा सोपी रेसिपी

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:54 PM IST
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सारांश

Potato Cheese Balls Recipe: बाहेरचे स्नॅक्स खाण्याऐवजी घरच्या घरी सहज तयार करा खुसखुशीत पोटॅटो चीज बॉल्स. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ही डिश आवडेल, सोपी रेसिपी , जाणून घ्या.

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विस्तार

पावसाळ्यात किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी गरमागरम, कुरकुरीत आणि चविष्ट खाण्याची इच्छा अनेकांना होते. अशावेळी घरच्या घरी बनवलेले पोटॅटो चीज बॉल्स हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून वितळलेल्या चीजने भरलेले हे बॉल्स प्रत्येक घासाला वेगळीच चव देतात. ही रेसिपी घरातील उपलब्ध साहित्य वापरून काही मिनिटांत तयार करता येते. टोमॅटो सॉस, मेयोनीज किंवा आवडत्या डिपसोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव आणखी वाढते. चला तर  जाणून घेऊयात क्रिस्पी पोटॅटो चीज बॉल्सची रेसिपी.

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साहित्य

  • ४ ते ५ मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे
  • १ कप मोझरेला किंवा प्रोसेस्ड चीज (लहान तुकडे)
  • ½ कप ब्रेडक्रम्ब्स
  • २ चमचा कॉर्नफ्लोअर
  • १ बारीक चिरलेला कांदा (ऐच्छिक)
  • १ ते २ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)
  • १ चमचा काळी मिरी पावडर
  • १ लहान चमचा चिली फ्लेक्स
  • १ लहान चमचा ओरिगॅनो किंवा मिक्स हर्ब्स
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • चवीनुसार मीठ
  • तळण्यासाठी तेल

कृती

प्रथम उकडलेले बटाटे सोलून चांगले मॅश करून घ्या. त्यात कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ, काळी मिरी, चिली फ्लेक्स, हर्ब्स आणि थोडे ब्रेडक्रम्ब्स घालून मिश्रण एकजीव करा. आता या मिश्रणाचे लहान गोळे तयार करा. प्रत्येक गोळ्याच्या मध्यभागी चीजचा तुकडा ठेवून सर्व बाजूंनी व्यवस्थित बंद करा.

एका भांड्यात कॉर्नफ्लोअर आणि पाणी एकत्र करून पातळ मिश्रण तयार करा. तयार केलेले बॉल्स आधी कॉर्नफ्लोअरच्या मिश्रणात बुडवा आणि नंतर ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा. अधिक कुरकुरीत पोत हवी असल्यास ही प्रक्रिया दोनदा करा. त्यानंतर कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर हे बॉल्स सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या. गरमागरम पोटॅटो चीज बॉल्स टोमॅटो केचप, चिली सॉस, गार्लिक डिप किंवा मेयोनीजसोबत सर्व्ह करा. पार्टी, मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा पाहुण्यांसाठी हा एक बेस्ट स्टार्टर ठरू शकतो.

परफेक्ट पोटॅटो चीज बॉल्ससाठी खास टिप्स

  • बटाटे जास्त मऊ उकडू नका, अन्यथा मिश्रण सैल होईल.
  • चीज पूर्णपणे झाकले जाईल याची काळजी घ्या.
  • ब्रेडक्रम्ब्सचे डबल कोटिंग केल्यास बॉल्स अधिक कुरकुरीत होतात.
  • तेल मध्यम गरम असावे, त्यामुळे बॉल्स समान तळले जातात आणि चीज बाहेर येत नाही.
  • तळल्यानंतर लगेच सर्व्ह केल्यास आतले चीज वितळलेले आणि अधिक स्वादिष्ट लागते.
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Web Title: Crispy potato cheese balls recipe marathi easy snacks

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:54 PM

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