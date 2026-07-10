Potato Cheese Balls: संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी परफेक्ट! बनवा क्रिस्पी पोटॅटो चीज बॉल्स; नोट करा सोपी रेसिपी

पावसाळ्यात किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी गरमागरम, कुरकुरीत आणि चविष्ट खाण्याची इच्छा अनेकांना होते. अशावेळी घरच्या घरी बनवलेले पोटॅटो चीज बॉल्स हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून वितळलेल्या चीजने भरलेले हे बॉल्स प्रत्येक घासाला वेगळीच चव देतात. ही रेसिपी घरातील उपलब्ध साहित्य वापरून काही मिनिटांत तयार करता येते. टोमॅटो सॉस, मेयोनीज किंवा आवडत्या डिपसोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव आणखी वाढते. चला तर जाणून घेऊयात क्रिस्पी पोटॅटो चीज बॉल्सची रेसिपी.
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एका भांड्यात कॉर्नफ्लोअर आणि पाणी एकत्र करून पातळ मिश्रण तयार करा. तयार केलेले बॉल्स आधी कॉर्नफ्लोअरच्या मिश्रणात बुडवा आणि नंतर ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा. अधिक कुरकुरीत पोत हवी असल्यास ही प्रक्रिया दोनदा करा. त्यानंतर कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर हे बॉल्स सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या. गरमागरम पोटॅटो चीज बॉल्स टोमॅटो केचप, चिली सॉस, गार्लिक डिप किंवा मेयोनीजसोबत सर्व्ह करा. पार्टी, मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा पाहुण्यांसाठी हा एक बेस्ट स्टार्टर ठरू शकतो.