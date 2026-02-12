Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. आता संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. सविस्तर बातमी वाचा..

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:00 PM
  • ८व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचाऱ्यांची अजून प्रतीक्षा
  • बजेटवरील परिणाम अद्याप अनिश्चित
  • NPS रद्द करून OPS लागू करण्यासाठी देशव्यापी संप
 

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. आता संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले की आयोगाची औपचारिक स्थापना झाली आहे. त्याची अधिसूचना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आली.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितले की सरकार आठव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनच्या अटींचा आढावा घेईल. त्यांनी असेही सांगितले की आयोग निर्धारित वेळेत त्यांच्या शिफारसी सादर करेल. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिने देण्यात आले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्षेत अजून भर पडली आहे.

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर भर, मुख्यमंत्र्यांची माधवानी समूहाला भेट

सरकारने सांगितलेल्या मुद्द्यावरून स्पष्ट होते की आयोग २०२७ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतरच सरकारकडून पुढील कारवाई केली जाईल. याचा अर्थ असा की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगासाठी बराच काळ वाट पहावी लागू शकते.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत खासदारांनी एक महत्त्वाचा प्रश्नही उपस्थित केला: जर त्याच्या शिफारसी लागू केल्या गेल्या तर सरकारी बजेटवर किती अतिरिक्त भार पडेल. सरकारने स्पष्ट केले की सध्या या खर्चाचा अचूक अंदाज लावणे अशक्य आहे. सरकारच्या मते, आयोग आपला अहवाल सादर करेपर्यंत आणि त्याची मंजुरी मिळेपर्यंत प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करता येत नाही. याचा अर्थ असा की आयोगाचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच संपूर्ण बजेट योजना तयार केली जाईल.

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने (CCGEW) १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरात एक दिवसाचा संप जाहीर केला आहे. संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये २० टक्के अंतरिम सवलत, मूळ पगारात ५० टक्के महागाई भत्ता जोडणे आणि NPS रद्द करणे आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे यांचा समावेश आहे. या मागण्यांवर जोर देण्यासाठी संघटना उद्या रस्त्यावर उतरतील.

Published On: Feb 12, 2026 | 01:00 PM

