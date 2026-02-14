Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पौष्टिक फळांचा रोजच्या आहारात करा समावेश! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यात बनवा चविष्ट चिकू मिल्कशेक

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा खाऊन कंटाळा आल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही चिकू मिल्कशेक बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:03 AM
लहान मुलांसह मोठेसुद्धा फळांचे सेवन आवडीने करतात. फळे खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीराला ऊर्जा देतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. सफरचंद, केळी, पेरु, पपई यांसारख्या फायबर असलेल्या फळांचे रोजच्या आहारात नेहमीच सेवन केले जाते. त्यातील अतिशय स्वस्त आणि अनेकांच्या आवडीचे फळ म्हणजे चिकू. चिकूमध्ये असलेले नैसर्गिक गोडवा शरीरासाठी अतिशय गुणकारी आहे. मधुमेह किंवा आरोग्यासंबंधित इतर समस्यांनी त्रस्त असलेले लोकसुद्धा चिकूचे सेवन करू शकतात. चिकू खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, बद्धकोष्ठतेच्या त्रासापासून सुटका मिळते आणि यामध्ये असलेले नैसर्गिक साखर, फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज शरीराला ऊर्जा देतात. चिकूमध्ये विटामिन सी, अँटीअंटिक्सिडंट्स, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि लोह यांसारखी अनेक खनिजे आढळून येतात. बऱ्याचदा सकाळच्या नाश्त्यात काय खावे सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीत चिकू मिल्कशेक बनवू शकता. मिल्कशेक प्यायल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया चिकू मिल्कशेक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • थंड दूध
  • चिकू
  • सुका मेवा
  • खजूर
  • वेलची
  • गूळ
कृती:

  • चिकू मिल्कशेक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चिकू स्वच्छ धुवून त्याच्या आतील बिया काढून मध्यम आकारात तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात चिकूचे तुकडे, दूध, भिजवलेले खजूर, बदाम घालून बारीक पेस्ट वाटून घ्या.
  • त्यानंतर आवश्यकतेनुसार वेलची पावडर आणि गूळ घालून पुन्हा एकदा बारीक पेस्ट करा.
  • चिकूमध्ये नैसर्गिक सारखेचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे आवश्यकता वाटल्यास मिल्कशेक बनवताना गुळाचा वापर करावा.
  • तयार केलेले मिल्कशेक मोठ्या ग्लासात ओतून वरून सुका मेवा टाकून लहान मुलांसह मोठ्यानं पिण्यासाठी द्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला चिकू मिल्कशेक.

पौष्टिक फळांचा रोजच्या आहारात करा समावेश! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यात बनवा चविष्ट चिकू मिल्कशेक

Feb 14, 2026 | 10:03 AM

