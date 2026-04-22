LPG Gas Delivery: गॅस डिलिव्हरी बॉय तुमच्याकडे जास्तीचे पैसे मागतोय? गप्प बसू नका, ‘या’ नंबरवर करा लगेच तक्रार!

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे, लोकांच्या मनात तेल आणि वायूच्या (गॅसच्या) पुरवठ्याबाबत एक भीती निर्माण झाली आहे. काही वितरण कर्मचारी याच भीतीचा गैरफायदा घेत आहेत; गॅसचा तुटवडा लवकरच निर्माण होणार आहे किंवा साठा संपत आला आहे, असे भासवून ते ग्राहकांना घाबरवून सोडतात आणि याच सबबीखाली, ते ग्राहकांकडून मनमानी रक्कम उकळण्याचा प्रयत्न करतात. जर तुम्हाला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत असेल, किंवा एखाद्या वितरण कर्मचाऱ्याने तुमच्याशी उद्धटपणे वर्तन केले असेल, तर तुम्ही गप्प राहण्याची काहीच आवश्यकता नाही. तुमच्या सोयीसाठी आणि संरक्षणासाठीच सरकारने व गॅस कंपन्यांनी कडक नियम लागू केले आहेत.
नियमांनुसार, गॅस सिलिंडर्स थेट तुमच्या दारापर्यंत विनामूल्य पोहोचवण्याची जबाबदारी गॅस एजन्सींची असते. जेव्हा तुम्ही गॅस सिलिंडर बुक करता, तेव्हा वितरणाचे (डिलिव्हरीचे) शुल्क एकूण बिलाच्या रकमेमध्ये आधीच समाविष्ट केलेले असते. याचा अर्थ असा की, सिलिंडर तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, बिलावर नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त तुम्हाला एकही अतिरिक्त पैसा देण्याची आवश्यकता नाही. जर एखाद्या डिलिव्हरी बॉयने अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली तुमच्याकडे जास्तीचे पैसे मागितले आणि तुम्ही पैसे देण्यास नकार दिल्यास तो तुमच्याशी हुज्जत घातू लागला तर तुम्ही त्वरित तुमच्या गॅस एजन्सीकडे तक्रार दाखल करू शकता.
जर तुमच्या समस्यांचे निराकरण एजन्सी स्तरावर होत नसेल, तर तुम्ही टोल-फ्री क्रमांकांचा वापर करू शकता. सर्व ग्राहकांसाठीचा एक सामान्य हेल्पलाइन क्रमांक 18002333555 हा आहे. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र (समर्पित) क्रमांक देखील जारी केले आहेत. Indane Gas चे ग्राहक 7718955555 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात; Bharat Gas साठी तुम्ही 1800224344 या क्रमांकावर कॉल करू शकता; आणि जर तुमच्याकडे HP Gas चे connection असेल, तर तुम्ही तुमची समस्या 9222201122 या क्रमांकावर नोंदवू शकता. या क्रमांकांवर नोंदवलेल्या तक्रारींची कंपन्या अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतात आणि संबंधित वितरण कर्मचारी किंवा एजन्सीविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाते.