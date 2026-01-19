Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

ChatGPT Translate Feature: गुगल ट्रांसलेटला टक्कर देण्यासाठी चॅटजीपीटी सज्ज झाला आहे. ओपनएआयने चॅटजीपीटीसाठी नवीन ट्रांसलेट फीचर लाँच केलं आहे. या फीचरमुळे गुगल ट्रांसलेटच्या अडचणी वाढणार आहेत.

Updated On: Jan 19, 2026 | 06:23 AM
  • एआय प्लॅटफॉर्म चॅटजीपीटीसाठी एक नवीन फीचर लाँच
  • नवीन फीचर थेट गुगल ट्रांसलेटला टक्कर देणार
  • नवीन टूल ऑटोमॅटिक लँग्वेज डिटेक्शनला सपोर्ट करते
टेक कंपनी OpenAI ने एआय प्लॅटफॉर्म चॅटजीपीटीसाठी एक नवीन फीचर लाँच केलं आहे. कंपनीने एक नवीन स्टँडअलोन ट्रांसलेशन टूल ChatGPT Translate लाँच केलं आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, हे नवीन फीचर थेट गुगल ट्रांसलेटला टक्कर देणार आहे. चॅटजीपीटीमध्ये आधीपासूनच ट्रांसलेशनची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र आता कंपनीने ही सुविधा एका डेडिकेटेड इंटरफेसच्या स्वरुपात लाँच केली आहे. नवीन फीचरचा उद्देश यूजर्सना फास्ट आणि आणखी चांगला ट्रांसलेशन अनुभव मिळावा, असा आहे.

50 हून अधिक भाषांमध्ये ट्रांसलेशनची सुविधा

ChatGPT ट्रांसलेटचे लेआऊट बऱ्याच प्रमाणात पाहताना सध्या उपलब्ध असलेल्या ट्रांसलेशन टूल्स सारखेच दिसत आहे. यामध्ये इनपुट आणि आउटपुटसाठी दोन टेक्स्ट बॉक्स देखील देण्यात आले आहेत. टूल ऑटोमॅटिक लँग्वेज डिटेक्शनला सपोर्ट करते. या टूलमध्ये यूजर्सना 50 हून अधिक भाषांमध्ये ट्रांसलेशनची सुविधा मिळणार आहे. बेसिक लेवल हे टूल यूजर्सना असेच फीचर्स ऑफर करत आहेत, ज्यांची अपेक्षा यूजर्स एखाद्या ट्रांसलेशन प्लॅटफॉर्मकडून करतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

गूगल ट्रांसलेटपेक्षा किती वेगळं आहे चॅटजीपीटी ट्रांसलेट?

गुगल ट्रांसलेटमध्ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशनवर जास्त लक्ष दिलं जातं. पण चॅटजीपीटी ट्रांसलेशन एक वेगळा मार्ग निवडतो. यामध्ये वन-टॅप ऑप्शन देण्यात आले आहे, ज्याच्या मदतीने यूजर्स ट्रांसलेट करण्यात आलेला टेक्स्ट त्वरीत रिफाइन देखील करू शकतात. यूजर ट्रांसलेशन अधिक नैसर्गिक स्वरात बदलू शकतात, फॉर्मल बिजनेस स्टाइलपासून ते मुलांसाठी किंवा शैक्षणिक वापरासाठी सोप्या भाषेत टेक्स्ट ट्रांसलेट केला जाऊ शकतो.

एवढंच नाही तर यामध्ये कोणत्याही ऑप्शनवर क्लिक केल्यास तुम्ही थेट प्रायमरी चॅटजीपीटी एक्सपीरियंसवर पोहोचणार आहात, जिथे जनरेटिव AI च्या मदतीने टेक्स्ट अधिक सुधारले जाईल.कंपनीचा फोकस केवळ ट्रांसलेशनवर नसेल, तर यामध्ये टोन, ऑडियंस आणि इंटेंट समजण्यावर देखील फोकस केला जाणार आहे.

गुगल आणि चॅटजीपीटीमध्ये एक नवीन युद्ध

ओपनएआयने लाँच केलेल्या या नवीन फीचरमुळे गुगल आणि चॅटजीपीटीमध्ये एक नवीन युद्ध सुरु झालं आहे. एजेंटिक एआई टूलपासून इमेज आणि व्हिडीओ जेनरेटिंग टूलनंतर आता या दोन्ही कंपन्यांमध्ये एआई ट्रांसलेशनचे युद्ध सुरु झालं आहे. ओपनएआयने अलीकडेच चॅटजीपीटी ट्रांसलेट टूल लाँच केले आहे. यालाच उत्तर देण्यासाठी गूगलने जेमिनी एआई बेस्ड TranslateGemma लाँच केले आहे. हे टूल 55 भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी सक्षम आहे. तर ओपनएआयचे चॅटजीपीटी यूजर्सना 50 हून अधिक भाषांमध्ये ट्रांसलेशनची सुविधा देतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ChatGPT कसे काम करते?

    Ans: ChatGPT मशीन लर्निंग आणि मोठ्या भाषा मॉडेल्सच्या मदतीने तुमच्या प्रश्नांचा अर्थ समजून योग्य उत्तर तयार करते.

  • Que: ChatGPT कोणत्या भाषांमध्ये काम करते?

    Ans: ChatGPT मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह अनेक आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये संवाद साधू शकते.

  • Que: ChatGPT Translate म्हणजे काय?

    Ans: ChatGPT Translate हे संदर्भ, भावना आणि अर्थ लक्षात घेऊन भाषांतर करणारे AI फीचर आहे, जे शब्दशः नव्हे तर नैसर्गिक भाषांतर देते.

Published On: Jan 19, 2026 | 06:23 AM

