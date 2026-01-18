Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

तुम्ही Airtel यूजर आहात का? तुम्हाला देखील जास्त डेटाची आवश्यकता असते का? तर तुम्ही कंपनीच्या अशा रिचार्ज प्लॅनची निवड करू शकता ज्यामध्ये 1.5GB डेली डेटा ऑफर केला जातो. कंपनीच्या अशा काही प्लॅन्,बद्दल जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:34 AM
  • 84 दिवसांची व्हॅलिडीटी असणाऱ्या प्लनची किंमत 859 रुपये
  • 77 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या प्लनची किंमत 799 रुपये
देशातील आघीडीच्या टेलिकॉम कंपन्यांपैकी एक असलेली Airtel त्यांच्या ग्राहकांना वेगवेगळे रिचार्ज प्लॅन ऑफर करत असते. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये यूजर्सच्या गरजेनुसार वेगवेगळे रिचार्ज प्लॅन्स उपलब्ध आहेत. डेटा प्लॅन्स, कमी किंमत असलेले रिचार्ज प्लॅन्स आणि जास्तीची व्हॅलिडीटी ऑफर करणारे प्लॅन्स देखील आहेत. प्रत्येक यूजर त्यांच्या गरजेनुसार रिचार्ज प्लॅनची निवड करू शकते. आता आम्ही तुम्हाला कंपनीच्या अशा काही रिचार्ज प्लॅन्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामध्ये 1.5GB डेली डेटा ऑफर केला जातो. या प्लॅन्समध्ये दिर्घकाळ व्हॅलिडिटी ऑफर केली जाते. याशिवाय इतर अनेक फायदे देखील मिळतात. कंपनीच्या या प्लॅन्सबद्दल जाणून घेऊया.

एयरटेलचा 859 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

एयरटेल त्यांच्या ग्राहकांना एक 84 दिवसांची व्हॅलिडीटी देणारा प्लॅन ऑफर करते. या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 859 रुपये आहे. या रिचार्ज प्लॅनमध्ये ग्राहकांना 1.5GB डेली डेटा ऑफर केला जातो. त्यामुळे ज्यांना जास्त डेटाची आवश्यकता असते अशा लोकांसाठी हा रिचार्ज प्लॅन एक चांगला पर्याय ठरतो. 859 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये डेली डेटासोबतच अनलिमिटेड लोकल, STD आणि रोमिंग कॉल्स देखील मिळतात. याशिवाय ग्राहकांना या प्लॅनमध्ये रोज 100 एसएमएस देखील मिळतात. याशिवाय स्पॅम प्रोटेक्शन आणि फ्री हेलोट्यून्स देखील या प्लॅनमध्ये समाविष्ट आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

एयरटेलचा 799 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

जर तुम्ही 1.5GB डेली डेटासह कमी किंमतीत उपलब्ध असणारा रिचार्ज प्लॅन शोधत असाल तर 799 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन देखील तुमच्यासाठी एक चांगली निवड ठरू शकते. 799 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये देखील यूजर्सना रोज 1.5GB डेटा दिला जातो. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 77 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. कंपनीच्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये देखील 859 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनप्रमाणेच अनलिमिटेड लोकल, STD आणि रोमिंग कॉल्स आणि रोज 100 एसएमएस देखील दिले जाणार आहेत. स्पॅम प्रोटेक्शन आणि फ्री हेलोट्यून्स बेनिफिट्स देखील या प्लॅनमध्ये मिळणार आहेत.

एयरटेलचा 619 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

जर तुम्हाला 2 महिन्यांसाठी म्हणजेच 60 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर करणारा रिचार्ज प्लॅन पाहिजे असेल तर तुम्ही 619 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन निवडू शकता. या प्लॅनमध्ये देखील रोज 1.5GB डेटा ऑफर केला जातो. यासोबतच कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस देखील मिळतात. यामध्ये स्पॅम प्रोटेक्शन आणि फ्री हेलोट्यून्सव्यतिरिक्त एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले देखील दिले जाणार आहे.

Published On: Jan 18, 2026 | 11:34 AM

