Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….

iPhone Air price dropped: आयफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ आता आली आहे. अ‍ॅमेझॉन सेलमध्ये ग्राहकांना लाखो रुपयांचा आयफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 01:32 PM
Amazon Great Republic Day Sale 2026: टेक जायंट कंपनी Apple ने गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात नवीन आयफोन 17 सिरीज लाँच केली होती. या सिरीजमध्ये कंपनीने स्टँडर्ड आयफोन, प्रो मॉडल आणि प्रो मॅक्स मॉडेलसह आणखी एक नवीन मॉडेल देखील लाँच केला होता. हा आयफोन मॉडेल म्हणजे आयफोन एअर. हा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आयफोन असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे ज्यांना आकर्षक डिझाईन आणि स्लिम स्मार्टफोन आवडतात, त्यांच्यासाठी हा एक सर्वात चांगला पर्याय आहे. खरं तर या आयफोनची किंमत लाखो रुपयांची आहे. पण सेलमध्ये ग्राहकांना हा स्लिम आयफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

आयफोनच्या खरेदीवर बचत करण्याची संधी

खरं तर कंपनीने गेल्यावर्षी सुमारे 1,20,000 रुपयांच्या किंमती हा आयफोन मॉडेल लाँच केला होता. मात्र आता अ‍ॅमेझॉनवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये ग्राहक हा आयफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करू शकणार आहेत. कंपनी या डिव्हाईसच्या खरेदीवर ग्राहकांना सुमारे 25 हजार रुपयांची बचत करण्याची संधी देत आहे. एवढ्या मोठ्या डिस्काऊंटमुळे आयफोनवर उपलब्ध असलेली ही डिल आणखी खास मानली जात आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

iPhone Air वर डिस्काऊंट ऑफर

Apple ने आयफोन एअर 1,19,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र आता अ‍ॅमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेलदरम्यान ग्राहक हा आयफोन मॉडेल 92,499 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करू शकतात. म्हणजेच ग्राहकांना या आयफोनच्या खरेदीवर 27,401 रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. एवढंच नाही तर SBI क्रेडिट कार्ड EMI व्यवहारांसह फोनवर 1,000 रुपयांची थेट सूट देखील आहे. ज्यामुळे डिल आणखी आकर्षक होणार आहे. याशिवाय, फोनवर 35,950 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज डिस्काउंट देखील मिळणार आहे. ज्यामुळे जुना फोन एक्सचेंज करून तुम्ही आणखी बचत करू शकणार आहात.

iPhone Air चे स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, iPhone Air मध्ये ProMotion टेक्नोलॉजीसह 6.5-इंच OLED डिस्प्ले देखील देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो. एवढंच नाही तर हे डिव्हाईस अ‍ॅपलच्या A19 चिपसेटने सुसज्ज आहे. फोटोग्राफी लवर्ससाठी कंपनीच्या या डिव्हाईसमध्ये 48MP फ्यूजन रियर कॅमेरा आणि 18MP चा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा देखील आहे. हे डिव्हाईस अतिशय बारीक डिझाइनसह येते, त्याची जाडी फक्त 5.6 मिमी आहे आणि वजन सुमारे 165 ग्रॅम आहे, ज्यामुळे ते अ‍ॅपलचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आणि हलका फोन बनते.

Published On: Jan 18, 2026 | 01:32 PM

