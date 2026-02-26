पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 44 वा अर्थसंकल्प ‘या’ तारखेला; प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार लेखाजोखा

करवाढ नाही, मात्र ‘तिजोरीत खडखडाट’
प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या ४४ व्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ किंवा दरवाढ प्रस्तावित नाही. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती काहीशी चिंताजनक आहे. शहरात झालेल्या विविध उड्डाणपुलांची कामे, पाणीपुरवठा योजना आणि मोठ्या प्रकल्पांमुळे महापालिकेवर सुमारे ४ हजार ४९३ कोटी रुपयांचे दायित्व असून, ५६० कोटींचे कर्जही आहे. ठेवींमध्ये झालेली घट पाहता, मर्यादित उत्पन्नात विकासकामांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असेल.
‘सुपर सॅटरडे’: सकाळी सभापती निवड, दुपारी बजेट
शनिवारी महापालिकेत राजकीय घडामोडींचा वेग वाढलेला असेल. सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीच्या नवीन सभापतींची निवड प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर तासाभरातच होणाऱ्या विशेष सभेत आयुक्तांमार्फत अर्थसंकल्प मांडला जाईल. नियमानुसार १ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक असल्याने ही धावपळ होत आहे.
विषय समित्यांच्या निवडणुका २ मार्चला
स्थायी समितीसोबतच विधी, महिला व बालकल्याण, शहर सुधारणा, क्रीडा आणि शिक्षण अशा पाच विषय समित्यांच्या सभापतींची निवडणूक २ मार्च रोजी होणार आहे. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपचे वर्चस्व असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) विरोधी भूमिकेत आहे. ६ नगरसेवक असूनही शिवसेनेला या समित्यांमध्ये स्थान मिळालेले नाही.
मागील पाच वर्षांतील अर्थसंकल्प (कोटी रुपयांत):
२०२१-२२ : ७,१३९
२०२२-२३ : ६,४९७
२०२३-२४ : ७,१२७
२०२४-२५ : ८,६७६
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोठा निर्णय
पिंपरी- चिंचवड शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात ‘अजितसृष्टी’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने मंजुरी दिली आहे. महापौर रवि लांडगे यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे. भाजप नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी अजित पवार यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी हे स्मारक उभारण्याची सूचना केली होती, ज्याला सर्वच पक्षांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. चिंचवड येथील डी-मार्ट समोर ३३.८६ एकर जागेवर महापालिकेची नवीन इमारत साकारत असून, त्यातील ८.६५ एकर जागेवर हे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे.