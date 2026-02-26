Delhi Crime: गर्भवती पत्नीसह तीन मुलींची गळा चिरून निर्घृण हत्या; पती फरार

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहने अडवून प्रवाशांची लूटमार; फायनान्स कंपनीचे नाव सांगून…
कशी उघडकीस आली घटना
मृत महिलेचं नाव अनिता असे आहे. मंगळवारी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या घरात वाद झाला होता. सकाळी ८च्या सुमारास शेजारी राहणाऱ्या लोकांनी आणि पीडितांच्या नातेवाईकांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. धारधार शस्त्राने पीडिता आणि तिच्या अल्पवयीन तिन्ही मुलींचा गळा चिरून त्यांची हत्या केली. क्राइम आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पुरावा गोळा करून मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला.
आरोपीच नाव मुंचुट केवट असे आहे. या प्रकरणातील कुटुंब मूळ बिहारमधील पाटणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून समयपूरच्या चंदर पार्क परिसरात भाड्याच्या घरात राहत होते. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 103(1) (हत्या) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.
का केली हत्या?
प्राथमिक तपासात पोलिसांना संशय आहे की आरोपी पतीला मुलगा हवा होता आणि त्याला पत्नीच्या गर्भात मुलगीच असण्याच्या संशय होता. त्यामुळे हे भयानक कृत्य केल्याचे सांगितलं जात आहे. आता पोलीस संबंधित प्रकरणाचा तपास करत असून हत्येमागचं नेमकं कारण काय? याचा शोध सुरु असल्याची माहिती आहे.
Ans: दिल्लीतील समयपूर बदली परिसरातील चंदन पार्क येथे ही घटना घडली.
Ans: पतीवर मुख्य संशय असून कौटुंबिक वादातून हा गुन्हा घडल्याचा अंदाज आहे.
Ans: खुनाचा गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू असून घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत.