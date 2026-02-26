Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रणवीर सिंगच्या ‘Pralay’मध्ये ‘या’ मराठमोळ्या अभिनेत्रीची एन्ट्री; साऊथ स्टार कल्याणी प्रियदर्शनला देणार टक्कर!

१९ मार्च हा दिवस रणवीर सिंगसाठी महत्त्वाचा असणार आहे, कारण त्याच दिवशी "धुरंधर" चा सिक्वेल प्रदर्शित होणार आहे. तसेच त्याच्या आगामी चित्रपट "प्रलय" बाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 12:12 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

रणवीर सिंगच्या “धुरंधर” या चित्रपटाच्या यशानंतर, तीन चित्रपट चर्चेत आहेत. पहिला, “धुरंधर: द रिव्हेंज”, जो १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट यशच्या “टॉक्सिक” ला टक्कर देताना दिसणार आहे, जो त्याच तारखेला प्रदर्शित होत आहे. दुसरा, “डॉन ३” हा चित्रपट देखील चर्चेत आहे. परंतु चित्रपटाला त्याने कधीच नकार दिला आहे. एक्सेल एंटरटेनमेंटने मागितलेल्या ४० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न सुटेपर्यंत हा वाद वाढणार असल्याचे समोर आले आहे. तिसरा, रणवीर सिंगचा आगामी चित्रपट “प्रलय” वर आधीच काम सुरू झाले आहे. कल्याणी प्रियदर्शनला या चित्रपटात आधीच कास्ट करण्यात आले असून, आता आणखी एका मराठी अभिनेत्रीने चित्रपटात एन्ट्री केली आहे.

“प्रलय” हा एक झोम्बी चित्रपट आहे जो जय मेहता दिग्दर्शित करत आहेत. जो लूटेरे मालिकेतील त्यांच्या कामासाठी आणि “स्कॅम १९९२: द हर्षद मेहता स्टोरी” चे सह-दिग्दर्शक म्हणून प्रसिद्ध आहे. रणवीर सिंग देखील पहिल्यांदाच या प्रकल्पात निर्माता म्हणून सामील होत आहे. तो त्याच्या माँ कसम फिल्म्सच्या बॅनरखाली या चित्रपटाचे व्यवस्थापन करणार आहे. परंतु, चित्रपट महत्त्वपूर्ण विषय घेऊन येत आहे, म्हणूनच तो मोठ्या बजेटमध्ये बनवला जात आहे.

‘प्रलय’ ‘या’ मराठी अभिनेत्रीची एन्ट्री

अलीकडेच एका न्यूज वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, रणवीर सिंह यांच्या झॉम्बी अ‍ॅक्शनपट ‘प्रलय’मध्ये दुसऱ्या प्रमुख अभिनेत्रीची निवड करण्यात आली आहे. या भूमिकेसाठी भाग्यश्री बोरसे यांची अंतिम निवड झाल्याचे समजते. याआधी कल्याणी प्रियदर्शन हीदेखील या चित्रपटाचा भाग बनली असून ती मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

निर्मात्यांकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरी विविध सूत्रांकडून भाग्यश्री बोरसे यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. भाग्यश्री सध्या अनेक दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काम करत असून, ‘प्रलय’ हा तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा मुख्य प्रवाहातील हिंदी प्रकल्प ठरणार आहे. चित्रपटाच्या भव्य स्केल आणि व्यापक पोहोच लक्षात घेता, हा तिच्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

‘प्रलय’ हा चित्रपट व्हीएफएक्सने भरलेला आणि जगण्यासाठी वापरला जाणारा अ‍ॅक्शनपट असेल हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. परंतु, सध्याच्या कलाकारांच्या कास्टिंगवरून असे दिसते की निर्माते लोकप्रिय हिंदी चेहऱ्यांचा वापर करण्याऐवजी काहीतरी वेगळे करण्याची योजना आखत आहेत. भाग्यश्री बोरसेबद्दल बोलायचे झाले तर, तिने “यारियां २” मधून पडद्यावर पदार्पण केले, त्यानंतर ती कबीर खान दिग्दर्शित “चंदू चॅम्पियन” या चित्रपटात दिसली, ज्यामध्ये कार्तिक आर्यन अभिनीत होता. त्यानंतर तिने रवी तेजासोबत एका दक्षिण भारतीय चित्रपटात मुख्य भूमिकेत चमकली आहे.

