यूजर्सना लागली लॉटरी! YouTube च्या प्रिमियम लाईट प्लॅनमध्ये मोठा बदल, केवळ 89 रुपयांत मिळणार 'या' सुविधा...

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने हे बदल यूजर्सने दिलेल्या फीडबॅकच्या बेसवर करण्यात आले आहेत आणि कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाईट प्लॅन आता पूर्वीपेक्षा अधिक फायदेशीर होणार आहे. युट्यूबचे हे अपडेट रोलआऊट होण्यास आजपासून सुरुवात झाली आहे. येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये प्रिमियम लाईट प्लॅन खरेदी करणाऱ्या सर्व यूजर्सना हे नवीन फायदे मिळणार आहेत. प्रिमियम लाईट प्लॅनमध्ये कंपनीने कोणते बदल केले आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.
युट्यूबने अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, प्रिमियम लाईट प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना आता अनेक नवीन फायदे मिळणार आहेत. आता प्लॅनमध्ये बॅकग्राऊंड प्लेचा सपोर्ट मिळणार आहे याचा अर्थ असा आहे की, अॅप मिनिमाईज केल्यानंतर किंवा स्क्रीन लॉक केल्यानंतर आता व्हिडीओ थांबणार नाही. हे फीचर अशा यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरणार आहे, जे युट्यूबवर पॉडकास्ट किंवा इंटरव्यू ऐकतात. खरं तर पॉडकास्ट किंवा इंटरव्यू ऐकताना अनेकांना स्क्रीन पाहण्याची गरज नसते. त्यामुळे यूजर्सनी अशी मागणी केली होती की, असे एखादे फीचर युट्यूबने जारी करावे ज्यामुळे स्क्रीन लॉक केल्यानंतर देखील व्हिडीओ थांबणार नाही. आता यूजर्सची हीच इच्छा पूर्ण झाली आहे. आता प्रिमियम लाईट प्लॅन यूजर्स व्हिडीओ पाहताना जेव्हा स्क्रीन लॉक करतील तेव्हा व्हिडीओ थांबणार नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
Over the next few weeks, we’re introducing new features to our @youtube Premium Lite tier. You’ll soon be able to enjoy most videos offline and in the background, in addition to most videos ad-free. Excited to keep giving our subscribers more flexibility to choose the YouTube… pic.twitter.com/7vroOdAbYZ — Neal Mohan (@nealmohan) February 24, 2026
यासोबतच प्लॅनमध्ये यूजर्सना व्हिडीओ डाऊनलोड करण्याची देखील सुविधा मिळणार आहे. यामुळे यूजर्स इंटरनेट नसताना देखील व्हिडीओ पाहू शकणार आहेत. याशिवाय, लाईट प्लॅनमध्ये आता व्हिडीओ पाहण्याचा अनुभव प्रिमियम प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्ससारखाच होणार आहे. तथापी, प्रिमियम लाईट प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना युट्यूब म्युझिक आणि म्यूजिक व्हिडीओ डाऊनलोड करण्याची परवानगी मिळणार नाही. हे व्हिडीओ डाऊनलोड करण्यासाठी यूजर्सना युट्यूब प्रिमियम प्लॅन खरेदी करावा लागणार आहे.
युट्यूब प्रिमियम लाईट प्लॅनची किंमत 89 रुपये प्रति महिना सुरु होते. तर रेगुलर वाल्या युट्यूब प्रिमियम प्लॅनची सुरुवातीची किंमत 149 रुपये प्रति महिना आहे. रेगुलर प्लॅनमध्ये सर्व व्हिडीओवर जाहिराती, युट्यूब म्युझिक प्रिमियम, बॅकग्राउंड प्ले आणि डाउनलोड वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. त्याच वेळी, लाईट यूजर्ससाठी युट्यूबच्या या हालचालीमुळे प्रीमियम लाईट पूर्वीपेक्षा खूपच चांगले होत आहे आणि आता ते निवडणे वापरकर्त्यांसाठी अधिक शहाणपणाचा पर्याय असू शकतो.