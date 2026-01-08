Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

POCO M8 5G Launched : ५० मेगापिक्सेल आणि ५५२० एमएएच बॅटरीचा नवीन स्मार्टफोन, जबरदस्त फीचर्स अन् किंमत फक्त…

पोकोचा नवीन स्मार्टफोन भारतात लाँच झाला आहे. ६ जीबी + १२८ जीबी मॉडेलची किंमत १८,९९९ रुपये आहे. तो ५ जी कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो आणि ४ के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही शक्य आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 05:56 PM
५० मेगापिक्सेल आणि ५५२० एमएएच बॅटरीचा नवीन स्मार्टफोन

५० मेगापिक्सेल आणि ५५२० एमएएच बॅटरीचा नवीन स्मार्टफोन

Follow Us:
Follow Us:

गेले काही दिवस चर्चेत राहिलेला Poco चा स्वस्त स्मार्टफोन अखेरीस लाँच झाला आहे. हा स्मार्टफोन भारतात लाँच झाला असून या वेळी किंमत १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असली तरी यात अनेक आकर्षक फीचर्स आहेत. पोको एम८ स्मार्टफोनमध्ये ६.७७ इंचाचा फुल एचडी+ डिस्प्ले आहे. तो १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि ३२०० निट्सचा पीक ब्राइटनेस देतो. हा फोन ७.३५ मिमी स्लीक आहे. पोकोने या फोनला स्नॅपड्रॅगन ६ जेन ३ चिपसेट दिला आहे. फोनमध्ये ८ जीबी रॅम आहे. यात ५० मेगापिक्सेलचा मुख्य रिअर कॅमेरा आहे.

POCO M8 5G ची टॉप 5 वैशिष्ट्ये

POCO M8 5G मध्ये 6.77-इंचाचा FHD+ AMOLED डिस्प्ले आहे. तो 2392×1080 पिक्सेल रिझोल्यूशन देतो. यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट देखील आहे. फोनची पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स आहे, ज्यामुळे तो सूर्यप्रकाशातही दृश्यमान होतो. डिस्प्ले पुरेसा ब्राइट असेल.

चिप्ससेट

फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जनरल 3 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे. हा चिपसेट 4nm प्रक्रियेवर तयार केला आहे आणि 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो. यात LPDDR4X रॅमसह UFS 2.2 स्टोरेज आहे. फोनची स्टोरेज SD कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवता येते.

तुमचा मित्र कोणतं Song ऐकतोय हे बघायचयं? Spotify आणणार लवकरच भन्नाट फीचर

सॉफ्टवेअर

POCO M8 5G हा Android 15 वर चालतो, जो Xiaomi च्या HyperOS 2 सोबत येतो. २०२६ मध्ये लाँच झालेला हा स्मार्टफोन किमान Android 16 वर चालायला हवा होता, विशेषतः त्याची किंमत १५,००० पेक्षा जास्त आहे हे लक्षात घेता.

कॅमेरा

नवीन POCO स्मार्टफोनमध्ये ५०MP चा मुख्य रिअर कॅमेरा सिस्टम आहे. तो ३०fps वर ४K रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. त्याचा सेल्फी कॅमेरा २०-मेगापिक्सेलचा आहे आणि फुल एचडी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देतो.

बॅटरी

या फोनमध्ये ५५२०mAh बॅटरी आहे जी ४५W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.

इतर वैशिष्ट्ये

POCO M8 5G मध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर, इन्फ्रारेड सेन्सर, स्टीरिओ स्पीकर्स, डॉल्बी अॅटमॉस आणि बरेच काही असेल. तो IP65+IP66 रेटिंगसह येतो, म्हणजेच तो धूळ आणि स्प्लॅशपासून संरक्षित असेल. हा फोन लष्करी दर्जाच्या टिकाऊपणाचा अभिमान बाळगतो.

POCO M8 5G ची भारतातील किंमत

POCO M8 5G च्या 6GB + 128GB मॉडेलची किंमत ₹18,999 आहे. 8GB + 128GB मॉडेलची किंमत ₹19,999 आहे. 8GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत ₹21,999 आहे. तथापि, बँक ऑफर्ससह, हा फोन ₹15,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत खरेदी करता येईल.

WhatsApp ग्रुप चॅट अनुभव होणार आणखी स्मार्ट; युजर्सना मिळणार 3 नवे दमदार फीचर्स

Web Title: Poco m8 5g top 5 features launched in india 50mp camera 1 tb sd card storage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 05:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
1

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत
2

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत

iQOO Z11 Turbo: डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल! तगड्या फीचर्ससह iQOO च्या नव्या स्मार्चफोनची एंट्री, किंमत जाणून घ्या
3

iQOO Z11 Turbo: डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल! तगड्या फीचर्ससह iQOO च्या नव्या स्मार्चफोनची एंट्री, किंमत जाणून घ्या

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड
4

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM