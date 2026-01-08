POCO M8 5G Launched : ५० मेगापिक्सेल आणि ५५२० एमएएच बॅटरीचा नवीन स्मार्टफोन, जबरदस्त फीचर्स अन् किंमत फक्त…

गेले काही दिवस चर्चेत राहिलेला Poco चा स्वस्त स्मार्टफोन अखेरीस लाँच झाला आहे. हा स्मार्टफोन भारतात लाँच झाला असून या वेळी किंमत १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असली तरी यात अनेक आकर्षक फीचर्स आहेत. पोको एम८ स्मार्टफोनमध्ये ६.७७ इंचाचा फुल एचडी+ डिस्प्ले आहे. तो १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि ३२०० निट्सचा पीक ब्राइटनेस देतो. हा फोन ७.३५ मिमी स्लीक आहे. पोकोने या फोनला स्नॅपड्रॅगन ६ जेन ३ चिपसेट दिला आहे. फोनमध्ये ८ जीबी रॅम आहे. यात ५० मेगापिक्सेलचा मुख्य रिअर कॅमेरा आहे.
POCO M8 5G मध्ये 6.77-इंचाचा FHD+ AMOLED डिस्प्ले आहे. तो 2392×1080 पिक्सेल रिझोल्यूशन देतो. यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट देखील आहे. फोनची पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स आहे, ज्यामुळे तो सूर्यप्रकाशातही दृश्यमान होतो. डिस्प्ले पुरेसा ब्राइट असेल.
चिप्ससेट
फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जनरल 3 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे. हा चिपसेट 4nm प्रक्रियेवर तयार केला आहे आणि 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो. यात LPDDR4X रॅमसह UFS 2.2 स्टोरेज आहे. फोनची स्टोरेज SD कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवता येते.
सॉफ्टवेअर
POCO M8 5G हा Android 15 वर चालतो, जो Xiaomi च्या HyperOS 2 सोबत येतो. २०२६ मध्ये लाँच झालेला हा स्मार्टफोन किमान Android 16 वर चालायला हवा होता, विशेषतः त्याची किंमत १५,००० पेक्षा जास्त आहे हे लक्षात घेता.
कॅमेरा
नवीन POCO स्मार्टफोनमध्ये ५०MP चा मुख्य रिअर कॅमेरा सिस्टम आहे. तो ३०fps वर ४K रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. त्याचा सेल्फी कॅमेरा २०-मेगापिक्सेलचा आहे आणि फुल एचडी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देतो.
बॅटरी
या फोनमध्ये ५५२०mAh बॅटरी आहे जी ४५W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.
इतर वैशिष्ट्ये
POCO M8 5G मध्ये इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर, इन्फ्रारेड सेन्सर, स्टीरिओ स्पीकर्स, डॉल्बी अॅटमॉस आणि बरेच काही असेल. तो IP65+IP66 रेटिंगसह येतो, म्हणजेच तो धूळ आणि स्प्लॅशपासून संरक्षित असेल. हा फोन लष्करी दर्जाच्या टिकाऊपणाचा अभिमान बाळगतो.
POCO M8 5G ची भारतातील किंमत
POCO M8 5G च्या 6GB + 128GB मॉडेलची किंमत ₹18,999 आहे. 8GB + 128GB मॉडेलची किंमत ₹19,999 आहे. 8GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत ₹21,999 आहे. तथापि, बँक ऑफर्ससह, हा फोन ₹15,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत खरेदी करता येईल.