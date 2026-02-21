‘मोदी माझे मित्र, पण…’ ; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा भारताला टॅरिफबाबत मोठा इशारा

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ
ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतासह अनेक देशांवर १८% टक्क्याच्या आसपास कर लादला होता. परंतु अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा निर्णय बेकयादेशीर ठरवला. कोर्टाने म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांना स्वत:च्या मनमर्जीने अशा पद्धतीने टॅक्स लावण्याचा अधिकार नाही.” कोर्टाच्या या निर्णयाने भारतावरील १८% कर (Tariff) तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झाला. परंतु ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला.
ट्रम्प यांनी १२२ कलमांतर्गत संपूर्ण जगावर १०%टॅरिफ लागू केले. हा निर्णय जाहीर करताना ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी न्यायाधीशांना देशासाठी कलंक, देशभक्तीशून्य म्हणून संबोधले. यामुळे सध्या भारतावर १०% कर लागू आहे.
दरम्यान ट्रम्प यांनी भारतावरील करावर मोठा इशारा दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख करत, आमचे संबंध चांगले असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी भारतासोबत ट्रेड डील सुरुच राहिल हेही स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली आहे, ही चांगलीच बाब आहे.
परंतु भारतासोबतच्या व्यापारत कोणताही बदल झालेला नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, भारताल कर भरावाच लागले, आम्ही कर भरणार नाही. भारतासोबत आम्ही करार केला आहे आणि तो योग्य आहे. ट्रम्प यांच्या व्हाइट हाउसने संकेत दिले की, भारतावरील १८% टॅरिफ कमी झाले असले, तर त्यांना १०% टॅरिफ भरावा लागू शकतो.
यामुळे सध्या भारतावरील १८% टॅरिफचा धोका टळला असला तर ट्रम्प यांनी जगावर लादलेल्या १०% करामुळे भारतावरील कर शून्य झालेला नाही. तसेच ट्रम्प यांच्या विधानातून देखील भारतावर कराची तलावर अजूनही लटकत असल्याचे स्पष्ट होते.
