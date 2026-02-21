Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘मोदी माझे मित्र, पण…’ ; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा भारताला टॅरिफबाबत मोठा इशारा

Tariff News : ट्रम्प यांचा टॅरिफ निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. परंतु ट्रम्प यांनी कोर्टाचा निर्णय धुडकावून लावत जगावर १०% टॅरिफ लादले आहे. भारतवरील टॅरिफवरही स्पष्टीकरण दिले आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:04 PM
Donald Trump on India Tariff

मोदी माझे मित्र, पण...; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा भारताला टॅरिफबाबत मोठा इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना ग्लोबल टॅक्स बेकायदेशीर ठरवला
  • अवघ्या तीन तासांतच जगभरातील देशांवर १०% टॅरिफ
  • भारतासोबतच्या टॅरिफवर ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
Donlad Trump on India Tarde : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या जागतिक टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवले आहे. मात्र ट्रम्प यांनी या निर्णयावर संताप व्यक्त करत आपला प्लॅन बी अंमलात आणला आहे. ट्रम्प यांनी कलम १२२ अंतर्गत भारतासह जगभरातील देशांवर १०% टक्क टॅरिफ लागला आहे. यामुळे भारताला १८% टॅरिफमधून दिलासा मिळाला असला, तर १०% कर अनिवार्य आहे.

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ

भारतवार नक्की किती टक्के कर?

ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतासह अनेक देशांवर १८% टक्क्याच्या आसपास कर लादला होता. परंतु अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा निर्णय बेकयादेशीर ठरवला. कोर्टाने म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांना स्वत:च्या मनमर्जीने अशा पद्धतीने टॅक्स लावण्याचा अधिकार नाही.” कोर्टाच्या या निर्णयाने भारतावरील १८% कर (Tariff) तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झाला. परंतु ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला.

ट्रम्प यांनी १२२ कलमांतर्गत संपूर्ण जगावर १०%टॅरिफ लागू केले. हा निर्णय जाहीर करताना ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी न्यायाधीशांना देशासाठी कलंक, देशभक्तीशून्य म्हणून संबोधले. यामुळे सध्या भारतावर १०% कर लागू आहे.

भारतावरील करारावर स्पष्टचं सांगितले

दरम्यान ट्रम्प यांनी भारतावरील करावर मोठा इशारा दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख करत, आमचे संबंध चांगले असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी भारतासोबत ट्रेड डील सुरुच राहिल हेही स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली आहे, ही चांगलीच बाब आहे.

परंतु भारतासोबतच्या व्यापारत कोणताही बदल झालेला नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले.  त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, भारताल कर भरावाच लागले, आम्ही कर भरणार नाही. भारतासोबत आम्ही करार केला आहे आणि तो योग्य आहे. ट्रम्प यांच्या व्हाइट हाउसने संकेत दिले की, भारतावरील १८% टॅरिफ कमी झाले असले, तर त्यांना १०% टॅरिफ भरावा लागू शकतो.

यामुळे सध्या भारतावरील १८% टॅरिफचा धोका टळला असला तर ट्रम्प यांनी जगावर लादलेल्या १०% करामुळे भारतावरील कर शून्य झालेला नाही. तसेच ट्रम्प यांच्या विधानातून देखील भारतावर कराची तलावर अजूनही लटकत असल्याचे स्पष्ट होते.

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांचा कोणता निर्णय रद्द केला आहे?

    Ans: अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांनी १९७७ चा आणीबाणीचा कायद्याअंतर्गत लागू केलेला जागतिक कर रद्द केला आहे.

  • Que: ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयावर सुप्री कोर्टाने काय म्हटले आहे?

    Ans: अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांनी १९७७ चा आणीबाणीचा कायद्याअंतर्गत लागू केलेला जागतिक कर रद्द केला आहे. तसेच अशा प्रकारे कर लादण्याचा अधिकार राष्ट्राधक्षांना नाही असे म्हटले आहे,

  • Que: सध्या भारतावर किती टक्के अमेरिकन कर आहे?

    Ans: अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांचा जागतिक कराचा ठराव रद्द केल्यामुळे भारतावरील १८% कर तांत्रिकदृष्ट्या कमी झाले आहे. परंतु ट्रम्प यांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर तीन तासांतच १०% जगातकि कर लागू केला आहे. यामुळे भारतावर १०% कर आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी भारताबाबत काय इशारा दिला?

    Ans: ट्रम्प यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख करत, आमचे संबंध चांगले असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी भारतासोबत ट्रेड डील सुरुच राहिल हेही स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले की भारताला कर भरावाच लागले.

Published On: Feb 21, 2026 | 12:04 PM

