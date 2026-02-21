India vs South africa : सरावादरम्यान भारताच्या संघाला मोठा धक्का! मोहम्मद सिराजला झाली दुखापत

Mohammed Siraj injured : टीम इंडिया आता २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील सुपर ८ टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यांनी त्यांचे सर्व ग्रुप स्टेज सामने जिंकले आहेत आणि आता त्यांचा पहिला सुपर ८ सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. भारताच्या संघाने शेवटचा सामना नरेद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना देखील याच मैदानावर खेळला जाणार आहे. भारत दक्षिण आफ्रिका सामन्याआधी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या मोठ्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे.
स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराजला सराव करताना दुखापत झाली. सिराज हा टीम इंडियाचा बॅकअप फास्ट बॉलर आहे. त्याची अचानक झालेली दुखापत भारतीय संघाच्या अडचणी वाढवू शकते. भारताचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. त्यापूर्वी टीम इंडियाने अहमदाबादमध्ये सराव सत्र आयोजित केले होते. दरम्यान, स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला दुखापत झाली. सराव सत्रादरम्यान हार्दिक पंड्याचा एक शॉट सिराजला जोरदार लागला. त्याला मैदान सोडावे लागले, ज्यामुळे सर्वजण तणावात होते.
सुपर 8 चं गणितंच लय भारी! टॉपर्सचा गट एका बाजूला तर दुसऱ्या स्थानाचा दुसरा गट, रंगणार वेगळाच सामन्यांचा रोमांच
मोहम्मद सिराज नंतर मैदानात परतला. तथापि, रेव्हस्पोर्ट्सच्या एका वृत्तानुसार, सरावाला परतल्यानंतरही, सिराजला नीट चालता येत नव्हते आणि त्याला धावण्यास त्रास होत होता. बीसीसीआयने अद्याप सिराजच्या दुखापतीची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. जर सिराजची दुखापत गंभीर असेल तर बीसीसीआय अधिकृत अपडेट देऊ शकते.
🚨 Big Injury Scare For India!
Mohammed Siraj was hit on the knee by a powerful Hardik Pandya shot during nets at Narendra Modi Stadium. Physios rushed in immediately.
Relief for fans — Siraj resumed training but was seen limping.#TeamIndia #Siraj #INDvSA pic.twitter.com/iYqiztejnF — Abdullah Luqman (@elonmusksxi) February 21, 2026
मोहम्मद सिराज टीम इंडियाच्या सुरुवातीच्या १५ सदस्यीय संघाचा भाग नव्हता. हर्षित राणा संघासोबत होता पण एका सराव सामन्यात त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली, ज्यामुळे तो २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला. त्याच्या जागी सिराजने संघात स्थान मिळवले. जसप्रीत बुमराह फिट नव्हता, म्हणून सिराजने अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळला. त्या सामन्यात सिराजने तीन विकेट घेतल्या. त्यानंतर सिराजला संधी मिळालेली नाही, परंतु त्याचा फॉर्म पाहता तो एक उत्तम बॅकअप वेगवान गोलंदाज असू शकतो.