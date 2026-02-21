Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
२,००० वर्षांपूर्वीची प्रेमपत्रे उलगडली; पोम्पेईच्या भिंतींवर सापडला इतिहासाचा अनोखा वारसा

ज्वालामुखीच्या राखेत दडलेल्या प्राचीन रोमन शहरातून तब्बल २,००० वर्षांपूर्वीची प्रेमकहाणी समोर आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भिंतींवर कोरलेले शिलालेख वाचण्यात यश मिळाले असून, अनोखा वारसा पुन्हा उजेडात आला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:02 PM
२,००० वर्षांपूर्वीची प्रेमपत्रे उलगडली; पोम्पेईच्या भिंतींवर सापडला इतिहासाचा अनोखा वारसा

रोमन शहरात सापडली २,००० वर्षांपूर्वीची प्रेमपत्रे

  • शेकडो वर्षांपूर्वी कोरलेले शिलालेख नव्या पद्धतीने वाचण्यात यश मिळाले आहे.
  • डिजिटल मॅपिंग आणि विशेष प्रकाश तंत्रामुळे अस्पष्ट मजकूर स्पष्ट झाला.
  • या शोधामुळे त्या काळातील सामाजिक आणि वैयक्तिक जीवनावर नवे प्रकाश पडला.
शेकडो वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे उद्धवस्त झालेल्या रोमन शहराच्या भिंतींवर सुमारे २,००० वर्षे जुनी प्रेमपत्रे लिहिलेली आढळली आहेत. हा शोध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिणाम आहे. ज्या भिंतींवर हे भित्तिचित्र तयार केले गेले होते ते खूप पूर्वी उत्खनन केले गेले होते, परंतु भित्तिचित्रे उलगडणे कठीण होते. पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी आता सध्याच्या इटलीतील पोम्पेईमधील भिंतीवर कोरलेल्या भित्तिचित्रांचा अर्थ यशस्वीरित्या उलगडला आहे. ही भित्तिचित्रे एका महिलेने तिच्या प्रियकराला लिहिलेली २,००० वर्षे जुनी प्रेमपत्रे आहेत. त्या काळातील भित्तिचित्र शैलीतील या शिलालेखांमध्ये दैनंदिन जीवन, क्रीडा कार्यक्रम, प्रेम भावना आणि अपमान याबद्दलच्या कथा समाविष्ट आहेत. हे पोम्पेईच्या थिएटर जिल्ह्याला कॉरिडॉरच्या जोडणाऱ्या कोरण्यात आले होते.

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ

काय आहे शिलालेखात?

एका शिलालेखात एराटी नावाच्या महिलेचे वर्णन आहे, त्यानंतर प्रेम हा शब्द आहे जरी विषय अस्पष्ट आहे. येथे आणखी एक संदेश सापडला. त्यात लिहिले आहे. मी घाईत आहे, स्वत ची काळजी घे, माझ्या सावा. लक्षात ठेव की तू माझ्यावर प्रेम करतोस, तिसरे पत्र देखील सापडले, ज्यामध्ये लिहिले होते अटेला येथील कोमिनियाची दासी मेथे, तिच्या हृदयात केस्टोवर प्रेम करते. पोम्पेईचा शुक्र आपल्या दोघानाही आशीर्वाद देवो आणि आपण कायमचे सुसंवादात राहू.

ही भिंत २३० वर्षांपूर्वीची

पुरातत्व उद्यानाने सांगितले की ही भित २३० वर्षांपूर्वी उत्खनन करण्यात आली होती. पर्यटनाने समृद्ध असलेल्या या भागात कोणतीही नवीन माहिती किया अधिक कथा सापडण्याची तज्ञांना अपेक्षा नव्हती. दरवर्षी लाखो पर्यटक या भितीवरून जातात. त्यानंतर संशोधकानी प्रत्येक शिलालेखाची स्थिती आणि त्यांच्यातील संबंध ओळखण्यासाठी भितीचे डिजिटल मॅपिंग केले.

नायजेरियात मृत्यूचे तांडव! एकीकडे अतिरेकी हल्ला अन् दुसरीकडे खाणीत विषारी वायूची गळती, अनेकांचा मृत्यू

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

रिफ्लेक्टन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इमेजिंग नावाच्या विशेष प्रकाश छायाचित्रण तंत्राचा वापर करून, संशोधकांनी अस्पष्ट किंवा जीर्ण झालेल्या खुणा हायलाइट करण्यासाठी अनेक कोनातून छायाचित्रे घेतली. पोम्पेई पुरातत्व उद्यानाचे संचालक गैब्रिएल झुर्चट्रगेल यांनी नवीन शोधांबद्दल सांगितले की, आम्ही एका प्रकल्पावर काम करत आहोत.

Web Title: 2000 year old ancient roman love letters discovered on the walls of pompeii

Published On: Feb 21, 2026 | 12:00 PM

