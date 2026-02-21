२,००० वर्षांपूर्वीची प्रेमपत्रे उलगडली; पोम्पेईच्या भिंतींवर सापडला इतिहासाचा अनोखा वारसा

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ
काय आहे शिलालेखात?
एका शिलालेखात एराटी नावाच्या महिलेचे वर्णन आहे, त्यानंतर प्रेम हा शब्द आहे जरी विषय अस्पष्ट आहे. येथे आणखी एक संदेश सापडला. त्यात लिहिले आहे. मी घाईत आहे, स्वत ची काळजी घे, माझ्या सावा. लक्षात ठेव की तू माझ्यावर प्रेम करतोस, तिसरे पत्र देखील सापडले, ज्यामध्ये लिहिले होते अटेला येथील कोमिनियाची दासी मेथे, तिच्या हृदयात केस्टोवर प्रेम करते. पोम्पेईचा शुक्र आपल्या दोघानाही आशीर्वाद देवो आणि आपण कायमचे सुसंवादात राहू.
ही भिंत २३० वर्षांपूर्वीची
पुरातत्व उद्यानाने सांगितले की ही भित २३० वर्षांपूर्वी उत्खनन करण्यात आली होती. पर्यटनाने समृद्ध असलेल्या या भागात कोणतीही नवीन माहिती किया अधिक कथा सापडण्याची तज्ञांना अपेक्षा नव्हती. दरवर्षी लाखो पर्यटक या भितीवरून जातात. त्यानंतर संशोधकानी प्रत्येक शिलालेखाची स्थिती आणि त्यांच्यातील संबंध ओळखण्यासाठी भितीचे डिजिटल मॅपिंग केले.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
रिफ्लेक्टन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इमेजिंग नावाच्या विशेष प्रकाश छायाचित्रण तंत्राचा वापर करून, संशोधकांनी अस्पष्ट किंवा जीर्ण झालेल्या खुणा हायलाइट करण्यासाठी अनेक कोनातून छायाचित्रे घेतली. पोम्पेई पुरातत्व उद्यानाचे संचालक गैब्रिएल झुर्चट्रगेल यांनी नवीन शोधांबद्दल सांगितले की, आम्ही एका प्रकल्पावर काम करत आहोत.
