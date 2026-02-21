Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन काँग्रेस आक्रमक; राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यासह 25 खासदारांना गोळ्या घालण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या धमकीवरुन काँग्रेस आक्रमक झाली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 11:57 AM
राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन पुणे काँग्रेस आक्रमक; राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी

संग्रहित फोटो

  • राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन पुणे काँग्रेस आक्रमक
  • राज अमेराला पोलिसांनी तातडीने ताब्यात घेतले
  • राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी
पुणे : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यासह 25 खासदारांना गोळ्या घालण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धमकी देणाऱ्या राज सिंह अमेराला पोलिसांनी तातडीने ताब्यात घेतले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिलेल्या धमकीची राजस्थानमधील कोटा शहर पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली आहे. यानंतर आरोपीला ताब्यात घेतले. या धमकीवरुन काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. राज आमेरा यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी या मागणीसाठी शुक्रवारी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने बालगंधर्व चौक येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले.

 

यावेळी निषेध व्‍यक्त करताना शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘संसदेमध्ये लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी देशाच्या सुरक्षेला भेडसावणारे प्रश्न उपस्थित केल्याने भाजप अस्वस्थ झाली आहे. संसदेत असणारा निषीकांत दुबे यांनी संसदेमध्ये आरेतुरेच्या भाषेत बोलणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यामुळे कायद्याचे उल्लंघन व संविधान विरोधी भाजपाची भूमिका स्पष्ट दिसून येते. याच पार्श्वभूमीवरती हा ओम बिर्ला यांचा हस्तक राज आमेरा राहुल गांधी यांना जीवे मारण्याची धमकी देऊ शकतो. मुळात यांचा इतिहासच सांगतो की, महात्मा गांधींना मारणारी विचारधारा हीच होती. काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता आपले प्राण पणाला लावून देखील राहुल गांधींचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहे.’’

यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रमेश बागवे, खजिनदार ॲड. अभय छाजेड, पुणे शहर उपाध्यक्ष प्राची दुधाने यांची निषेध पर भाषणे झाली. यावेळी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, वीरेंद्र किराड, सुनिल मलके, मेहबुब नदाफ, अमिर शेख, सुनिल शिंदे, राज अंबिके, नगरसेवक साहिल केदारी, वैशाली भालेराव, अश्विनी लांडगे, द. स. पोळेकर, महिला अध्यक्षा स्वाती शिंदे, सीमा सावंत, उषा राजगुरू, सुंदर ओव्‍हाळ, राजेश मोहिते, नागेश भालेराव, भरत सुराणा, चेतन पडवळ, प्रसन्न मोरे, कृष्णा सोनकांबळे आदी उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा : बुधवार पेठेतील मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश; बांगलादेशी महिलांना पुण्यात आणणारा सूत्रधार उघड

आमचा याच्याशी कोणताही संबंध नाही – करणी सेना

व्हिडिओमध्ये राज सिंह अमेरा यांनी स्वतःला करणी सेनेचे कोटा विभागीय प्रभारी म्हणून ओळखले. दरम्यान, करणी सेनेने म्हटले आहे की त्यांचा याशी कोणताही संबंध नाही. ज्या अकाउंटवरून धमकी देण्यात आली होती ते अकाउंट निष्क्रिय करण्यात आले आहे. अमेरा हा कोटाचा रहिवासी आहे. त्याने ही धमकी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केली.

Published On: Feb 21, 2026 | 11:57 AM

