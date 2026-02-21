राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन काँग्रेस आक्रमक; राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी

यावेळी निषेध व्यक्त करताना शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘संसदेमध्ये लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी देशाच्या सुरक्षेला भेडसावणारे प्रश्न उपस्थित केल्याने भाजप अस्वस्थ झाली आहे. संसदेत असणारा निषीकांत दुबे यांनी संसदेमध्ये आरेतुरेच्या भाषेत बोलणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यामुळे कायद्याचे उल्लंघन व संविधान विरोधी भाजपाची भूमिका स्पष्ट दिसून येते. याच पार्श्वभूमीवरती हा ओम बिर्ला यांचा हस्तक राज आमेरा राहुल गांधी यांना जीवे मारण्याची धमकी देऊ शकतो. मुळात यांचा इतिहासच सांगतो की, महात्मा गांधींना मारणारी विचारधारा हीच होती. काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता आपले प्राण पणाला लावून देखील राहुल गांधींचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहे.’’
यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रमेश बागवे, खजिनदार ॲड. अभय छाजेड, पुणे शहर उपाध्यक्ष प्राची दुधाने यांची निषेध पर भाषणे झाली. यावेळी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, वीरेंद्र किराड, सुनिल मलके, मेहबुब नदाफ, अमिर शेख, सुनिल शिंदे, राज अंबिके, नगरसेवक साहिल केदारी, वैशाली भालेराव, अश्विनी लांडगे, द. स. पोळेकर, महिला अध्यक्षा स्वाती शिंदे, सीमा सावंत, उषा राजगुरू, सुंदर ओव्हाळ, राजेश मोहिते, नागेश भालेराव, भरत सुराणा, चेतन पडवळ, प्रसन्न मोरे, कृष्णा सोनकांबळे आदी उपस्थित होते.
आमचा याच्याशी कोणताही संबंध नाही – करणी सेना
व्हिडिओमध्ये राज सिंह अमेरा यांनी स्वतःला करणी सेनेचे कोटा विभागीय प्रभारी म्हणून ओळखले. दरम्यान, करणी सेनेने म्हटले आहे की त्यांचा याशी कोणताही संबंध नाही. ज्या अकाउंटवरून धमकी देण्यात आली होती ते अकाउंट निष्क्रिय करण्यात आले आहे. अमेरा हा कोटाचा रहिवासी आहे. त्याने ही धमकी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केली.