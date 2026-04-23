Realme C81 स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होणार; 4GB रॅम, 6300mAh बॅटरी अन्…

भारतीय बाजारासाठी Realme च्या C-सीरिजमधील एक नवीन स्मार्टफोन, ज्याला Realme C81 असे नाव दिले जाईल, लवकरच लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:57 PM
सौजन्य - सोशल मिडीया

मुंबई : भारतीय बाजारासाठी Realme च्या C-सीरिजमधील एक नवीन स्मार्टफोन, ज्याला Realme C81 असे नाव दिले जाईल, लवकरच लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. कंपनीने अद्याप या डिव्हाइसची अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, ताज्या लीकनुसार भारतात लवकरच लॉन्च होऊ शकतो. भारतातील किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु C-सीरीजची पार्श्वभूमी पाहता हा फोन 8,000 ते 12,000 रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

 

याबाबत कंपनीनं अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, 91मोबाइल्ससारख्या विश्वसनीय स्रोतांकडून आलेल्या नवीन लीकमुळं फोन लवकरच भारतीय बाजारात दाखल होईल, असे संकेत मिळाले आहेत. हा फोन प्रामुख्यानं व्यावहारिक वापरावर भर देणारा असेल. मोठा डिस्प्ले, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि मजबूत बिल्ड, यावर लक्ष केंद्रित असेल. हाय-परफॉर्मन्स किंवा प्रिमियम कॅमेरा फीचर्सऐवजी दैनंदिन वापरातील विश्वासार्हता याला मुख्य वैशिष्ट्य असेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रिअलमी C81 दोन स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध होईल. यात 4 जीबी रॅम + 64 जीबी स्टोरेज आणि 4 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज असेल. रंग पर्यायांमध्ये Glacier Blue Asia आणि Storm Black Asia समाविष्ट असतील. फोनचा मॉडेल नंबर RMX5388 असल्याचं लीक झाला आहे. हाच मॉडेल नंबर रिअलमी Note 80 शी जोडला गेला आहे, जो काही जागतिक बाजारात (उदा. फिलिपाईन्स) आधीच लाँच झाला आहे. यामुळं भारतात C81 हा Note 80 चा रीब्रँडेड व्हर्जन असण्याची मजबूत शक्यता आहे.

जर हा Note 80 चा रीब्रँड असेल तर, Realme C81 मध्ये 6.74 इंच HD+ LCD डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट आणि 563 निट्स पर्यंत ब्राइटनेससह मिळेल. प्रोसेसर Unisoc T7250 चिपसेट असेल, ज्याच्यासोबत 4 जीबी RAM दिली जाईल. फोन Android 15 आधारित Realme UI वर चालेल.

दरम्यान यात 6,300mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी 15W फास्ट चार्जिंगसह असेल. हे फोन MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी प्रमाणपत्रासह येईल, ज्यामुळं धूळ, पाणी आणि थकवा यांचा सामना करण्यास मदत होईल. कॅमेरा सेटअप साधा असेल 8 मेगापिक्सल रिअर कॅमेरा आणि 5 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी शूटर. हा फोन गेमिंग किंवा प्रोफेशनल फोटोग्राफीसाठी नव्हे तर दैनंदिन कामे, सोशल मीडिया, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि दीर्घ बॅटरी लाइफसाठी योग्य असेल. लाँच लवकरच अपेक्षित आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 04:57 PM

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
