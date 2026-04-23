मुलांच्या हौसेलाही तोड नाही! लोक ट्रेनमध्येच उरकलं केळवण, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, आता…

Mumbai Local Viral Video : सोशल मीडियावर मुंबई लोकलचा एक भन्नाट व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एका पठ्ठ्याचं थेट लोकलमध्येच केळवण करण्यात आले आहे. यावर नेटकऱ्यांनी अत्यंत मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:38 PM
Kelvan Celebration in Mumbai Local Train

  • मुंबईकरांचा नादच खुळ
  • थेट लोकलमध्येच केलं केळवण
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Kelvan Celebration in Mumbai Local Train : मुंबई लोकही मुंबईकरांसाठी केवळ प्रवासाचे साधन राहिलेला नाही तर एक बावना बनली आहे. या धावत्या ट्रेनमध्ये कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी लोकलमध्ये भजन रंगते, तर कधी वाढदिवस साजरा होता. कधी महिलांचा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम, तर कधी कोणी रिल्स बनवत असते. अलीकडे तर लग्न ठरलेल्यांची केळवणं देखील केली जाऊ लागली आहे. आतापर्यंत यामध्ये महिला आघाडीवर होत्या. आता मात्र मुलांच्या हौसेलाही तोड राहिलेली नाही. एका तरुणाचे मुंबई लोकल्याच्या डब्यात थाटामाटात केळवण करण्यात आलं आहे.

लग्नाआधी लग्न ठरलेल्या जोडप्यासाठी मित्र-मैत्रिणी किंवा नातेवाईकांकडे जेवणाला जाणाचा कार्यक्रमत असते. त्याला केळवण म्हणतात. सहसा हा कार्यक्रम घरी आयोजित केला जातो. पण मुंबईसारख्या धावत्या शहरात लोकांना वेळ मिळत नसल्याने भन्नाट आयडीयाच काढण्यात आली आहे. थेट लोकलमध्येच केळवण केलं जात आहे. सध्या सोशल मीडियावर एका तरुणाच्या केळवणाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की लोकलच्या एका डब्यात केळीचं पानं चिकटवण्यात आले आहे. त्यावर संयोगचे केळवणं असे लिहिण्यात आले आहे. कसारा ते मुंबई लोकल या मार्गावर हे केळवणं करण्यात आलं आहे. तरुण ट्रेनमध्येच चढताच त्याचे चकमक उधळून स्वागत करण्यात आले आहे. तसेच त्याच्यासाठी एका ताटात पुरी-भाजी, श्रीखंड वाढलेले आहे. सगळेजण फोटो व्हिडिओ काढत आहेत.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @yogeshporje77 यावर शेअर केला आहे. व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्यांने म्हटले आहे भावा, आमंत्रण दिलं नाहीस असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने आता लग्न बघायचं बाकी आहे, ते पण करुन टाका कोणीतीरी असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या एका मुंबईरांची स्टाईलचं वेगळी आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड धुमाकूळ घालत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Kelvan celebration in mumbai local train video goes viral

Published On: Apr 23, 2026 | 04:38 PM

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

