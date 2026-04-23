Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

उत्तर प्रदेशात दहावी बारावीचा निकाल जाहीर! यंदाही मुलींचीच बाजी, जाणून घ्या निकाल

बारावीमध्ये शिखा वर्मा 97.60% गुणांसह प्रथम क्रमांकावर आहे. परीक्षा 18 फेब्रुवारी ते 12 मार्चदरम्यान पार पडल्या होत्या.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:52 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषदेचा (UP Board) दहावी आणि बारावीचा निकाल अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आला आहे. यंदा दहावीचा एकूण निकाल 90.42 टक्के तर बारावीचा निकाल 80.32 टक्के लागला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून राज्यभरात आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

विद्यार्थ्यांची सामाजिक बांधिलकी! जयश्रीच्या शिक्षणासाठी पुढाकार; ३० हजारांची मदत

दहावीच्या परीक्षेत कशिश वर्मा आणि अंशिका वर्मा यांनी संयुक्तपणे प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. दोघांनीही 97.83 टक्के गुण मिळवत अव्वल स्थान पटकावले. द्वितीय क्रमांकावर अदिती हिने 97.50 टक्के गुणांसह स्थान मिळवले, तर तृतीय क्रमांकावर अर्पिता हिने 97.33 टक्के गुण मिळवले आहेत. याचबरोबर ऋषभ साहू आणि परी वर्मा यांनाही समान गुण मिळाले असून त्यांनीही उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.

बारावीच्या निकालात शिखा वर्मा हिने 97.60 टक्के गुण मिळवत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. द्वितीय क्रमांकावर नंदिनी गुप्ता आणि श्रिया वर्मा या दोघींनी 97.20 टक्के गुणांसह स्थान मिळवले आहे. तर तृतीय क्रमांकावर सुरभि यादव आणि पूजा पाल यांनी 97 टक्के गुण मिळवत आपली छाप पाडली आहे.

यूपी बोर्डाच्या या परीक्षा 18 फेब्रुवारी ते 12 मार्च या कालावधीत घेण्यात आल्या होत्या. या परीक्षांसाठी एकूण 53 लाख 37 हजार 778 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी दहावीचे 27 लाख 61 हजार 696 आणि बारावीचे 25 लाख 76 हजार 82 विद्यार्थी होते. प्रत्यक्ष परीक्षेला बारावीमध्ये सुमारे 26 लाख तर दहावीमध्ये 24.5 लाख विद्यार्थी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांना जर्मनी, जपान, रशिया भाषेचे धडे! परदेशातील रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ होणार

मात्र, यंदा काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली नाही. दहावीमध्ये 1 लाख 61 हजार 696 आणि बारावीमध्ये 1 लाख 26 हजार 82 विद्यार्थी अनुपस्थित राहिले. एकूण 2 लाख 87 हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा न दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुलींनी निकालात आघाडी घेतल्याचे दिसून आले आहे. गुणवत्तापूर्ण निकालामुळे विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला यश मिळाले असून, पालक आणि शिक्षकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. आता यशस्वी विद्यार्थ्यांसमोर पुढील शिक्षण आणि करिअरच्या नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत.

Web Title: Class 10 and 12 results declared in uttar pradesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 04:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर
1

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन
2

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM