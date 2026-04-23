Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Baramati Assembly bypoll Elections 2026: बारामतीत ३५ वर्षांनंतर पुन्हा पोटनिवडणूक! १९९१ मध्ये अजित पवारांनी रचला होता इतिहास

बारामती विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाच्या इतिहासाचा विचार केल्यास, आतापर्यंत मुख्यत्वे एकदा महत्त्वाची पोटनिवडणूक झाल्याची नोंद आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:50 PM
35 Years Later, Baramati Faces Another Assembly Bypoll; A Look Back at the 1991 Political Crisis

Baramati Assembly bypoll Elections 2026: बारामतीत ३५ वर्षांनंतर पुन्हा पोटनिवडणूक! १९९१ मध्ये अजित पवारांनी रचला होता इतिहास

Follow Us:
Follow Us:
  • १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अजित पवार हे बारामती लोकसभेतून विजयी झाले होते.
  • शरद पवार केंद्रात गेल्यामुळे बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली होती
  • अजित पवार यांनी निवडणूक लढवली आणि ९० टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून एक ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला
अनुराधा धावडे, Baramati Assembly bypoll Elections 2026: राज्याचे उपमु्ख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. संपूर्ण राज्याचे या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) या जागेवर निवडणूक लढवत आहेत. खरंतर बारामतीचे राजकारण हा राज्यात सर्वात चर्चेत असलेला विषय असतो. गेल्या ६० वर्षांपासून बारामतीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे निर्विवाद वर्चस्व आहे.

१९६७ साली शरद पवार यांनी बारामती विधानसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर बारामतीत अनेकदा निवडणुका झाल्या. या काळात सुरुवातीचे काही वर्षे शरद पवार निवडणूक लढवली. त्यांनंतर त्यांच्या पाठोपाठ अजित पवार यांनीदेखील काकांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राजकारणात प्रवेश केला. गेल्या ३० वर्षांत शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या राजकीय डावपेचामुळे बारामतीचे राजकारण कायम चर्चेत राहिले. शरद पवार राज्यसभेवर गेल्यानंतर बारामतीच्या राजकारणात अजित पवार यांचा दबदबा चांगलाच वाढला होता. पण त्यांच्या अपघाती निधनानंतर बारामतीवर जणू दु:खाचा डोंगर कोसळला. आज बारामतीच्या रिक्त झालेल्या जागेवर ही पोटनिवडणूक होत आहे. या पोटनिवडणुकीवरून यापूर्वी बारामतीत पोटनिवडणूक केव्हा झाली होती. असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

Baramati Byelection 2026: शरद पवार बारामतीत का येऊ शकले नाहीत?

बारामती विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाच्या इतिहासाचा विचार केल्यास, आतापर्यंत मुख्यत्वे एकदा महत्त्वाची पोटनिवडणूक झाल्याची नोंद आहे.

 

बारामती लोकसभा पोटनिवडणूक (१९९१)

बारामतीमध्ये सर्वात गाजलेली पोटनिवडणूक १९९१ मध्ये झाली होती. १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शरद पवार बारामती लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले होते. पण त्यानंतर काही महिन्यातच शरद पवार यांची पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाली. त्यामुळे त्यांनी केंद्रातील संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन राज्यात परतण्याचा निर्णय घेतला.

शरद पवार यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिल्याने बारामती लोकसभेची जागा रिक्त झाली. या रिक्त जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत अजित पवार यांनी निवडणूक लढवली आणि ते पहिल्यांदा खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून आले. अजित पवार यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर ते राज्याच्या राजकारणात परतले. नोव्हेंबर १९९१ मध्ये झालेल्या या विधानसभा पोटनिवडणुकीत अजित पवार पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांनी ऐतिहासिक ९०% पेक्षा जास्त मते मिळवून विजय मिळवला होता. तेव्हापासून २०२६ पर्यंत (निधनापर्यंत) ते या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते.

Baramati Assembly bypoll Elections 2026: ‘जय पवार आले तर आमचे युगेंद्र पवार तयार!’; रोहित पवारांचे खळबळजनक विधान

 

विधानसभा पोटनिवडणुकीची स्थिती

विधानसभेच्या बाबतीत, १९६७ पासून हा मतदारसंघ पवार कुटुंबाचा बालेकिल्ला राहिला आहे. शरद पवार किंवा त्यानंतर अजित पवार यांनी सातत्याने या जागेचे प्रतिनिधित्व केले आहे. या काळात प्रामुख्याने सार्वत्रिक निवडणुकाच पार पडल्या असून, एखाद्या आमदाराच्या निधनामुळे किंवा अपात्रतेमुळे मोठी पोटनिवडणूक लागल्याचे ऐतिहासिक संदर्भ आढळत नाहीत. थोडक्यात सांगायचे तर, बारामतीच्या राजकीय इतिहासात १९९१ ची लोकसभा पोटनिवडणूक ही सर्वात प्रमुख आणि महत्त्वाची घटना मानली जाते.

बारामतीची बदललेली राजकीय समीकरणे

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर राष्ट्रवादीचे दोन गट निर्माण झाले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत याचा प्रत्यय पाहायला मिळाला. शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे विरूद्ध अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार अशी लढत झाली. या लढतीमुळे पवार विरुद्ध पवार अशी लढत संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिली. पण अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामतीच्या राजकारणात मोठे बदल बदल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या निवडणुकीला शरद पवार यांनी पाठिंबा दिला. आमदार रोहित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह युगेंद्र पवार यांनीदेखील सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी प्रचार केला.

1991 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत शरद पवार यांनी एकहाती विजय मिळवला होता. आतापर्यंत बारामतीची एकही निवडणूक शरद पवार यांच्या अनुपस्थितीत झाली नाही. यावेळी पहिल्यांदाच बारामतीच्या निवडणुकीत शरद पवार यांनी मतदान केले नाही. सुनेत्रा पवार महायुतीतून ही निवडणूक लढवत असल्या तरी शरद पवार यांनी या निवडणुकीला पाठिंबा दिला आहे. सुनेत्रा पवार यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. पण त्या किती मताधिक्याने निवडून येतील हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे.

तब्बल ३५ वर्षांनंतर बारामती विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. १९९१ नंतर बारामतीत विधानसभा किंवा लोकसभेसाठी अशा प्रकारची मोठी पोटनिवडणूक झाली नव्हती. त्यामुळे २०२६ ची ही निवडणूक बारामतीच्या राजकीय प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे.

 

Web Title: 35 years later baramati faces another assembly bypoll a look back at the 1991 political crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 04:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट
1

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक
2

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Sharad Pawar News: ‘देशातील परिस्थिती गंभीर…’; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी
3

Sharad Pawar News: ‘देशातील परिस्थिती गंभीर…’; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…
4

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

May 17, 2026 | 05:35 PM
Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

May 17, 2026 | 05:24 PM
RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 05:12 PM
बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

May 17, 2026 | 05:09 PM
महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 05:07 PM
Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

May 17, 2026 | 05:03 PM
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

May 17, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM