IPL 2026: हाय-व्होल्टेज सामन्याआधी CSK ला मोठा धक्का; MI विरुद्ध ‘हा’ खेळाडू तडकाफडकी बाहेर?

Tata IPL 2026 CSK Vs MI Live Updates: आज मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज आमनेसामने येणार आहेत. यंदाच्या हंगामातील सर्वात मोठा सामना आज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना सुरू होणार आहे. धोनी आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र सामना सुरू होण्याआधच चेन्नईच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
आयपीएल 2026 चा थरार सुरू असतानाच चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघातून एक अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे. चेन्नईचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी याच्या मातोश्री प्रेम देवी यांचे मंगळवारी दीर्घ आजाराने निधन झाले. या घटनेमुळे मुकेश चौधरी आणि त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण क्रिकेट विश्वातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या गेल्या एक वर्षापासून आजारी होत्या. मुंबईतील टाटा मेमोरियल रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स असा हाय-व्होल्टेज सामना रंगणार आहे. मात्र त्याआधीच ही दुःखद बातमी समोर आल्याने चेन्नईच्या संघात शोककळा पसरली आहे. आईचे निधन झाल्यामुळे मुकेश चौधरी तातडीने भिलवाडा या आपल्या गावी रवाना झाला आहे. क्रिकेट चाहत्यांनी आणि चेन्नई संघाने मुकेशच्या कुटुंबाप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
रोहित शर्मा आणि एमएस धोनी आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुखापत झाल्यामुळे धोनी अद्याप एकही सामना खेळू शकलेला नाही. आजच्या सामन्यात तो खेळणार का हे पहावे लागेल. तर रोहित शर्मा मागील दोन सामन्यात खेळू शकला नाही. तो तंदुरुस्त झाला असल्यास आज महत्वाच्या सामन्यात तो खेळू शकतो.
हेड टू हेड रेकॉर्ड काय?
आयपीएलमध्ये आणि चॅम्पियन्स टी-20 स्पर्धेत मुंबई आणि चेन्नई 41 वेळेस आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये मुंबई इंडियन्सने आपले वरचवस राखले आहे.
एकूण सामने: 41
मुंबई इंडियन्सचा विजय: 22
चेन्नई सुपर किंग्सचा विजय: 19