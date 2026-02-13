Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

विविध विभागांकडून सुमारे ३,१२८ कोटींच्या मागण्या आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी आणखी ७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:56 AM
Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

  • जिल्हा नियोजन समितीचा नवा आराखडा मंजूर; निधीचा शंभर टक्के विनियोग करण्याच्या सूचना.
  • २०२६-२७ साठी शासनाने १,०३२.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा घालून दिली आहे.
  • अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचेही निर्देश
Pune Politics: शहर प्रतिनिधी जिल्ह्यात सुरू असलेले प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी सर्व यंत्रणांनी स्वीकारावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले. २०२५-२६ या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या निधीचा पूर्ण व वेळेत उपयोग होईल याची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानभवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. २०२५-२६ या वर्षातील जानेवारी २०२६ अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेऊन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी ही बैठक झाली. क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, डॉ. नीलम गो-हे, तसेच विविध खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

२०२६-२७ साठी वित्तीय मर्यादा निश्चित

२०२६-२७ साठी शासनाने १,०३२.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा घालून दिली आहे. विविध विभागांकडून सुमारे ३,१२८ कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या असून त्यांची छाननी करून सुमारे ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. लहान तुकड्यांमध्ये निधी वितरित करण्याऐवजी अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे आणि परिणामकारक प्रकल्प हाती घेण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा आखण्याची आवश्यकता त्यानी अधोरेखित केली.

पुढील बैठक एप्रिल महिन्यात होणार

पवार यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामकाजात रुजविलेल्या शिस्त, गुणवत्ता आणि वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करत त्याच धर्तीवर पुढील वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष उपस्थितीत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत २०२५-२६ मधील खर्चाचा आढावा घेत पुढील वर्षाच्या आराखडाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली. जिल्हयातील विकास प्रकल्पांच्या गती आणि गुणवतेकडे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले गेले.

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

Header 1 Header 2
विभाग / योजना प्रस्तावित निधी (कोटी रुपयांमध्ये)
ग्रामीण विकास (जनसुविधा) १३५ कोटी
रस्ते विकास १२१ कोटी
नागरी सुविधा बळकटीकरण ११६.२६ कोटी
आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण ११०.७१ कोटी
प्राथमिक शाळा (आदर्श शाळा प्रकल्प) १०० कोटी
महावितरण ६५ कोटी
महसूल विभाग ६५ कोटी
ऐतिहासिक किल्ले संवर्धन २९.४४ कोटी
जलसंधारण १८.२५ कोटी
अपारंपारिक ऊर्जा १५ कोटी

 

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि आर्थिक तरतूद:

प्रारूप आराखडा: सन २०२६-२७ या वर्षासाठी १,०३२.८८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

अतिरिक्त निधीची मागणी: विविध विभागांकडून सुमारे ३,१२८ कोटींच्या मागण्या आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी आणखी ७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

प्राधान्यक्रम: दुर्गम आणि अतिमागास भागांचा विकास, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा आणि पायाभूत सुविधांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे.

पालकमंत्र्यांनी २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षातील निधी जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्णपणे खर्च होईल याची दक्षता घेण्यास सांगितले. तसेच, नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा (Deadline) आखण्याचे आदेश सर्व यंत्रणांना दिले आहेत.

 

 

