Realme Smartphone Price Hike: ग्राहकांना बसला मोठा झटका! 4000 रुपयांपर्यंत वाढल्या ‘या’ स्मार्टफोनच्या किंमती, जाणून घ्या

स्मार्टफोन कंपनी Realme ने एख मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने काही स्मार्टफोन मॉडेल्सच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मार्टफोनच्या नव्या किंमती जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 11, 2026 | 02:02 PM
  • तीन मॉडेल्सच्या किंमती 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढ
  • कंपनीने स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला
  • अभिषेक यादवने एक्स अकाऊंटवर शेअर केली पोस्ट
स्मार्टफोन कंपनी Realme ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे यूजर्स नाराज झाले आहेत. कंपनीने घोषणा केली आहे की, Realme ने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्यात आल्या आहेत. कंपनीने तीन मॉडेल्सच्या किंमती 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढवल्या आहेत. मेमोरी, चिपसेटची कमी आणि इकोसिस्टम या सर्व कारणांमुळे कंपनीने स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सॅमसंगने त्यांच्या काही मॉडेल्सच्या किंंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता रिअलमीने देखील स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवून यूजर्सना मोठा धक्का दिला आहे.

Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

अभिषेक यादवने शेअर केला स्क्रीनशॉट

टिप्स्टर अभिषेक यादवने त्यांच्या एक्स अकाऊंट पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे की, कंपनीने त्यांच्या स्मार्टफोनच्या किंमती 3 ते 4 हजार रुपयांनी वाढवल्या आहेत. अभिषेक यादवने या माहितीसोबतच एक स्क्रीनशॉट देखील शेअर केला आहे. ज्यामध्ये कंपनीने भागीदाराला एक ईमेल लिहिला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की मेमरी, चिपसेट आणि एकूण स्मार्टफोनची किंमत वाढली आहे, ज्यामुळे किंमत एडजस्टमेंट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कोणत्या मॉडेल्सची किंमत वाढली?

रियलमीने अलीकडेच लाँच करण्यात आलेल्या Realme 16 Pro सीरीज आणि Realme 15 च्या किंमतीत वाढ केली आहे. Realme 15 5G स्मार्टफोन कंपनीने 25,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच केला होता, ज्याची किंमत आता 3 हजार रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे आता Realme 15 5G स्मार्टफोनची किंमत 28,999 रुपये झाली आहे. Reame 16 Pro स्मार्टफोन 31,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच केला होता, ज्याची किंमत आता 3 हजार रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे Reame 16 Pro स्मार्टफोन 34,999 रुपयांत खरेदी केला जाऊ शकतो.

या आहेत स्मार्टफोनच्या नवीन किंमती

Realme 15 (8GB + 128GB) डिव्हाईस 25,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते, ज्याची किंमत 3 हजार रुपयांनी वाढली आहे. आता हे स्मार्टफोन व्हेरिअंट 28,999 रुपयांत खरेदी केले जाऊ शकते. Realme 15 (8GB + 256GB) डिव्हाईसची किंमत 27,999 रुपये होती, जी आता 3 हजार रुपयांनी वाढली आहे. आता हा स्मार्टफोन 30,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Realme 15 (12GB + 256GB) स्मार्टफोन 29,999 रुपयांऐवजी 32,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Realme 16 Pro (8GB + 128GB) स्मार्टफोन 31,999 रुपयांऐवजी 32,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

Meta चा मास्टरस्ट्रोक! Snapchat ला टक्कर देण्यासाठी लवकरच लाँच करणार नवं अ‍ॅप, असे असतील फीचर्स

Realme 16 Pro (12GB + 256GB) हा स्मार्टफोन 36,999 रुपयांत लाँच करण्यात आला होता, ज्याच्या किंमतीत 3,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. आता हे डिव्हाईस 39,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Realme 16 Pro+ (8GB + 128GB) हा स्मार्टफोन 39,999 रुपयांत लाँच करण्यात आला होता, ज्याच्या किंमतीत 4,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. आता हे डिव्हाईस 43,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Realme 16 Pro+ (8GB + 256GB) हा स्मार्टफोन 41,999 रुपयांत लाँच करण्यात आला होता, ज्याच्या किंमतीत 4,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. आता हे डिव्हाईस 45,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Realme 16 Pro+ (12GB + 256GB) हा स्मार्टफोन 44,999 रुपयांत लाँच करण्यात आला होता, ज्याच्या किंमतीत 4,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. आता हे डिव्हाईस 48,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 02:00 PM

