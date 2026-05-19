Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!

Ladki Bahin Yojna : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे जानेवारी २०२६ पासूनचे हप्ते अचानक बंद झाल्याने राज्यातील महिलांमध्ये एवढा संताप का निर्माण झाला आहे?ई-केवायसी करूनही आणि प्रत्यक्षात चारचाकी वाहन नसतानाही पोर्टलवर अपात्र दाखवणाऱ्या तांत्रिक चुकीला जबाबदार कोण?

Updated On: May 19, 2026 | 11:08 AM
Ladki Bahin Scheme 2026, Installment Not Received Problem

Ladki Bahin Yojna : लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!

Follow Us:
Follow Us:
  • अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रुपयांचा हप्ता जमा झाला नाही
  • सोलापूर आणि जालना जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयांवर धडक मोर्चा
  • जानेवारी २०२६ पासून राज्यातील अर्ध्या कोटींपेक्षा अधिक महिलांना योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याची माहिती
Ladki Bahin Yojna: राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्यातील अनेक महिलांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे ३ हजार रुपये जमा झाले असले, तरी जानेवारी २०२६ पासून अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रुपयांचा हप्ता जमा न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. “आम्ही पात्र असूनही लाभ बंद का झाला?” असा संतप्त सवाल महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून याबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी समोर येत आहेत. अनेक महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. काही महिलांच्या नावावर प्रत्यक्षात चारचाकी वाहन नसतानाही पोर्टलवर वाहनांची नोंद दिसत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थींनाही अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप महिलांकडून केला जात आहे.

मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता

सोलापूर आणि जालना जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयांवर धडक मोर्चा काढत थेट प्रशासनाला जाब विचारला. सोलापुरात तर दोन हजारांहून अधिक महिला कार्यालयात दाखल झाल्या होत्या. “ई-केवायसी केली, कागदपत्रे दुरुस्त केली, तरी पैसे का बंद झाले?” असा प्रश्न महिलांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. अचानक वाढलेल्या तक्रारींमुळे अधिकारीही चांगलेच गोंधळले होते. त्याचवेळी परिसरातही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

जानेवारी २०२६ पासून राज्यातील अर्ध्या कोटींपेक्षा अधिक महिलांना योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामध्ये केवळ सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे चार लाख महिलांचा समावेश आहे. काही महिलांना फेब्रुवारीपर्यंत हप्ते मिळाले, तर काहींना जानेवारीनंतर एकही हप्ता मिळालेला नाही.

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत

योजनेत चारचाकी वाहन नसावे, ही महत्त्वाची अट आहे. मात्र अनेक महिलांकडे वाहन नसतानाही पोर्टलवर त्यांच्या नावावर वाहन दाखवले जात असल्याची तक्रार आहे. महिलांनी याबाबत आरटीओ कार्यालयात चौकशी केली. त्यावेळी त्यांच्या नावावर कोणतेही वाहन नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पोर्टलवरील चुकीच्या नोंदीमुळे लाभ बंद झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

याशिवाय, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिला असल्याचे दाखवणे, ई-केवायसीतील त्रुटी, वयाची चुकीची नोंद, तसेच कमी उत्पन्न असूनही आयकरदाते म्हणून नोंद झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, सरकार या संदर्भात काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Ladki bahin yojna 2026 installment not received problem

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Breaking News Updates Today: इराण-अमेरिका परिणाम; पाच दिवसांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महागले
1

Maharashtra Breaking News Updates Today: इराण-अमेरिका परिणाम; पाच दिवसांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महागले

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
2

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
3

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
4

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!

Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!

May 19, 2026 | 11:08 AM
मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर

मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर

May 19, 2026 | 11:00 AM
वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

May 19, 2026 | 10:46 AM
Mosque Attack : सॅन डिएगो हादरलं! मशीदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू; हल्लेखोरांनी स्वत:लाही संपवले

Mosque Attack : सॅन डिएगो हादरलं! मशीदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू; हल्लेखोरांनी स्वत:लाही संपवले

May 19, 2026 | 10:44 AM
लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

May 19, 2026 | 10:41 AM
President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

May 19, 2026 | 10:34 AM
मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

May 19, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM