मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर

गाडी पकडताना किंवा उतरताना होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर आरपीएफ जवानांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ अंतर्गत मध्य रेल्वेने ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून बाहेर काढले.

Updated On: May 19, 2026 | 11:03 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • धावत्या रेल्वेत चढताना-उतरताना घसरलेल्या २५ प्रवाशांना आरपीएफने वाचवले.
  • वाचवलेल्या प्रवाशांमध्ये २० पुरुष आणि ५ महिलांचा समावेश आहे.
  • भुसावळ विभागात सर्वाधिक ११ जणांना ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’मुळे नवजीवन मिळाले.
किफायतशीर आणि वेगवान प्रवासासाठी नागरिक रेल्वे प्रवासाला प्राधान्य देतात. मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरून दररोज सुमारे ३५ ते ३६ लाख प्रवासी प्रवास करतात. याशिवाय लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्सप्रेस गाड्यांमधूनही लाखो प्रवासी दररोज प्रवास करतात. मात्र, गाडी पकडण्याच्या घाईत किंवा उत्तरताना तोल गेल्याने अपघाताच्या घटना घडतात. अशा वेळी स्थानकांवर तैनात असलेले रेल्वे सुरक्षा दलाचे (आरपीएफ) जवान जीवाची पर्वा न करता धाव घेत प्रवाशांचे प्राण वाचवत आहे.

२० पुरुष, ५ महिलांचा समावेश

मध्य रेल्वेच्या आरपीएफने ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ अंतर्गत जानेवारी ते एधिल २०२६ या कालावधीत २५ प्रवाशांना जीवनदान दिले आहे. धावत्या रेल्वेत चढ़ताना किया उतरताना घसरलेल्या प्रवाशाना प्रसंगावधान राखत तातडीने मदत करून जवानांनी अनेक संभाव्य दुर्घटना टाळल्या, या कालावधीत वाचविण्यात न आलेल्या प्रवाशामध्ये २० पुरुष आणि ५ महिला प्रवाशांचा समावेश आहे. आरपीएफ जवानांनी दाखविलेली सतर्कता, तत्परता आणि चाडखमुळे अनेक गंभीर अपधात टकले असून वेळेवर मदत मिळाल्याने अनेक जीव वाचले आहेत.

मध्य रेल्वेचे सुरक्षेचे आवाहन

  • विभागनिहाय आकडेवारीनुसार भुसावळ विभागात सर्वाधिक ११ प्रवाशाचे प्राण वाचविण्यात आले, तर मुंबई विभागात ६. पुणे विभागात ४. सोलापूर विभागात २ आणि नागपूर विभागात प्रत्येकी २ प्रवाशांना जीवनदान देण्यात आले.
  • यावरून मध्य रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये आरपीएफची दक्षता प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
    मध्य रेल्वे प्रशासनाने सांगितले की, ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ हा प्रवासी सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम असून आरपीएफ जवान स्थानकांवर सातत्याने दक्ष राहून संभाव्य अपघात रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत.
  • दरम्यान, मध्य रेल्वेने प्रवाशाना धावत्या रेल्वेत चढणे-उतरणे टाळावे, सुरक्षिततेच्या नियमाचे काटेकोर पालन करावे, तसेच रेल्वे परिसरात कोणतीही संशयास्पद अथवा अस्वस्था व्यक्ती आढळल्यास तत्काळ आरपीएफ किया रेल्वे कर्मचान्यांना माहिती द्यावी, असे आवाहन केले आहे.
  • आपत्कालीन मदतीसाठी रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक १३९ वर संपर्क साधण्याचे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

