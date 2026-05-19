Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Video Viral Vat Savitri Puja Banyan Tree Fire Caught Fire In Bihar Viral News In Marathi

वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

Banyan Tree Caught Fire : श्रद्धा की मूर्खपणा? बिहारच्या पाटणा जिल्ह्यात वटसावित्रीची पूजा केली जात असतानाच वडाच्या झाडाला अचानक आग लागली. मुख्य म्हणजे यानंतर महिलांनी ती आग विझवली नाही तर भलतेच काही करु पाहिले.

Updated On: May 19, 2026 | 10:47 AM
वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • पूजेदरम्यान अचानक घडलेल्या घटनेने उपस्थित महिलांमध्ये एकच गोंधळ उडाला.
  • धार्मिक विधी करताना घेतलेल्या एका निष्काळजी निर्णयाची सोशल मिडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
  • व्हिडिओ पाहून अनेकांनी आस्था आणि सुरक्षितता यामधील संतुलन राखण्याची गरज व्यक्त केली.
सोशल मिडियावर मागील काही काळापासून वटसावित्रेच्या पूजेदरम्यानचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओतील घटना भीषण असली तरी यातील महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्समध्ये असंतोष निर्माण केला आहे. सदर घटना ही बिहारच्या पाटणा जिल्ह्यात घडून आल्याची माहिती आहे. सांगितले जात आहे की, वटसावित्रेच्या पूजेदरम्यान महिला वडाच्या झाडीची पूजा करत होते. यावेळी झाडाच्या जवळच त्यांनी मातीचे दिवे पेटवले. स्थिती सुरुवातीला सामान्य होती पण काही क्षणातच झाडाने अचानक पेट घेतली ज्यानंतर एक भीषण दृष्य दिसून आले. यातही महिलांशी असं काही केलं की त्यांच्या मूर्ख व्यावहाराची चर्चा आता इंटरनेटवर चांगलीच रंगत आहे.

“बाबांचं नाक घासून माफी मागायला सांगतोय”, ट्विशा शर्माच्या मृत्त्यूने पुन्हा देशाला हादरवलं; Whatsapp Chats झालेत व्हायरल

नक्की काय घडलं?

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात वडाचं संपूर्ण झाड जळताना दिसते. मुख्य म्हणजे यानंतरही महिला काही सुधारल्या नाही आणि त्यांनी झाड जळल्यानंतरही त्याच्या जवळ जाऊन तिथे मातीचे दिवे पेटवण्याचा अतिशहाणपणा केला. हे तर असं झालं की, सृष्टी जळो पण दिवा तेवत राहो… ही घटना आस्थेच्या नावाखाली केल्या गेलेल्या मूर्ख वर्तणाचे उत्तम उदाहरण आहे. कुणी याला आता आस्थेचं नाव देत आहे तर कुणी मूर्खपणा असल्याचं म्हणत आहे.

वटसावित्रीची पूजा महाराष्ट्रात देखील मोठ्या उत्साहात पार पाडली जाते. यामागे धार्मिक कथा जोडलेली आहे ज्यानुसार, सत्यवानाचे जेव्हा प्राण घ्यायला यम आला तेव्हा पत्नी सावित्रीने चपळतेने पतीचे प्राण त्याच्याकडून परत मिळवले. हे प्राण वडाच्या झाडाखाली परत करण्यात आले होते ज्यामुळे वडाच्या झाडाची विवाहित महिलांकडून पूजा केली जाते. ही पूजा धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची असली तरी सावधानतेने ती करायला हवी. दिवे झाडाच्या अगदी जवळ चुकूनही लावू नये नाहीतर काय होऊ शकते ते तुम्ही व्हिडिओत पाहू शकता.

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

या घटनेचा व्हिडिओ @MihirkJha नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये झाडाला आग लागल्यानंतर महिला रिंगण करत हे दृष्य पाहताना दिसतात तर काही इतकं होऊनही पुन्हा झाडाजवळ दिवे लावण्यासाठी जातानाही दिसून येतात. या व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “झाडाच्या इतक्या जवळ दिवे लावणे हा खरोखरच मूर्खपणा आहे. काही प्रथांचे पालन अत्यंत सावधगिरीने केले पाहिजे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे यार, ते नुसतेच तिथे उभे आहेत. निदान ते विझवण्याचा तरी प्रयत्न करा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “वटसावित्रीच्या दिवशी वडाच्या झाडाला आग लागल्याचा हा व्हिडिओ पाहणे अत्यंत दुःखद आहे. या दिवशी, विवाहित स्त्रिया दिवे प्रज्वलित करतात आणि आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करण्याकरिता या पवित्र वृक्षाभोवती दोरा गुंडाळतात. पुढच्या वेळी प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि दिवे झाडाच्या सुकलेल्या खोडापासून दूर ठेवले पाहिजेत, जेणेकरून अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडणार नाही.”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral vat savitri puja banyan tree fire caught fire in bihar viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 10:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“बाबांचं नाक घासून माफी मागायला सांगतोय”, ट्विशा शर्माच्या मृत्त्यूने पुन्हा देशाला हादरवलं; Whatsapp Chats झालेत व्हायरल
1

“बाबांचं नाक घासून माफी मागायला सांगतोय”, ट्विशा शर्माच्या मृत्त्यूने पुन्हा देशाला हादरवलं; Whatsapp Chats झालेत व्हायरल

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral
2

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक
3

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral
4

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

वटसावित्रेच्या पूजेत वडाला आला राग? पूजेदरम्यानच झाडं जळालं अन् महिलांच्या मूर्खतेने यूजर्सना राग अनावर; Video Viral

May 19, 2026 | 10:46 AM
Mosque Attack : सॅन डिएगो हादरलं! मशीदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू; हल्लेखोरांनी स्वत:लाही संपवले

Mosque Attack : सॅन डिएगो हादरलं! मशीदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू; हल्लेखोरांनी स्वत:लाही संपवले

May 19, 2026 | 10:44 AM
लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

May 19, 2026 | 10:41 AM
President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!

May 19, 2026 | 10:34 AM
मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

May 19, 2026 | 10:30 AM
Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

Bhandara Crime: संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

May 19, 2026 | 10:18 AM
Deool Band 2: ‘… तर माझं ‘देऊळ कायमचं बंद’! ‘देऊळ बंद २’चा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज; आता होणार थेट देवाची परीक्षा!

Deool Band 2: ‘… तर माझं ‘देऊळ कायमचं बंद’! ‘देऊळ बंद २’चा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज; आता होणार थेट देवाची परीक्षा!

May 19, 2026 | 10:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM