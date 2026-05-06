Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Redmi Watch 6 Launched Globally With Amoled Display And 12 Day Battery Life Tech News Marathi

150 हून स्पोर्ट्स मोड आणि अनोखे हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्स… नवी Redmi स्मार्टवॉच लाँच, किंमत केवळ इतकी

Redmi Watch 6 Launched: रेडमी ग्लोबल मार्केटमध्ये नवीन स्मार्टवॉच लाँच केले आहे. या वॉचमध्ये दमदार डिस्प्ले, हेल्थ फीचर्स आणि लांब बॅटरी लाइफसह अनेक आधुनिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. ते यूजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

Updated On: May 06, 2026 | 02:21 PM
Redmi Watch 6

150 हून स्पोर्ट्स मोड आणि अनोखे हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्स... नवी Redmi स्मार्टवॉच लाँच, किंमत केवळ इतकी

Follow Us:
Follow Us:
  • Redmi Watch 6 2.07-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि 2000 निट्स ब्राइटनेससह लाँच करण्यात आले आहे.
  • या स्मार्टवॉचमध्ये 150+ स्पोर्ट्स मोड आणि हार्ट रेट, SpO2, स्लीप ट्रॅकिंगसारखे हेल्थ फीचर्स दिले आहेत.
  • 550mAh बॅटरीमुळे हे वॉच सामान्य वापरात 12 दिवस आणि सेव्हर मोडमध्ये 24 दिवस चालू शकते.
Redmi Smartwatch Launched: रेडमीने ग्लोबल मार्केटमध्ये एक नवीन स्मार्टवॉच लाँच केले आहे. कंपनीचे हे नवीन स्मार्टवॉच Redmi Watch 6 या नावाने लाँच करण्यात आले आहे. कंपनीने सर्वात आधी ऑक्टोबर 2025 मध्ये चीनमध्ये Redmi K90 आणि Redmi K90 Pro Max हँडसेटसह हे स्मार्टवॉच लाँच केले होते. त्यानंतर आता ग्लोबल मार्केटमध्ये देखील या स्मार्टवॉचची एंट्री झाली आहे. Redmi Watch 6 आणि Watch 6 NFC अशा दोन व्हेरिअंटमध्ये नवं स्मार्टवॉच लाँच करण्यात आलं आहे. या दोन्ही व्हेरिअंटची विक्री पोलंड, रोमानिया आणि थायलंड सारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये सुरु झाली आहे. रेडमीने लाँच केलेल्या या स्मार्टवॉचमध्ये 2.07-इंच अमोलेड स्क्रीन दिली आहे. तसेच या स्मार्टवॉचमध्ये 150 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड देखील मिळणार आहे. वॉचमधील इतर स्पेसिफिकेशन्स आणि त्याची किंमत जाणून घेऊया.

AnTuTu रँकिंगमध्ये हा स्मार्टफोन ठरला नंबर 1; जगातील सर्वात ताकदवान Android डिव्हाईसचा स्कोअर पाहून डोळे फिरतील!

रेडमी वॉच 6 आणि रेडमी वॉच 6 एनएफसीची किंमत आणि उपलब्धता

पोलंड, रोमानिया आणि थायलंडमध्ये रेडमी वॉच 6 च्या विक्रीला सुरुवात झाली आहे. तर या स्मार्टवॉचचे एनएफसी-इनेबल्ड व्हेरिअंट आता केवळ पोलंडमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. रेडमी वॉच 6 पोलंडमध्ये PLN 449 म्हणजेच सुमारे 10 हजार रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. तर रेडमी वॉच 6 एनएफसीची किंमत PLN 499 म्हणजेच सुमारे 11 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे.

रेडमी वॉच 6 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टवॉचच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, रेडमीच्या या स्मार्टवॉचमध्ये 2.07-इंच अमोलेड स्क्रीन दिली आहे. यासोबतच या वॉचमध्ये 60Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 2,000 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. या डिव्हाईसमध्ये 2.5D कर्व्ड ग्लास कवर आणि पातळ बेजल आहेत. हा डिस्प्ले ‘ऑलवेज-ऑन’ फंक्शनलिटी आणि कस्टमाइजेबल वॉच फेससह लाँच करण्यात आले आहे.

150 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड

रेडमीने लाँच केलेल्या या स्मार्टवॉचमध्ये 150 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 6 अ‍ॅक्टिव्हिटी आपोआप ओळखू शकते. हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, यामध्ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रॅकिंग, स्लीप एनालिसिस आणि स्ट्रेस मॉनिटरिंग देखील मिळणार आहे. या वॉचमध्ये एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमॅग्नेटिक सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर आणि पाण्याखालीही हार्ट रेटची तपसाणी करण्याची सुविधा असलेला ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर देण्यात आला आहे.

Free Fire MAX: लो स्टोरेज फोनमध्येही स्मूथ चालेल गेम! या सोप्या टिप्स एकदा वापरून तर पाहा

12 दिवसांपर्यंत चालणार बॅटरी

रेडमी स्मार्टवॉचमध्ये 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग देण्यात आली आहे. यामध्ये 550mAh बॅटरी दिली आहे. जी सामान्य वापरासाठी 12 दिवसांपर्यंत आणि बॅटरी सेव्हर मोडमध्ये 24 दिवसांपर्यंत चालते. नेव्हिगेशनसाठी, स्मार्टवॉचमध्ये ड्युअल L1 जीएनएसएस अँटेना आहेत, जे जीपीएस, बेईडू, ग्लोनास, गॅलीलियो आण क्यूजेडएसएस प्रणालींना सपोर्ट करतात.

Web Title: Redmi watch 6 launched globally with amoled display and 12 day battery life tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम
1

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी
2

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये
3

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी
4

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM